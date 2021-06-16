韓國4500位宅配人員大罷工，疫情下的「過勞死」悲劇誰人知？

肆虐全球的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），疫情持續擴散，不論是先前的英國變種病毒，抑或近日傳出來的印度變種株，皆在世界各國釀成一定程度災情，諸如五月以來的台灣本土案例大爆發，就為明顯一例。同時，疫情也深深嚴峻考驗士農工商各行各業經濟復甦能力。

但不論是哪一個國家，面對COVID-19疫情來襲之際，政府或多或少都曾採取「類封城」手段圍堵，要求民眾盡量避免外出，免得造成疫情擴張。而此時人們宅在家，除了居家多陪陪家人、閱讀、追劇，或遠距工作上課外，少不了的就是透過電話外叫食物，抑或網購來度過防疫警戒階段。

我們在此嚴峻疫情下，的確得感謝這些外送人員或宅配人員，感謝他們冒著高風險染疫機率，在外奔波送貨，讓我們宅在家裡衣食無缺，促進防堵疫情之政策。

然而，就在鄰國韓國，近日卻發生宅配人員抗議事件乃至罷工事件。罷工的人士，並非是外送食物的約聘制或送幾單賺幾單的（食物）配送人員，而是身為正職的宅配人員——大家能想像日常生活中，所有宅配工作停擺的日子嗎？

其實早在去（2020）年，韓國知名電商、同時也已經在美股掛牌上市的「韓國亞馬遜」Coupang，於五月下旬驚傳出公司內群聚感染，且感染人數不少，後經檢調，染疫人員逼近百例。電商宅配行業若出現疫情，事關重大，因為每台車所宅配的物品，皆可能沾染上病毒，抑或不知道自身已經感染的宅配員，為了配送貨品，每時每日的出車，皆有可能把病毒擴散到全國。

但不幸中的大幸，當時韓國政府處理有方，急速地把此公司內的群聚感染控制下來，避免了一次更大的病毒傳播鏈擴散。而此前車之鑒，真值得我們台灣好好反思，因為目前台灣境內，發生數間半導體或IC封測公司，發生「移工群聚染疫」現況，公司於疫情初期未做好分流分工處置，導致一定程度的疫情損傷。

然而，我們再把目光集中在勤勞工作的宅配人員身上，如同前述，「類封城」的情況下，宅經濟的確是受益的行業之一。根據統計數據，於疫情發生前，韓國每人每日平均收到1.3個配送包裹，而當疫情爆發後，「無接觸」宅配業的業績激增，2020年的宅配量比起2019年多了三倍，配送總數來到36億包裹。

另一方面，略懂韓國當地風俗的朋友都知道，韓國人宅配除了要求「八里八里（빨리빨리）」的高速效率配送速度外，消費者喜愛網購的物品，還有頗具「重量」的食用礦泉水、衛生紙等，這些都是考驗著宅配人員的體力與腰力，更別提每到了佳節（諸如中秋、過年），當地人們喜歡配送的是沈重的罐頭禮盒、日常（沐浴）用品，或當季應節的昂貴水果、新鮮肉品等，讓宅配人員忙累翻天。

故宅配行業在疫情發展之下，業績成倍數成長，但也累死了不少人，據當地韓媒《INSIDER》，引述「全國宅配勞動組織（工會）」（전국택배노동조합，底下簡稱「全宅會」）說法，言及疫情發展迄今，已有高達17名宅配人員疑似「過勞死」，失去他們寶貴的生命。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

而此職場悲劇與壓力，終於在近日於當地爆發——韓國全宅會宣布，從6月9日起展開無限期罷工（무기한파업），甚至於本文截稿（6月14日）時間為止，韓國當地已經有高達4500位宅配員工，宣布不願意繼續冒險上工，加入罷工行業。

而大家好奇的問題，想必是為何這些宅配人員要罷工呢？明明有錢可以賺，而且還是數十年年來的旺景，怎麼會釀成現今全國大罷工呢？就我自身觀察，此罷工抗議事件其來有因——早在去年中秋節宅配旺季，當地就曾發生將近4200多位宅配人員「短暫」罷工情景，但當時大家共體時艱，罷工事件雲淡風輕結束。

然而今（2021）年疫情仍未完全消除，其從業人員也曾試圖跟自身服務的宅配公司（包含當地知名的CJ大韓通運、樂天宅配、韓進宅配等）與政府有關單位，進行兩次所謂的「社會性協議（사회적합의）」協商，希望簽署有法律強制效力的勞資協議，且承認全宅會的合法地位，進而保障宅配員工的職場環境、工時，與增加人力，好消化疫情中飆升的宅配貨品數量。

他們要求只有一點，總歸到底，就是希望不要再有「過勞死」的員工現況出現。

究其目前罷工已成事實之主因，還是跟底層宅配人員惡劣的工作環境有相關，特別是在險峻的疫情下，眾多宅配公司高層，的確是訂單收不完。

然而，底層宅配人員若沒有在良好的防疫保護之下，貿然出車，損己害人，同時宅配人員為了配合高效率的配送指令，除了事先於公司出車前，得做好分流上工、挑選物品、消毒物品、安排宅配路線、裝貨上車等繁雜作業（甚至傳出宅配人員還得無償挑揀貨物業務消息）外，這些勤勞宅配員，來到了下貨目的處（特別是高級住宅區），得小心翼翼，避免被警察開紅單停好貨車外，就得火速下車，頂著大太陽底下，全副武裝戴口罩、眼帶防飛沫護目鏡，趕緊推著裝滿宅配貨品的小輪車，進行挨家挨戶宅配，職場身心都受到一定考驗，任誰做久了，都有喘不過氣的時候。

此次韓國宅配人員針對過度勞動的職場環境，甚者釀成過勞死職場事故，大表不滿，決定採取罷工手段，冀望能與物流公司、政府單位進行第三次協商。工作人員希望業績成長的公司，不要吝於增聘新員工，趕緊來分攤疫情下的繁重業務，而政府也要發揮公權力，保障人民工作權。

罷工抗爭持續進行中，但已傳出，已有宅配公司高層看不慣這些「慣勞工」，私底下進行解雇工作，好殺雞儆猴地試圖控制下這場罷工風暴。

韓國宅配罷工風暴，仍在持續進行中，引起當地眾多媒體與國民關注，而私想此罷工事件，值得目前仍屬於三級防疫的台灣民眾警戒，畢竟當我們在家安心地收到網購物品或包裹之際，得對於這些堅守岡位配送人員心懷感激外，千萬不要因為高效率的到府送貨速度，「逼死」宅配人員；且更為重要的是，宅配公司與政府單位，也得重思台灣宅配人員的職場環境，是否有業務過重或權利過於偏頗資方之處，好避免引起過勞死或民怨之端。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航