各校規定不一、租屋問題複雜，學生申請紓困可能遇到什麼問題？

隨著疫情三級警戒的延長，民眾日常生活受到的影響逐漸擴大，紓困4.0的補助對象也因此有所放寬。其中，教育部日前公布，將補助公私立大專院校紓困經費，具有國內大專院校學籍的我國國民可向就讀學校申請，並由學校審核認定補助。

大專院校學生紓困分為兩大措施，包含：

緊急紓困助學金：若學生家中經濟受疫情影響，應給予學生紓困助學相關經費。 校外住宿租金紓困補貼：依受疫情影響學生租屋所在縣市區域，每月補助校外住宿租金1200元至1800元，一次核發3個月。

其中，若有申請大專校院弱勢學生助學計畫，或同時具備緊急紓困助學金及校外住宿租金補貼資格者，則由學生自行擇一申請，不得重複請領。

補助評估標準不一，金門大學學生做10小時服學才能領紓困

緊急紓困助學金是由學校依照校內機制，評估學生受疫情影響的情況再行核發補助，因此，各校的評定標準可能有所不同。例如，台灣大學的紓困辦法提到，有失業情況最高補助2萬元，若是收入減少者則最高補助新臺幣1萬元，實際金額以審核結果為準；而輔仁大學則是以補助9000元的A案，和需檢附失業證明、補助1萬8000元的B案為補助標準。多數學校皆未明定所謂「校內機制」為何，往往是在學生遞交申請後由學校自行評估。

然而，在申請資格及條件上，各校也有所分歧。台灣學生聯合會10日向教育部高教司反應，在緊急紓困助學金的申請資格上，如朝陽科技大學、育達科技大學皆有需符合中低收入戶、清寒家庭、或家庭年所得低於一定金額的相關規定；在申請條件方面，輔仁大學、金門大學甚至規定，申請紓困需有服務學習或勞動服務的條件。

教育部當時回函台灣學生聯合會，指出各校不得針對學生申請紓困，有家庭所得門檻、身分資格、或其他非與緊急紓困相關之限制，應回歸家庭或個人經濟衝擊為紓困標準。​

然而，金門大學官網目前仍維持規定，學生在審核身份後，須在20日前完成10小時的服務學習，才能領取6月份最高3000元的紓困金。嘉南藥理大學則規定，申請租屋補貼的學生，必須符合低收、中低收或弱勢身份。

學生租屋問題多，恐難申請外宿補貼

校外住宿租金紓困補貼是以原有的大專院校弱勢學生助學計畫中，明訂校外租金補貼額度為原則辦理。若要申請補助，學生必需檢附校外宿舍租賃契約影本及建物登記第二類謄本。

因此，若房屋非合法建物，例如學生為了節省開銷經常承租的頂樓加蓋，就無法申請校外租屋紓困。若學生遇到房東未如實登記報稅，也將無法申請補貼。

此外，若學生為多人分租家庭式住居，則只能由簽約的人申請租屋補貼，如此一來，真正需要補貼的學生很可能不符申請資格而未能即時受到協助。

Photo credit: Kenming Wang ＠ Flickr CC BY SA 2.0

申請文件繁雜，學校通融補件

台大學生H受訪時表示，在疫情影響之下，原本接的3個家教學生如今只剩下1個還在上課，且他用來進行遠距教學的器材上課到一半還會過熱，根本難以正常教學。

無論是緊急紓困助學金，還是校外住宿租金補貼，都要提出受到疫情影響的證明，「舉證責任太重是一個問題」，H解釋，目前2名停課的學生都是在電話上提出停止上課，所以很難拿出證明。此外，H的家教工作在6月初就停課，若是6月底的紓困還要回頭和雇主調資料，「怎麼可能去跟（家教）媽媽說？」H認為，這是相當不近人情的作法。

對此，輔仁大學學生會長黃亭偉受訪時指出：「只要勞雇雙方有提供資料，家教學生也可以申請」。輔大學生會也有做一份給學生向勞方申請證明的樣本，在給學校確認後發在學生會網站，讓學生可以直接下載並提供給雇主填寫。

此外，申請項目都需檢附戶籍謄本，由於H沒有自然人憑證，因此難以線上辦理。黃亭偉表示，確實有學生因為人在台北、無法返鄉辦理文件，或者文件必須在上班時間申請，時間難以配合，所以無法拿到證明。而輔大學生會有和學校協調，若其他文件備齊，部分證明可以在日後補件，其他學校也多有相關配套措施讓學生能補件辦理。

大專院校學生的收入來源除了家中生活費外，多半仰賴打工、家教來補貼日常所需，因此勢必有部分學生在忙於課業的同時，還必須面對疫情下減班、房租照樣得付的壓力。教育部規定，學校在審查完成後，最晚必須在2週內將款項撥付給學生。然而，各校收件內容、申請資格與條件的不同，以及未明定給予學生的補件彈性等，再加上審查時間，都將成為受疫情影響的學生，是否能即時受到幫助的關鍵。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範