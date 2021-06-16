好青年荼毒室《人生種種》：13個哲學反思，反省人生種種

問題（作者：白水）

有些事情若不拆穿，我們可以如常過活，但一旦說穿了，就會變得不能回頭。人生意義的問題大抵屬於這一類。你不去問自己為何存在，其實並不妨礙你做一個人，但一旦這個問題真的成為你的疑惑，你可能就會終日惶恐，擔心自己只是白活一場。而你亦不能當作從來無事發生，因為你已知道，就算不再問這問題，這問題其實依舊存在：人生仍然可能只是一場徒勞。

到底該不該問人生意義問題？問了不一定會令你人生變得更好，但不去問，你可能不知不覺過了極有意義又或者全沒意義的人生也懵然不知，又或者根本不知道該如何尋找人生的意義。

意義

要回答人生的意義問題，先要了解「人生的意義」的意思。我們先從「意義」兩字開始。意義可以指意思，比方是一個字或一個信息，但意義除了意思之外，還可以指值得做的事、好的事。當我們說一件事有意義，就是指這件事值得去做而有價值。

很多時我們會把快樂的事等同於有意義的事，而這其實符合一般人的直覺，我們大抵都會認為快樂的事是值得去做、有價值的。然而，其實快樂並不等同有意義。我們可以想像一個每天都吸毒的人，他的一生可能都過得很快樂，但我們不會同意他的糜爛人生有意義。相反，我們可以反過來想像一個藝術家一生鬱鬱不得志，一直沒有人欣賞他，而且亦因從事藝術工作而生計困難，但他一直努力不懈創作了很多偉大的作品。這個藝術家的一生可能大部分時間都是快樂，但我們也會認為他的人生是有意義的，因為他能夠成就自己，做了自己想做的事。由這些例子看來，人生的意義和快樂是分開的，兩者並不等同。

（下略）

學習（作者：黎樂）

（上略）

人類求知識，弒父求自由？

「你有沒有想過是誰變出了這麼多類別的書？」我怕R君聽得太悶，便荒謬地問。「伯林說了一個極殘忍的學科發展歷史故事：遠古以來，人類就對世界各種事物好奇。『為何有太陽？』、『水為何會變冰？』、『為何我易怒，他卻極寛容？』——人類一開始並不知道怎樣回答這些問題，便嘗試以不同的方式解決，有的訴諸神靈，有的訴諸虛無。可幸的是，人類並非個個蠢人，他們學會分類。伯林認為，人類知識的歷史，就是弒父尋求自由，最後卻甘心扣上枷鎖的血淚史。」

「你在說希臘悲劇嗎？」R君忍不住問道。「是否悲劇，由你決定。伯林說的是，哲學最初出現就是用來解答世上所有看似神秘的問題，而人類知識之所以進步，因為人可以把不同種類的問題，用經驗或形式方式解決，再撇除『屬於哲學』的惡名。自然科學曾經叫『自然哲學』，心理學曾經也是哲學的一種，但人類為關於物理世界、關於人類心理的問題，找到了可以用經驗或形式研究的方式得到答案，它們便不再是哲學了。然後，它們由哲學中解放，毀滅它們的哲學基因，就如『弒父』；它們也看來得到了自由，卻永遠受經驗或形式方式所限了。」我不知道會否說得太誇張，但伯林的比喻是如此生動。

「我不會說這全然是悲劇，因為的確人類因此獲得了許多科技進步，社會也文明了不少吧。然而，如果把知識的發展看到如此便完成、完善，那便太樂觀。」我一臉正經，卻看到R君在暗笑。

喂，你為何要讀這本書？

R君把一本算命書遞給我，原來我說着說着，跟他走到了哲學書的分類架，而R君也不斷尋找放置在這裏的「奇書」。

「中學時期你說過想讀哲學，有些老師卻想阻止，說看哲學書與讀哲學是兩回事。我不知道他看的是否算命書。」R君說得像說笑，但不太好笑吧。

「其實我也明白，中學教書有很多限制，而學習一些基礎知識，少不免有一些『標準答案』、『標準方式』，可是我其實最不滿的，是因為中學的局限，就限制了整個人生的學習態度。」我突然覺得最初把中學的教育批評得太狠，不過，也許是因為中學時被訓練成不要把話說得太盡，最好用「各打五十大板」的形式把文章結尾。

「『中學時期是否要教哲學？』這問題，我不懂答，但我肯定哲學態度是所有學生都需要的。有一些問題我們不知道怎樣答，例如『人生為何存在』；有一些問題看來很奇怪，例如『怎樣才能知道其他人確實存在』；有一些問題有人不敢怎樣答，例如『為何人要愛國』——所謂哲學態度，就是不會因為這些問題難以解答、沒有既定方式解答，而認為沒有意思。不然，只從小小的『窗框』看世界，你的世界便很小。」

（下略）

執著（作者：嚴振邦）

（上略）

執著之苦

佛家認為，這些分析，解釋了人為甚麼會苦。人總是誤會了這個世界，看不清世界的實相，以為世界中的事物是實的、有自性的、是必然如此的，所以會執著於這些事物的存在，也執著於這些事物目前的樣子，當事物變化起來，不再如此的時候，我們自然接受不了，苦也就產生。

就像是愛情，和愛侶蜜月期的時候，我們的感情彷彿是永恆的。我們可能理智上知道這不是必然，但我們的內心、我們的情感世界，已經不知不覺間執實了這感情，把它視為必然如此的永恆。所以當感情生變時，我們會不能接受、傷心、難過，因為我們不能接受這份看似永恆的感情就這樣消逝，沒有任何道理可言。只要因緣不再存在，這份感情都一併消亡。感情和其他事物一樣，緣聚而生，緣散而滅，緣生緣滅，本來就說不出個必然。

其他事物也都一樣。父母健在、手足情深、工作順利、身體健康，我們內心無不把這些都執實了，視之為有保證的永恆。當事物變化，好境不再時，我們自然會苦。甚至就算事物尚算順心，只要我們感受到事物背後並無必然保證，我們也一樣的苦。君不見多少愛侶在感情還沒生變前，就已經苦苦擔心他朝有日會變，甚至因此而坐不安、睡不好。所以重點不只在於無常，更在於一切皆空，事物皆沒有保證。

去到後來，我們甚至會執實了我們自己的存在，這是所謂「我執」。這當然就是我們其中一種最大的執著。

而執著，只會讓我們掉進苦海。

脫離苦海

要脫苦，自然要「去執」，讓我們不只是理性上知道，而是內心的情感世界也跟從，不執著於事物，不把事物看成有保證的永恆。當然，這談何容易，但實踐起來，卻有千百種方法，這就有了佛學中各門各派的不同工夫修行。

有些門派要我們打坐，有些門派要我們誦經；有些門派覺得透過語言，讓我們從道理上明白很重要，有些門派覺得語言反而是我們看到世界實相的障礙，要我們另闢蹊徑，不要執著於語言這隻「指月的手指」。他們也會爭論，究竟我們應該是自己救自己離苦，還是我們應本着慈悲之心，不只做個「自了漢」，也應開船渡他人到彼岸。

（下略）

書籍介紹

本文摘錄自《好青年哲學讀本：人生種種》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：好青年荼毒室

出版社：天窗出版社

人生在世，很多東西不到我們選擇。沒有人問過我意見，我們就已經出生。生、老、病、死我們固然沒有選擇，沒有人能逃得過，但就算是愛上一個人、與某人成了好友、執著於過去的種種、建立某個身分認同，又有幾多是我們有意識的選擇？

我們沒有選擇，但我們又不全然沒有選擇。透過反省，我們選擇以甚麼態度來面對人生之中一定發生的種種；慢慢思考，我們努力在人生種種事情上找尋一點自主空間，讓人生走上我們覺得應走的道路。

可能我沒有選擇，就已經愛上他，但我們可以思考應該怎樣愛。可能我沒有選擇就已經執着於某些舊事，但我們可以思考應怎樣面對自己的執着。可能我沒有選擇就已經有了某個身分認同，但我們可以思考這會不會帶來了甚麼壓迫，而又可以怎樣突破。

哲學，可以詰問世間種種事物。思考身外物，哲學能為我們帶來知識和理解；反思生命，哲學帶來的卻是「經過反省的人生」。我們糊里糊塗的來到這個世界，卻不一定要糊里糊塗的過自己的人生。種種哲學反省，思考人生種種。

本書特點

※「好青年荼毒室」廣受歡迎，Facebook專頁超過87,000粉絲；成員曝光率也甚高，參與香港電台節目《哲學有偈傾》，以及跨界主持不同類型講座。

※前作《好青年哲學讀本》榮獲第四屆金閱獎「最佳文史哲書」，第二屆香港出版雙年獎「生活類出版獎」，亦入圍「香港書獎」初選名單。

※本書與讀者一起思考人生種種哲學問題，包括人生的意義、身分、學習、友誼、愛情、欲望、死亡等13個題目，涉獵中西哲學思想，寫作風格輕鬆，由淺入深，是一本易讀的哲學入門書籍。

作者簡介：好青年荼毒室

二千多年前，曾經有個叫蘇格拉底的人，因為荼毒青年而被判死，最終他把毒藥一飲而盡。今天，一群中毒已深的人，建立起這個荼毒室，等大家都能一起走進哲學的世界。這是個會荼毒人的地方，因為你會開始發現身邊的一切，並非如此理所當然；你會開始反省，追問生命、世界、語言、科學、倫理、知識、政治等每事每物的本質。從此，你可能不再是循規蹈矩的好青年。

著有：《好青年哲學讀本》、《小日常的哲學》、《大時代的哲學》

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責任編輯︰Alex

核稿編輯：Alvin