《男人的愛情研究室》：自以為的一見鍾情，容易讓你陷入失去自我的危險之中

文：Mr.P

一見鍾情的錯覺

在開始探討戀愛模型之前，先讓我們來談談一個因為欠缺戀愛模型所衍生的問題吧：為什麼戀愛經驗越少的人，越容易對他人一見鍾情？

一見鍾情，意指你在某地方和某人偶遇，你們是素昧平生的陌生人，因為外貌或氣質上的魅力，你和他明明尚未交流，卻已然被吸引，開始渴望和他發展更進一步的關係，甚至期待墜入情網。

我知道有不少人是相信的，特別是憧憬浪漫以及戀愛經驗尚淺的人，我年輕時也挺相信有這麼一回事，那讓我有種自己就是電影主角的優越感，也滿足了我對愛情的幻想，只見一面就展開熱烈追求，相戀，然後廝守，多完美啊！

但隨著年紀增長，談的戀愛多了，我開始明白，一見鍾情是個不負責任的戀愛幻覺，沒有誰真的可以對誰一見鍾情的，大部分人嘴上說的喜歡，其實都只是短暫的熱血上湧。

我不願回答的問題

每天打開信箱，幾乎都有聽眾來信提問，其中有個我最不願回答的問題，稱作「我要如何把他追到手」，這是我認為很難回答，答了也不見得可以幫助到聽眾的問題之一。

但我以為的難處，可能跟一般人想的不太一樣。我認為從認識到曖昧，過程其實是容易的，只要你足夠積極、懂得釋放意圖，並在合適的時機展現自己的魅力，一定會有人喜歡你。

但這也正是我擔心的，很多人興起追求的念頭時，往往都不是認真思考後的決定，而是倚靠一時衝動的熱血，這會在交往後造成非常多的問題。

有次在講座上，我又被聽眾問到這個問題，我反問對方：「你怎麼確定你真的喜歡他？」

他說：「我也不知道耶，第一次見面，我就感覺他的氣質很吸引我，大概就是一見鍾情吧。」

我再問：「那你和他聊天過嗎？知道他的興趣、喜好、價值觀、家庭背景等等嗎？」

他說：「還沒有，但這些不是等交往後再問就好了嗎？」

看到這裡，不知道你有沒有發現他的問題，以及大多數人會為戀愛所苦的原因了？

沒錯，正是如你所想，這些人根本活在「自己創造的幻覺」中，他們可以毫無相處就喜歡上一個人，並且立下「一定要把他追到手」的決心，這是非常荒謬的。

就用交友來舉例吧，一個人有可能和他剛認識的每個人都成為好友嗎？應該是不會吧？即使這個人看起來風度翩翩、氣質出眾，我們也需要經過一番聊天、相處，幾次聚會以後，才會慢慢培養出友情。

換句話說，你不會一開始就設定說「就是他了！我要他成為我的知己」，然後盡全力達成這個目的，你我都知道這是不可能的，因為人與人之間的交情，總有些東西是超出我們掌控之外的。

所以交朋友可以很簡單，當你專注在創造與人之間的連結，在這過程中有些人會走，有些人會留下，有些人成為點頭之交，有些人成為好朋友，最後自然會出現一個和你分外契合的人，我們稱為知己。

然而狀況一旦換成戀愛，很多人彷彿就換腦袋了，他們的心念會從「契合導向」切換成「目的導向」，在心裡開始佈局「追到他的七步驟」、「誘惑他的三大殺招」，也因此自卑的人會往往走上討好者和誘惑者的路，兩條路雖有些許分別，但相同的是，他們都不是在培養愛情，而是追逐愛情。

那這樣的心念，還會產生什麼問題呢？

我認為有兩個問題是比較大的，其一是自以為是的喜歡，其二是失去自我的危險性。

一、自以為是的喜歡

人天生對愛情具有憧憬，所以每當有人問，你的理想對象應該要有什麼特質，我們都可以洋洋灑灑列出十幾點，女生會說男生要上進、勇敢，最好還帶點霸氣，男生會說女生要溫柔、獨立、貼心。

在此先不討論這些特質的真實性，畢竟每個人對特質的解讀都不同，我認為的貼心，不代表你也會有同樣感受。我想和你討論的是，你是真的從對方的舉止、言行感受到了那樣的特質，還是你只是因為激情使然，或是荷爾蒙的分泌作祟，所以你先創造了一個「他一定是個很溫柔的人」的假設，然後再尋找他很溫柔的證據？

一見鍾情的真面目，就是這麼回事，你不是真的喜歡上對方，而是自己在內心創造了一個虛假的人物設定，然後戴上這副有色眼鏡去看他，所以他的所作所為都是美好的，就算是本來會讓你感到冒犯的行為，你也會為自己腦補一個完美的劇情來解釋合理性。

這種自以為是的喜歡，如果是發生在交往前，那還值得慶幸，比較優質、具有高度覺察能力的對象，很快就會發現你和他互動時的不一致，此時他們會給你幾次機會並暗示你「嘿，我不是你所想的那麼完美」。

倘若你有接收到他的訊息，並及時修正你的心態，那麼你和他的關係仍會有可能延續，否則，你大概會不斷經歷一種莫名其妙的輪迴：你碰上某人→他對你也有好感→你們進入曖昧→當他越瞭解「你對他的看法」，他越感覺到你不了解他→對你的感覺越發降低→最後戀情無疾而終。

如果發生在交往後，那麼事情就會變得很複雜了，你的戀情將總是「因誤會而結合，因瞭解而分開」，表面上看來似乎是你運氣不好，總無法和另一半撐過熱戀期，但真相是，在戀愛的一開始，你愛上的就是一個幻影，這樣的案例我真的看過太多了。

還有一種更可怕也屢見不鮮的狀況是，你和他同時都愛上了彼此投射出的幻影，你們陷入了「雙重自以為是的戀愛」，任何一段感情一旦建立在這樣的基礎上，那無盡的爭吵和痛苦的磨合，幾乎就是免不了的。

二、失去自我的危險性

人與人之間的交際是漸進式的，在建立友情的時候，我們不會剛認識就對一個人掏心掏肺，也不會提出諸多要求讓自己顯得失禮，那我們會怎麼做呢？

想想你從學生時代認識至今，依然有在聯絡的好友吧，你們的友情也是從借橡皮擦開始，或是一起參加同個社團，在數次的會面中慢慢自我揭露，慢慢瞭解對方的個性，最後成為好友。

那其中會不會有些人只相處不過一兩次，就被你排入謝絕往來名單了，應該也不在少數吧？可能是因為他剛見面就想刺探你的隱私，或是滔滔不絕的向你炫耀他的豐功偉業，又或者是你們真的聊不來，所以你只視他為曾經的同學或是點頭之交，但唱歌烤肉你絕不會邀請他。

這些事情在交友的框架下顯得如此合理，從任何一個人的交友圈來看，也許要經歷過數百個點頭之交，才會出現二十個普通朋友，最後只餘下兩三人成為知己。

而真正的知己之間，要有一個重要的元素，你們之間的地位是對等的，沒有誰會覺得特別委屈，誰會特別高高在上。

可是這樣的理智，在戀愛中常常會消失不見，很多人可以暢談友情，但一旦涉及到愛，參雜了一見鍾情的錯覺後，就會把對方給神格化，進而讓自己卑微化。

什麼叫神格化呢？簡單來說就是，他對你做出了冒犯失禮的行為，你沒有因此減損對他的喜愛，沒有表達你的感受，而是鼻子摸一摸自己就吞下去了。

以約會遲到來說，你和朋友約會，他無故遲到半小時，怎麼打手機都聯絡不上人，最後他跟你說是睡過頭了，你會怎麼反應呢？

初犯的話你可能會反虧他，順便表達自己的不滿，正常人會為你致上歉意，並承諾下次不會這樣，今天用餐就由他請客。

可是當事情發生在「喜歡的人身上」，很多人往往會因為急於求成，不想搞砸戀情，所以和對方說，沒關係，我剛好也遲到了一下下，並且還為自己看似聰明，可以讓雙方都有台階下的做法沾沾自喜。

這種事情每發生一次，你就是在踐踏自己的自尊，並賦予對方更多「主宰你感受」的權力，我看過的每一個討好者，幾乎都不斷犯這樣的錯，最後他在這段戀愛裡失去了自我，淪為一個「只在乎對方感受」而存在的奴僕。

三、讓情慾與理智達到平衡

一見鍾情是一種錯覺，它蒙蔽了你的理智，讓你奮不顧身的想去追愛，最終失去了對自主意識的掌控權，成為純粹被情慾所驅動的戀愛機器。

走到這一步的人，往往會在不恰當的時機釋放過量意圖，比如說才剛認識就問對方有沒有男友，或是雙方還沒有火花時就想調情，也有可能是滿腦子只想靠著告白來一決勝負，因此搞砸了原本順勢而為就能把握的戀愛。

要徹底擺脫這種困境，建立起清晰的戀愛模型就是必須的，一個完整的模型將能夠讓你明白，情慾是你內在的一部份，但卻不代表你的全部。而模型越清晰的人，將越能夠在情慾與理智之間取得完美的平衡，你可以在保有對戀愛的憧憬之下，頭腦同時是清醒的，用優雅的節奏，慢慢拉近與對方的距離。

相關書摘 ▶《男人的愛情研究室》：想跟對方確認關係要提出「邀請」，而非一場盛大的告白

書籍介紹

本文摘錄自《男人的愛情研究室：談一場不追不求的戀愛》，時報文化出版

作者：Mr.P

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬