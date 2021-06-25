《男人的愛情研究室》：想跟對方確認關係要提出「邀請」，而非一場盛大的告白

文：Mr.P

確認關係的正確作法

你要做的第一步：尊重對方的選擇，瞭解他的節奏

慢熱型的人比較謹慎，特別是當他們察覺到激情過剩時就會踩剎車，感覺型的人比較奔放，只要燈光美氣氛佳，感覺對了就可以步入交往。

那你的對象是哪一種？他談過幾次戀愛？他和前任們是認識多久後交往的？

這些問題，是你得在曖昧期以前就搞清楚的，但要記得你的目的不是為了得到他， 而是基於尊重他的感受所以你那麼做，你得瞭解這些東西，同理他，配合他的節奏。

在問這些問題時，最好能用閒聊的方式帶入，並且要切合「當下的情境」，否則會給別人一種你好像在審問他的不適感。

舉個實際上常發生的狀況為例，假設你們剛從電影院出來，觀賞了一部浪漫愛情片， 片中的男女主角初次見面就聊得熱絡，也約好下次出去玩，可是當約會結束後，女生卻又轉身和另一個男生約會。

在討論劇情時，你就可以順勢問他：「如果你的朋友正在曖昧中，他也和約會對象互相喜歡，可是還沒確認關係，那他可以和其他人約會嗎？你會怎麼建議他？」

我不知道你是否發現這個問題的巧妙了嗎？此方法是聊天技巧的應用，你沒有直接問他「如果你是女主角你會怎麼做」，因為這樣問太直接了，若他不想回答你，那麼雙據他的意願來決定要認真回答你，還是迴避這個問題，你也能順便由你的反應判斷，你們的情感溫度是否夠熱絡。

透過這樣的閒聊，你可以瞭解到，他對感情中大小事的看法，描繪出他大概有怎樣的價值觀，也能讓你進一步去瞭解，對他來說，你們是否已到了適合確認關係的時候， 用這樣的方式去覺察時機，會比單純用肢體碰觸來判斷準確很多。

第二步：瞭解你自己的準則

準則的意思是，對於自己，對於這段關係，對於你的戀愛節奏，你有沒有清楚的認知，你願意花多少心力、時間來培養感情，什麼會讓你打算淡出，什麼會促使你更加投入，但在此請你注意，你立下的這些準則，不是為了施壓、說服對方，也不是要推進這段關係，如果在你的腦袋中有一絲這樣的念頭，對方是會感受到的，而人性是這樣的， 一旦有人想要逼我們做些什麼，我們就會反抗、逃跑，關係就會惡化了。準則的存在只是提醒你，你得要尊重自己的感受。

我知道有些人會覺得：「談戀愛何必想這麼多，跟著感覺走就好，走一步算一步， 有就有，沒有就沒有。」若你也這麼想其實也沒錯，因為「跟著感覺走」也是一種準則， 我見過很多「超越者」是真能夠做到如此的，因為他們的心很寬廣，所以有非常大的彈性，能任意調整自己的節奏來符合另一半。

可是對一般人來說，只有在稍有好感的時候，他們才有辦法跟著感覺走，一旦進入曖昧期，得失心出現，別人對他的熱度稍減，回訊速度變慢，赴約意願降低，他們就會自亂陣腳，然後著急的想確認關係，進而做出奪命連環叩、突然告白、質問對方為什麼不回訊等等把情感毀掉的舉動。

這時候，如果你對自己的準則十分清楚，那麼準則就能幫助你保持冷靜，你會知道， 你是否已經準備好了，現在是否到了確認關係的那一步，還是說你只是被情緒牽著走， 應該得再緩一緩。

第三步：表達你的意願

也因此，當你和曖昧對象打得火熱，並想進一步確認關係時，你可以做的就是尊重他，並根據你的準則，表達你對這段關係的意願。

如果他一直沒有提到要確認關係，你可以主動表達： 「和你在一起真的很開心，每次都覺得時間過好快。」

先大方表露你的喜歡，若對方也給予你同等的回應，你就可以直接說：「希望我們今後的每一天都能一起度過。」

如果對方不願表明態度，用打太極的方式讓你碰了軟釘，你不需要去追問原因，因為追問必然會給予對方壓力，你只要給予尊重就好，然後把注意力放回到你的準則就好， 因為你已提出邀請，對方是否要回應那是他的課題了。

而在此你得注意，表達意願是「提出確認關係的邀請」，而非「告白」，也不是要「向對方施壓」。

這三者的分別在於：

1.提出邀請是以勇氣和坦然為出發點

你知道對方有可能說不，說要緩緩、打太極，或是用任何形式拒絕你，而你是在明白這些的風險後提出邀請的，你接受一切可能的結果，這是勇氣。

坦然則意味著，你是一個敢於表達感受的人，你不打算和他玩幼稚的心理戰，也不會使用任何花招和對他施壓，而是成熟的向他表明你對他的感覺、你對這段關係的想法， 然後把選擇權交給他。

2.告白是提出申請，而非邀請

所謂的提出申請，指的是你企圖用某些東西為籌碼，來使對方做出確認關係的承諾， 而盛大的告白，就是一種最常見的籌碼，所以你會看到，很多人一想要確認關係，就會去準備盛大的告白，那就是一種提出申請的行為。

在你告白當下，對方會接收到一個訊息：這個人現在的所做所為，都是為了把我追到手。

那你說對方會怎麼想？他八成會給你更多的考驗，因為在你提出申請的瞬間，你就已經把自己打入下位者的階層了，接下來你能做的，除了滿足他開的條件以外，你沒有別的路可以走。

3.向對方施壓是沒自信的人才會做的

很多人會搞混「施壓」和「提出邀請」的分別，施壓是「我就想要這樣做」，如果「你不答應」那就「拉倒」。施壓是一意孤行，沒有任何同理心的，不愛我就拉倒也是輸不起、沒有自信心的人才會做的。

然而提出邀請是有彈性的，你沒有想要逼他作出任何決定，不論他作任何的決定你都支持且尊重，因此你會先瞭解他的想法（問他對你的感覺），然後表達你的想法（想確認關係），如果你們確定彼此前進的方向一致（都想認真交往），只是步調不同，那你們會以此為支點，從中討論、思考或創造出一個你們雙方能歡欣接受的結果。

相關書摘 ▶《男人的愛情研究室》：自以為的一見鍾情，容易讓你陷入失去自我的危險之中

書籍介紹

本文摘錄自《男人的愛情研究室：談一場不追不求的戀愛》，時報文化出版

作者：Mr.P

談感情要聰明

但不需太多手段套路

★PTT Catch版人氣作家首部兩性專書★

你是否聽過「男生得成為獵人，才能追到女生」、「談戀愛絕不能先放感情」、「保持神祕感，別人才會想瞭解你」……但為何許多人照著做了，卻仍孤身一人？有沒有可能，這些流行的戀愛觀念根本是錯的？其實戀愛可以很簡單，但你一直都把簡單的事情搞複雜了。

從建立戀愛模型到培育好感森林，Mr.P教你超越得失心，

踏出追求→領卡→受挫無奈→振作→追求的迴圈，談一場不追不求的戀愛！

本書以實際舉例帶你看見自己的戀愛誤區，不只從技巧的層次上為你拆解如何認識異性、如何加溫感情、如何悠遊於曖昧、如何確認關係，你將學到更多關於放下你的得失心、駕馭你的情緒、超越過去的自己，更重要的是，用最簡單的方法來面對愛情，掌握屬於你的幸福。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬