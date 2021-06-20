晚買不如早買，年輕人如何克服不足的資金、靠自己購屋？

人人都會有首次購屋的過程，但也因每個人不一樣的家庭背景、工作條件、收入狀況、單雙薪差異、負擔能力等等都產生不同的難處。在第一線上多年的經驗上，往往我們也都需要幫忙消費者出策劃略地想辦法，畢竟買房子是需要一定的資金，如果生不出來這頭期款，不管你對眼前的建案再如何嫌東嫌西，都無法否認你買不起的事實。

預售屋當道，首購族壓力門檻降低

在過去的時代，預售屋並沒有那麼流行，它只會在幾個主要的大城市裡比較會有市場，在其他的鄉鎮縣市尤其中南部地區，買方都很難認同接受這樣的銷售制度。幾個主因不外乎；看不到實體無法絕對信任、總價低不想貸款與分期、覺得這樣買房沒有保障跟風險太高、要想像未來的空間感、對建設公司沒有信心等等。

但到了眼下跟近十年來的變化，現在的預售屋可謂是幾乎全省的市場都能接受了，與其這樣講，應該說水漲船高跟通貨膨脹的趨勢下，這樣的交易模式可以大幅度降低首購族買房的壓力跟門檻，甚至很多人如果不在預售階段進場的話是根本無法負擔房價的，最關鍵的因素還是在於多半一般工作收入者儲蓄的效率，追不上不動產的增值速度。

另外，也是因為政策跟法令的進步，現況有許多官方單位在為消費者的權益把關，建商或賣方也不能像過去般那樣為所欲為，於此就大幅度降低了消費糾紛比例同時也增加了買方對此制度的安全感。

說到購屋，如今與十年前、二十年前、三十年前，消費觀念也已大不相同，對於才剛開始有房子需求的人來講，今年的房價更是恐怖，動輒就要數百萬的頭期款，這跟過去的數字想比是大相逕庭。想要買個三房兩廳，許多蛋黃區都要超過至少兩千萬以上的總價才買得到，這樣的金額可能讓不少人都開始懷疑起那些剛需族群是否還有力量可以撐起如此高的行情。

但對台灣的不動產發展與走向，這樣的思維不應該存在首購的想法裡，因為買房講到底不過就是與時間在拔河，它若對你無情也是自己過去的選擇，畢竟房地產透過歷史總結，持有越久買得越早的人資產自然就跟著豐厚膨脹。

晚買不如早買，如何靠自己購屋？

回到重點，既然都是要買，既然晚買不如早買，那該如何克服那不足的資金呢？經過時間的推移之下，現況不少首購會依賴父母親的資助，但不是每個人都有這樣先天的資源，也不是每一位爸媽都願意贊助自己的孩子買房，所以如果你只能靠自己，該怎麼樣強迫自己在有限的經濟條件下購屋呢？

要先理解一個觀念，買房子本就是一個金融槓桿行為，所以別再想著一定要存到多少錢再來下手，更不需要去認為房貸最好不要貸滿。因為真正聰明與懂得投資理財的生意人都會很清楚一個道理，透過借款讓資產放大，是最理想的生財法則，在風險平衡之下極大化槓桿收益，才是最有效率的放錢手段。

自住也是同樣的邏輯，房子總價無論多高，那些數字本來就是要透過時間去消化它，許多比有錢更有錢的人也都是如此看待，盡可能設法降低自己每個月的負擔壓力，把該付的金額壓縮得越低越好，在透過精打細算的計畫性換屋，思維正確的話其實很多人也都能輕鬆購屋的。

預售屋是將購屋自備款透過興建過程來分期付款的買房模式，所以越當自己的自備金額是有限的時候，就最好去選擇純預售還尚未開工的建案，也盡量去控制不要去買蓋得太快的案子，兩到三年的時間是最剛好的。比起成屋跟中古屋來說，這兩者一下要拿出的資金比是比預售屋多上數倍的，加上立即就要承擔的房貸、時間成本、裝潢或家具設備種種都是需要不少的現金。因此如果你想盡量壓低自己的年紀來提早擁有房子，這是一個非常有利與划算的選擇。

不要想一次到位，有增值潛力才是重點

預算有限，不要想著要一次到位，也不要把尚未發生的家庭成員提早計算在內，量力而為是很重要的考慮點。先求有，再求好，如果你買不起三房，就先從兩房開始，如果兩房也很吃緊，就先買一房一廳或挑高套房等等。

每個人的一生都不見得只會擁有一間房子，但大家都是由小換大而起來的，挑選有增值潛力的產品與地段才是關鍵重點，而不是你需要的空間跟面積。透過預售與單價行情，你可以很簡單的就能推算出自己所持有的現金能買多少坪數，那些曾經因為無法一次買到位而放棄購屋的人，絕對在幾年後懊悔不已當初的愚蠢。

如果你眼下只有100萬現金，但年存有50萬，那麼你可以去尋找一個訂金簽約開工款在百萬內的預售建案，因為假設它是八成貸款的話，那麼其實你是買得起的。倘若你的自備金相當有限，但工作穩定度高也沒有太多變動的風險，在生活開銷足夠的彈性下可以給自己設定更大些的壓力與經濟限制去做信貸，只要你還過得下去，基本上那些種種逃避購屋的理由都不會比你趕快買房子來得重要，先苦後甘先蹲後跳，才有機會爭取到更多的時間來為自己的人生增值。

交屋後的房貸善用寬限期，只繳利息不繳本金，想辦法極大化自己的積蓄，當然如果你的自律性比較差無法忍住平時想消費的慾望，那你可以跳過此法。在技術性的使用這個方式也能透過到期後轉貸繼續展延來壓低你的每月負擔，甚至當你存夠下一間預售的自備款後再以此循環，利用金融制度來達成購屋換房之便，這也是很多人在做的聰明事。

預算不多，就要把錢花在刀口上

不要用太好的家具裝潢或家電，如果你有看過不少中古屋的經驗時就會發現，很多首購型的房子內裝都非常普遍陽春，這是為什麼呢？因為人們預算不多的時候就會選擇堪用就好，把錢花在刀口上不用過得太奢華，所以第一間屋子，不要把理想期待的太高，簡單省錢就可，降低開銷跟支出才是比較務實的態度。等未來有足夠的實力再去買條件更好更優更大的標的夢想宅。

假設你爸媽不願贊助，那就想盡辦法用借的吧，畢竟跟信貸比起來，還父母親的可能不會被催債，也可能沒有利息等額外成本，還款條件也比較好商量。但這僅是可以運用的建議之一，也沒有絕對，如果有條件的話，不無是一種助於自己擴充資金的好方法。

首購買房不用過度擔心，很多人怕的是單價，有些人怕的是總價，有人怕的是付款壓力，也有人怕的是自備不夠。購屋不難，最難的是人的決心毅力跟自律，當你願意為了這件事而積極付出的時候，其實說穿了，就只不過是要不要犧牲生活品質來換一間房子、一份資產、一份儲蓄而已。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航