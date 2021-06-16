你憑什麼比我先打疫苗？從《鐵達尼號》、《絕命大平台》等電影看「特權階級」

文：鹿刻Luke

2020年初，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）衝擊全球，世界各國幾乎無一倖免，鎖國、封城長達一年的時間都無法抑制病毒四處蔓延，已有超過1.75億人染疫、380萬人死亡。直到疫苗問世，施打率超過六成以上的地區，疫情才逐漸趨緩，中國、美國、英國與歐盟已逐步解封，而缺乏疫苗的國家則仍深陷疫情之中。

疾病是一場看不見的戰爭，疫苗成為人類對抗病毒的重要武器，並不是拿到武器就能戰勝，但至少能夠提高勝算。台灣本土疫情爆發後，早已沒有「我OK，你先打」的風氣，多數人都急迫的想施打疫苗，然而資源有限，「誰有資格施打疫苗？」成為難題，各縣市都發生「未按順序接種疫苗」的諸多爭議。

Photo Credit: 中央社

疫苗接種順序：病毒當前，誰才值得活下去？

經典愛情史詩《鐵達尼號》，改編自真實的船難事故，講述一艘載著2200多人的豪華輪船要從英國開往美國，卻在途中撞上冰山，最終導致整艘輪船沉沒，1500多人死亡。輪船沉沒前，是整部電影最高潮的戲份，由於船上的救生挺數量不足，沒有辦法讓每一位乘客都順利逃生，該讓哪些人優先上逃生船呢？

當時船長下達命令：「讓婦女與兒童先登艇逃生。」

由於時間有限，無法一一清點船上的婦女與兒童，船員們只能讓周圍的婦女與孩童優先登艇，鐵達尼號的船長在船難發生後，決定讓婦女與小孩等弱勢的人先登艇逃生，或許是相信青壯年男性更有機會存活，然而，不幸的是，鐵達尼號上沒有登上救生艇的青年男子，多數都和男主角Jack一樣，命喪大海。

船難當前，誰能先登上救生艇，就決定了誰能活下來。同樣的，病毒當前，在有限的資源下，安排疫苗的施打順序，等於是要決定「那些生命更值得優先活下來」，而其他人只能先靠自己努力。

台灣的COVID-19疫苗接種計畫有過幾次調整，2021年3月公布的施打順序為：

第一類：醫事人員及醫療院所非醫事人員

第二類：中央及地方政府防疫人員，如縣市首長、部長、衛生局、消防隊、海巡等

第三類：高接觸風險工作者，如航空機組員等

第一類至第三類人員皆可施打，也在5月3日進一步開放，第一類至第三類人員的同住者接種疫苗。然而，國內疫情在五月中旬開始快速擴散，指揮中心5月26日又宣布應以「專責醫院醫護」列第一順位施打，其餘前三類人員則考量疫苗量，依序施打。6月12日則開始開放85歲的年長者施打，讓更虛弱的人先施打。

疫苗施打的順序是讓感染風險較高的人優先施打，先讓這些人活下來，是為了要維持醫療能力以及社會的運作。然而，地方縣市首長、部長等官員比基層里長、警察更能優先施打疫苗嗎？航空機組員會比郵差、外送、物流人員更有資格接踵疫苗嗎？

Photo Credit: 高雄市衛生局提供

在社區傳染逐步擴散的台灣，官員們能優先施打疫苗，學術成就卓著的教授是否能優先施打？負責資訊傳播的新聞媒體是否能優先施打？供應糧食安全的農漁民是否能優先施打。75歲以上的老年人、15歲以下的兒童，誰才應該優先施打疫苗？16歲至74歲的人們難道不值得優先活下來？這是個不容易回答的問題。

正如同疫苗接種順序不可能完全達到公平與公正，鐵達尼號的救生艇乘客也有特權。由於頭等艙的船客較早接獲通知，離救生艇又比較近，能夠提前上船，而其他艙等的船客太多，甚至有部分來不及被告知要逃生就命喪大海。因此大部分登上救生艇的乘客都來自頭等艙，而幾乎沒有三等艙的乘客。

三等艙的乘客是否更不值得活？我想不是的，而是他們生活在「底層」，讓他們沒有能力優先逃生，這是我們每個人早就明白的事情，只是疫苗讓我們再次看清楚自己的位置，自己的優先順序。生於文明社會，大家都會說讓「有需要的人」先打疫苗，但誰是「更」有需要的人？難道年輕人不需要疫苗就能好好活著嗎？

插隊打疫苗：渴望活下去的罪與罰

戰爭電影《鋼鐵英雄》改編自真實事件，講述一位因為信仰而不願拿槍的美國軍醫「戴斯蒙」的故事。二戰期間他被徵招入伍，因為不願使用槍械差點入獄。後來他被派往沖繩擔任軍醫，美軍與日軍短兵交戰，雙方死傷慘重，而戴斯蒙不顧自己性命安危，反覆衝回戰場上救人，沒有攜帶任何武器，獨自拯救多達75人的性命。

電影裡，戴斯蒙是帶著死亡的覺悟在拯救他人，他不知道自己哪一次救人會被砲火擊倒、被日軍射殺，他只能不斷向上帝祈禱，讓自己多救一個，再多救一個人。當然，在那樣的戰場上，他終究沒有辦法把每個人都救回來，他或許也沒有去判斷自己要先救誰，救長官還是救士兵，救年輕人還是救老年人，救重傷還是救輕傷，他只是盡可能努力的去救每一個人。

Photo Credit: 《鋼鐵英雄》

幾個月前，許多台灣人對疫苗表示「我OK，你先打」。但如今病毒已來到門前，許多民眾變成了「你先打？不OK」。批評插隊施打的人耍特權，批評地方政府失能，診所拿疫苗做公關，但，必須承認，病毒當前，「施打疫苗」同樣是在救人的醫療行為。這樣的批評，是否代表著他不該先被拯救，不該登上救生艇，因為他感染風險較低、健康、他強壯，他不是優先施打疫苗的名單，他施打疫苗對社會沒有幫助。

指揮中心要求各縣市政府「應依照優先順序施打疫苗」，並非「禁止」其他人施打疫苗。當鐵達尼號船長下達「讓婦女與兒童登上救生艇」時，每一位船員對於這項命令的判斷也有所差異，有人認為只要婦女與兒童都上救生艇之後，那艘船還有位置，就能開放成年男子上船，但也有人禁止成年男子上船。

依照《傳染病防治法》第29條規定，「醫療機構應配合中央主管機關訂定之預防接種政策。」違者可依同法第65條，處新臺幣30萬元以上200萬元以下罰鍰。

違法的可能情況有很多，例如取得疫苗後，都不打，放著讓它壞掉；例如每罐疫苗可打8至10人，卻只打了5人或打了20人；例如私下替換名單，用高額兜售疫苗；又例如通知大量的「志工」來免費施打疫苗。

Photo Credit: 中央社

確實，醫療資源有限、疫苗有限，多一個名單之外的人打疫苗，就少一個名單之內的人可以打，況且這些疫苗又是由政府花錢買的公費疫苗，每個人心裡都會想「你憑什麼比我先打疫苗」，但若今天被診所通知到的是你可以施打疫苗，你會拒絕嗎？

當你可以登上救生艇時，你是否會跟那些鐵達尼號上殉難的船員一樣，坦然的說「沒關係，你先上」；當你在戰場上重傷即將獲救時，你是否會命令軍醫，「先去救其他人吧」。想優先施打疫苗，不過是渴望活下去的人性真實面目，一點也不值的驚訝，而能夠把活下去的機會讓給別人，那才是人性珍貴的光輝。

疫苗有保存期限，每罐疫苗只可打8至10人。逃難救生也有時效性，鐵達尼號上一艘救生艇正常可容納65名成年人，但多數的救生艇卻只坐了約30個人，甚至有幾艘坐不滿20個人，只因為大家想加速逃生。

Photo Credit: 《鐵達尼號》

鐵達尼號船難的倖存者之一，乘坐頭等艙的名媛瑪格麗特・布朗所搭乘的6號救生小艇就僅坐了28個人，是最早成功逃生的小艇之一，瑪格麗特眼睜睜看著巨大的郵輪沉沒，許多沒有搭上救生艇的人落入海中，她知道救生艇還能坐得下人，因此勸說救生艇划回去海上救人，卻遭到舵手反對，舵手擔心如果許多落海者攀爬上船，可能會導致救生艇翻覆。

最終，儘管四散在周圍的20幾艘救生艇可能可以再多容納近500人，但鐵達尼號落海的1500多人中，只有13人從水中被其他救生艇救起。

其他救生小艇上的人是否想致人於死？插隊打疫苗的民眾是否要害死其他人？我想也不是的，他們只是先想到了自己，想到自己想要活下去，這是在平常不過的事了，只有少數人是瑪格麗特・布朗或戴斯蒙，會把他人的生命，放得比自己優先。

那些先打疫苗的人是特權階級？

階級其實是相對的，有底層的人才有上層的人，沒有階級是理想社會的平等，然而，現實中的階級與特權卻是無所不在，財富、人脈、權力、學識都有相關階級，疫苗也只是其中之一，但那些插隊打疫苗的「志工」是真正的特權階級嗎？

2019年西班牙的奇幻驚悚片《絕命大平台》，故事發生在一個高塔監獄中，中間有一個類似電梯的升降平台，每天平台上會擺滿豐盛的食物從第一層一直下降到最底部的333層，下層的人只能吃上層的人吃剩的廚餘，愈下層的人吃的東西就愈糟，通常到了第100層以下，就沒有東西可吃，必須吃同一層的室友的人肉來維生。

這部電影雖然沒有特別好看，卻非常直接的揭露了「階級」的意義。在資源有限的社會裡，上層的人永遠享有更好的資源，而愈底層的民眾則只能拿別人剩下的，由於資源所剩不多，於是底層的人只好互相爭奪搶食。

Photo Credit: 《絕命大平台》

疫苗就像是有限的資源，人人搶奪。其實，真正的特權階級或許並不是那些插隊疫苗的志工，也不是靠關係打疫苗的達官顯貴。

疫苗的生產技術被掌握在中國、歐美等先進國家手中，生產之後的疫苗也被先進國家大量以高價搶購，大量遭到壟斷。依照學者研究，每個國家只需要有六成的民眾完成兩劑的COVID-19疫苗施打，就能有效降低疫情蔓延，因此台灣買約3000萬劑。

然而，根據新聞報導，美國杜克大學全球衛生創新中心數據顯示，全球疫苗覆蓋率最高的前10個國家分別為加拿大、英國、歐盟、紐西蘭、澳洲、智利、以色列、美國、瑞士、南韓，他們國內已購買的疫苗總量足夠讓每位居民接種3次以上，第一名的加拿大，每人甚至可接種10劑以上。先進國家大量囤積疫苗，都要等到自己國內施打完畢後，才會將疫苗運送給其他需要的國家。

那些掌握疫苗技術、壟斷大量疫苗的國家，才是這個世界真正的特權階級。

Photo Credit: 中央社

搶疫苗看財力也看國力，媒體報導，2300萬人的台灣僅編列新台幣115億購買疫苗。5100萬人口的南韓則編列比台灣多出3倍的預算購買疫苗，日本的人口是台灣的5倍多，而他們編列來購買疫苗的預算，則是台灣的16倍。

說穿了，台灣這樣處於底層的小國，缺乏國際盟友支援，沒有足夠的能力製造疫苗，只能等著上層人將用剩的資源給我們。無論是優先順序第幾類、高官顯貴或平民百姓，除非有能力飛到國外去打疫苗，否則都只是爭搶著那些上層階級國家的人們用剩的資源，搶著插隊接種疫苗，也不過是底層人民的自相殘殺罷了。

更遺憾的是，底層國家的人們也只能這樣互相爭搶，沒有能力去跟上層階級的國家抗議與拚搏，因為大家還渴望著特權國家們多留一點殘渣給自己，哪敢去跟他們對抗。上層特權國家，分了一點資源給你，就得心懷感激，還有什麼怨言。

Photo Credit: 中央社

電影《絕命大平台》裡其中一位角色說：「如果每一層的人都只取自已需要的食物份量，就足以讓每一層的人吃飽。」然而，最終他的理想沒有成功，大家仍然爭搶著食物，或想盡辦法往上攀爬，對大部分的人們而言，有限資源若只能救一小群人，並不需要每個人都獲救，只要自己登上救生艇就好了。

防疫視同作戰，疾病與人類是等同戰爭一般的事，病毒之前，爭搶疫苗可是生死交關，我們這一代人沒有經歷過戰爭，生活中不太會有生死交關的事情，卻可以透過電影來理解「人命關天」是什麼感覺，經歷過這麼多次的疫病，就如同經歷過多場戰爭，在殘酷的現實裏面，大部分的人會窮盡一切手段，都只求繼續活下去。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航