換湯不換藥的肇事逃逸罪修法（上）：追溯釋憲史，肇事逃逸的「規範目的」是什麼？

文：呂政諺（民間司法改革基金會律師暨法案研究員）

今（2021）年5月21日，立法院搶在修法期限前三讀完成肇事逃逸罪的修正，內容大體依照法務部提案通過，並已於5月31日正式實施。

從結果來看，大法官建議立法應釐清的問題未被處理，循此意旨提出的時代力量版、民間版的草案也沒受到足夠的重視及討論。為了說明新法的問題，記錄本次的修法過程並期許一個更好的立法品質，謹為文誌之。

追溯肇事逃逸罪的「釋憲史」

早在2007年，就有人針對肇事逃逸罪向大法官聲請釋憲，其後過了十多年，歷經修法加重刑度，法官陸續遞出16件聲請案 [1]，司法院大法官終於在2019年5月31日公布釋字第777號解釋，宣告肇事逃逸罪違憲。

聲請肇事逃逸罪違憲的案件，都遇到怎樣的情形？舉其中一件聲請案事實為例：

小正於2013年某日上午駕車於嘉義縣太保市行駛時，因有自行車騎士逆向橫越馬路，閃避不及發生擦撞，並致騎士受有擦傷。小正立即下車查看、告知任職公司及車牌號碼，並協助撿拾掉落之農作物，約莫停留5分鐘。後因騎士惡言相向並揮舞鐮刀，小正見騎士未有受傷，便趕回家中帶失智母親回診就醫。其後，小正遭檢察官起訴，法院並判刑6個月 [2]。

概觀這些由當事人、法官提出的聲請案可發現，它們都是未造成被害人重傷或死亡，情節輕微的案件。這個情況，也可以從司法院的量刑系統看出端倪：

依照鈞院（按：司法院）「量刑資訊系統」的資料，2016年至2017年的肇事逃逸罪，若不點選任何的量刑因素，總計有1148筆判決，最低刑度是1年（660件），平均刑度是1年1.2月；但如果點選「《刑法》第59條 [3]」作為唯一的量刑因素變項，此時判決件數為518筆，有期徒刑6月 [4] 的就占了412件，平均刑度在6.4個月。

從肇事逃逸罪的立法到提高刑度，大部分的人看到的都是造成嚴重後果的重大案例。但事實上，絕大多數被處罰的人都不是重大案例。上述量刑資訊系統顯示的1148筆判決中，造成死亡、重傷或病危的共有57筆，判處2年以上的僅有3件，其中最重的刑度是2年6月。

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顯然，法院的判決結果離人們的「想像」差得很遠，所造成的問題更是完全不同：肇事逃逸罪的適用，確實造成很多案件處罰過重、過苛。

換湯不換藥的新法

今年4月8日，行政院院會通過肇事逃逸罪的法務部版修法草案。我和民間司改會的幾位律師看了看草案內容，便開始聯繫《刑法》學者與律師研議民間版修法草案，並開始拜訪、聯繫立委說明本次修正的重要性。

除了民間司改會以外，時代力量、台灣民眾黨也紛紛提出自己的版本，如果去看條文的內容，可以發現這3個版本與法務部版有相當大的差異。原因在於，民間司改會、時代力量、台灣民眾黨的版本都希望根據大法官第777解釋的意旨，修正長期以來備受學界質疑的立法缺失；相對地，法務部似乎對於大法官解釋的建議不以為意。

我們先來看看，於今年5月31日經總統公布後正式開始實施的新法長什麼樣子：

新法 舊法 《刑法》第185-4條 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。 犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。 《刑法》第185-4條 駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。 新舊法差異 （1）將「肇事」改為「發生交通事故」。 （2）將車禍「致傷害」的刑度下修為6月～5年。「致死或重傷」的情形，則維持原刑度1年～7年。 （3）明確表示致人死傷行為屬「無故意、過失」的情形也受處罰，但可減輕或免刑。

對照法務部最初送立法院的版本，可以發現最後通過的條文仍是依法務部版，只是在立法技術上有所調整而已。進一步對照舊法，就能知道新法只是依照大法官第777號解釋宣告違憲的部分，做了「最低限度」的修正，規定方式顯然「換湯不換藥」。

至於既有「藥方」錯在哪裡，為何長期引來學者的批評，就必須從什麼是「肇事逃逸」行為談起。

肇事逃逸的想像與其他罪名

大家對於肇事逃逸的痛恨與遺憾，如同告五人於〈紅〉的MV中所呈現的故事，多半來自於對重大車禍案例的想像：車禍肇事者逃逸無蹤，使死者家屬下半生都只能活在真凶不明的陰影中，沒有人為此負起責任；更令人生氣的是，如果及時通報救護，說不定有機會能挽回死者的生命。

為了處罰這種讓人氣憤的行為，1999年肇事逃逸罪被增訂至《刑法》。當然，舊有的相關條文也都保留，所以構成肇事逃逸罪的駕駛人，可能還會同時觸犯「過失傷害罪」、「過失致死罪」及「違背義務之遺棄罪」（以下簡稱為「遺棄罪」）。簡單加以分析，發生肇事逃逸行為的車禍案件中，至少存在著兩階段的行為：

行為 法律評價 前階段 駕駛動力交通工具[5]發生交通事故，而致人死傷 可能成立「過失傷害罪」或「過失致死罪」 後階段 逃逸 可能成立「遺棄罪」或「肇事逃逸罪」

就此可知，縱使不增訂肇事逃逸罪，原本就有相對應的條文進行評價。問題在於評價的範圍是否有漏洞？評價的刑度是否充分？

遺棄罪的處罰範圍，較肇事逃逸罪狹窄

遺棄罪規定於《刑法》第294條：

對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六月以上、五年以下有期徒刑。 因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

從上開文字可知，遺棄罪並不是針對「逃逸」處罰，而是肇事逃逸的行為可能會構成遺棄罪，再加上遺棄罪的被害人必須「無自救力」（如昏迷），若車禍後傷者仍能自行呼救、就醫，就算肇事人逃逸，也不會成立遺棄罪。

另須注意的是，依最高法院100年台上字第5596號刑事判決意旨，遺棄罪還須以「遺棄行為」與「死亡結果」間有因果關係為必要，否則不成罪。白話來說，如果車禍後傷者瀕死，送醫也無法改變死亡結果，肇事者縱使有遺棄行為，也不會成立遺棄罪，而是會構成刑度比較輕的過失致死罪。

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有鑑於此，如果將「車禍後造成傷者當場死亡，肇事者逃逸無蹤」的案例拉出去另外討論，遺棄罪的規定已能滿足人們加重處罰重大車禍案例的需求。

除此之外，前述量刑資訊系統的資料顯示，適用肇事逃逸罪的案件中，只有5%符合〈紅〉這種重大車禍案例的想像；有73%的案件是屬於傷者經擦藥、包紮、休息即可痊癒的情形，此時，有「過失傷害罪」及「過失致死罪」能夠加以處罰，法官也可衡酌肇事者的「逃逸行為」來加重量刑。

另一方面，適用新舊法肇事逃逸罪的結果就是，肇事者僅造成傷者輕微擦傷，覺得無大礙而離開現場，縱使事後與傷者和解，傷者也表明不提告過失傷害，檢察官仍會依法提起公訴。回想小正的故事，為了加重處罰少數的重大車禍案例，而造成數十倍以上的案件也構成肇事逃逸罪，難道沒有過度入罪的問題嗎？無論如何，這看起來都不是一個聰明、有效的手段。

如此一來，增訂肇事逃逸罪，似乎只是疊床架屋、不成比例的可疑規定，《刑法》學界一直以來也有不少學者主張廢除本罪。事實上，我在民間司改會啟動修法研議後，曾徵詢一位《刑法》學者的意見，他就直接表示：

你問我對法務部草案的意見，而我的想法是，肇事逃逸罪根本就應該要廢除。但這條罪名就跟毒癮一樣，只要制定下去，就很難戒掉。

誠哉斯言！如果只是「藥方」不對，討論如何抓藥倒也單純；但若是「藥癮」問題，不但難以維持清晰的思緒，要面對過去的錯誤也是難上加難。

雖說對傷勢輕微的車禍案件，也不是完全沒有討論是否處罰「逃逸」的空間。但必須如大法官第777號解釋所諭示的，必須仔細釐清它的規範目的（也就是保護的「法益」）。

註解

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航