臉書自動貼文與回覆軟體氾濫，如何影響COVID-19錯誤訊息傳播？

議題背景

今（2021）年6月7日台北時間23：00，國際期刊《美國醫學會雜誌期刊》（The Journal of the American Medical Association，JAMA）最新刊登了臉書自動貼文與回覆軟體影響傳散口罩和COVID-19錯誤訊息（Misinformation）的研究報告。該研究分析了來自563個臉書社團的712則貼文內容，比較其中39%「受自動軟體影響較重的社團」貼文，和9%「受影響較輕的社團」貼文。

研究文獻

研究發現，宣稱「DANMASK-19試驗（評估在社區中戴口罩防止COVID-19傳播效果的丹麥研究）為陰謀論」與「口罩會傷害人體」的相關貼文，在「受自動軟體影響較重的社團」裡出現的比例，都比「受影響較輕的社團」更高。一起看看專家說法。

國立成功大學電機工程學系副教授解巽評

2021年06月10日

1. 這份最新的研究，與先前類似的社群資料探勘研究相比，最值得公眾重視的部分是什麼？

過去研究錯誤資訊在社群媒體上傳播，後續的應用往往僅受限於偵測某篇文章是否為假訊息，且這些研究大多數的辨認方法僅分析內文，並無考慮到轉發對象、轉發行為、以及引用文章後的敘述，而這篇研究特殊的地方，在於研究Facebook上群組是否會因為自動貼文與回覆軟體（例如，短時間內自動大量轉發貼文的機制、或頻繁排程預約自動發文程式）的氾濫使用而造成大量傳播謠言的問題，這份研究運用實際Facebook群組資料，發現若過量使用自動貼文與回覆軟體，有很高的機率會造成大量錯誤資訊的傳遞，這是相較過去研究較為特殊的地方。也就是說，若不重視、不控管自動貼文與回覆軟體的氾濫，將會對高度價值的科學研究或研發成果造成不可彌補的傷害，甚至造成社會恐慌。

2. 這份報告的推論是否有研究限制？

由於Facebook的隱私權與時效問題，這項研究僅能針對可公開搜尋到的分享，並且僅在關於COVID-19與口罩效用這項很多人專注的議題上作驗證與分析，自動貼文與回覆軟體是否真的能每次都造成非常大量的錯誤資訊傳播，仍待驗證，但本研究確實指出Facbook自動貼文與回覆軟體快速轉發的行為的確有更高的機率造成錯誤資訊的傳播。我認為此研究結果可以套用於其他存在自動貼文與回覆軟體的社群平台，例如twitter或微博。

3. 我們該如何解讀這份研究？它可以如何幫助我們理解社群媒體傳播COVID-19資訊的狀況？

面對網路上爆炸性的COVID-19資訊量，除了審視內文查證是否為真，並不夠，還有很多因素必須要同時檢驗，例如：誰轉發？（是否為機器人、可疑行為用戶）、轉發行為如何？（是否短時間且大量快速、頻繁來自於自動化軟體）以及轉發時的描述（轉發者如何看待這篇貼文的說法），這些都有可能存在線索讓我們判斷該資訊也許未必正確，本篇研究指出快速自動貼文與回覆軟體的使用會造成許多錯誤資訊在網路上流傳。

人們總是喜歡分享文章，多於真的去閱讀。我們可以理解成網路上的使用者總是傾向從文章摘要，或者從別人轉文的描述，快速得出結論，而不會深入去認識議題、並思考驗證。很多自動貼文與回覆軟體來自於Facebook的應用程式，或可能是瀏覽器的插件，因此建議用戶對於分享內容審慎閱讀，並少用自動貼文與回覆的快速分享軟體，也不要特別去安裝。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航