促轉會平反楊慕容這類「紅色統派」，將為台灣安全帶來重大隱憂

最近除了新型冠狀病毒的蔓延之外,最轟動的政治事件就是促進轉型正義委員會主任委員,台灣日據時代抗日作家楊逵的孫女楊翠,在為1955年因高喊「中國共產黨」口號,而慘遭蔣中正總統下令槍斃的海軍總司令部科員楊慕容「平反」之後主動請辭。雖然促轉會主委一職目前已由葉虹靈暫時代理,不過楊翠平反親共的外省人楊慕容一事,還是在藍綠政壇上引爆巨大的震撼彈。

楊慕容從嚴格意義上來看,並不是眾多獲得促轉會平反的白色恐怖「受害者」當中最具爭議性的。他固然發表了「唯有共黨才是救國救民救全世界」、「共產黨萬歲」以及「恨誓殺仇敵血洗台灣」等親共言論,還歌頌蘇聯獨裁者史達林,可卻沒有證據證明楊慕容有在暗中替中共從事顛覆工作。來自安徽的他,犯下的最嚴重錯誤,不過是想偷跑回大陸老家而已,尚不具備被稱呼為「匪諜」的資格。

他的叛逃行動最終以失敗收場,起初是被軍方交付感化,卻在感化期間因為多次在押房裡撰寫上述親共標語,於是在蔣中正的介入下由原本的有期徒刑15年與褫奪公權10年改判死刑。促轉會認為:

該判決不僅侵犯言論自由,更為確立威權統治者的神聖不可侵犯性,乃威權統治當局用以壓制異見,遏阻人民發展獨立人格,使人民絕對服從之統治手段。

促轉會認定此種統治手段「違反自由民主憲政秩序,本案若不予撤銷,無異於認可威權統治秩序的正當性」。事實上根據歷史學者張若彤的進一步研究,並沒有所謂蔣中正以個人意志干涉司法,判處楊幕容死刑這一回事。事實上堅持將楊慕容納入此次軍法審判的為總統府第二局局長傅亞夫,批示死刑的則是當時的總統府參軍長,大名鼎鼎的孫立人將軍。

筆者無意就楊慕容到底該不該被槍斃,或者到底是誰判處了他死刑這兩件事情去探究,因為這兩件事情影響到的只是台灣的歷史,不是台灣的現在。然而楊慕容雖然還稱不上是「匪諜」,但是其在信仰上卻是不折不扣的「紅色統派」,而且還是主張「血洗台灣」的「紅色統派」。促轉會認同他「恨誓殺仇敵血洗台灣」的「獨立人格發展」這點,卻可能給台灣現在還有未來的安全帶來重大隱憂。

促進轉型正義委員會12日舉行記者會表示,委員會經討論後將依據促轉條例第11條第1項規定,向行政院報請延任一年,促轉會主委楊翠(右)說明未來工作方向,包括貫徹究責、協力共進及深化法制。

平反「真匪諜」的促轉會

假若沒有證據可以證明,楊慕容試圖潛逃對岸或者張貼親共標語的行為來自於中共情報機構的授意,那麼在法律上楊慕容就不該被視為「匪諜」看待。站在今日民主憲政的角度看來,他是在行使自己主張兩岸統一的「言論自由」。雖然「恨誓殺仇敵血洗台灣」犯了戒嚴時代的政治大忌,也確實會對軍心士氣造成傷害,但是否足以判處楊慕容死刑,確實還是一個可以商榷的問題。

許多因為討厭民進黨和促轉會,主張蔣公槍斃楊慕容是正確的的深藍人士也不要高興得太早,因為如果把楊慕容放到今天的時空環境下,他大概不是新黨就是中華統一促進黨的支持者。如果按照筆者不久前對各類型「紅色統派」的分類來看,50年代起就歌頌史達林與毛澤東的他,可還是「紅色統派」資歷最早的「社會主義統派」。

類似楊慕容的發言,其實在許多外省深藍長輩,甚至「韓粉」的聚會活動中都可以聽到。如果統派認為民進黨平反楊慕容,所以楊慕容就該死的話,那麼今天民進黨無論如何整肅統派,他們都沒有任何抗議的正當性。所以從這個角度出發,筆者雖認為楊慕容該為他的激進言論付出代價,但是直接把他判處死刑卻有不當之處。

然而問題就是在於,促轉會試圖平反的爭議人物可不是只有楊慕容。許多確實在替中共從事地下工作的「真匪諜」,也在近年來為促轉會「恢復名譽」。就連已經罪證確鑿,於1950年6月10日在馬場町被槍決,甚至被中共冊封為「烈士」的吳​石、陳寶倉、朱諶之與聶曦等共諜,都獲得促轉會的平反,就讓筆者感到難以理解。

另外一個比較鮮明的案例,是2019年5月30日被促轉會列入第四批平反名單的空軍中校薛介民。空軍飛行士校第2期畢業的薛介民,在國共內戰期間為中共所吸收,先後策劃了朱鐵華、劉邦榮、毛履武​、趙良璋與朱畢蘇等飛行士校畢業生叛逃投共。如此惡行重大的匪諜,也能得到促轉會平反,是否等同於暗中鼓勵中華民國的軍人投共是沒有問題的?

促進轉型正義委員會12日說明延任案決議,促轉會主委楊翠(圖)表示,轉型正義工作不能中斷,委員會討論後,決定向行政院報請延任一年,未來工作包括貫徹究責、協力共進及深化法制;她說:「我們不會變成萬年促轉會」。

充滿仇恨之心的楊翠

其實仔細回顧楊翠的家族史,我們就不難理解楊翠不敵視「紅色統派」的真正原因,因為她在白色恐怖時代被捕下獄的祖父楊逵,其實就是一個主張兩岸和平統一的統派人士。早在日據時代就參加「農民組合」運動的楊逵,不只對大陸有強烈的祖國情懷,而且還思想左傾。所以台灣光復之後,他又積極投身反對內戰的運動,希望促進國共兩黨的和平統一。

最終楊逵因為發表追求國共合作建設中國,並賦予台灣高度自治的《和平宣言》,才在1948年遭台灣省主席陳誠逮捕,判處了12年徒刑。楊逵的言論放到今天的時空環境來看,與楊慕容的言行只存在「和統」和「武統」的差別,兩者的共同點都是「統」。顯見楊翠雖然效力主張台獨的民進黨政府,可是她對「統派」,甚至於「紅統」份子並無敵意。

或許在她看來,當年迫害他祖父楊逵的是威權時代的中國國民黨,所以她所真正痛恨的是中國國民黨這個政黨,而不是特定的「統派」或者「獨派」。只要還有中國國民黨這個政黨存在,無論掌握這個中國國民黨大權的人是「統派」還是「獨派」,是「藍統」還是「紅統」,甚至於是外省人還是本省人,都是她復仇的對象。

所以凡是在50年代被槍斃的人,無論他們是被冤枉的無辜者還是真的在替中共效力,無論他們是本省的左翼思想信徒還是外省的中共地下黨員,通通都是促轉會平反的對象。楊翠領導下促轉會平反紅統份子的作為,早就已經不是志在撫平白色恐怖的傷痛,而是對淪為在野黨的中國國民黨展開全面性的復仇。楊翠平反紅統份子所引發的效應,不只讓自己與國民黨同歸於盡,還連帶賠上整個台灣的安全。

如果楊慕容喊「中國共產黨萬歲」,甚至「恨誓殺仇敵血洗台灣」都只是在發展獨立人格,那麼試問主張兩岸在一國兩制下統一的王炳忠與林明正被起訴又有何道理可言?促轉會平反60多年前被槍斃的「紅統」份子,法務部調查局卻在偵辦60多年後的「紅統」份子,難道不會給台灣人造成認同或者精神上的錯亂嗎?

Photo Credit: 中央社

卜睿哲的憂慮

用平反紅統向國民黨復仇的楊翠,或許也知道自己的行為充滿巨大爭議,才會在平反楊慕榮後立刻選擇辭職。畢竟政府只要做出了平反,就不可能輕易收回去。過去平反的「真匪諜」雖然爭議巨大,但「匪諜」卻不是人人都能辦到。如今一個「紅統」份子被平反,卻等於鼓勵台灣民眾發表親共言行不需要有法律甚至於道德上的憂慮,豈不是在助長新黨、統促黨或者勞動黨等紅色政黨的壯大?

所謂轉型正義,一旦偏離了追求和解的方針,最終就是走上擴大台灣內耗的不歸路。前美國在台協會前理事主席卜睿哲(Richard C. Bush III),在他日前出版的新書《困難的選擇:台灣對安全和美好生活的追求》(Difficult Choices: Taiwan's Quest for Security and the Good Life)中,就花了一整篇的篇幅討論轉型正義。

卜睿哲指出今天的國民黨,不只不再是50年代到60年代的威權政黨,而且還因為帶領台灣走向繁榮的歷史獲得民眾肯定。他表示:

歷史事實讓民進黨黨員難以在推行轉型正義的同時,將過去做為現實鬥爭的武器。(The historical realities handicap DPP members who try to carry out transitional justice and, at the same time use the past as a weapon in contemporary political combat.)

曾經在蔣經國時代大力支持台灣民主運動的卜睿哲,都從轉型正義中看到了台灣未來走向分裂的隱憂,我們又怎麼能不防範於未然呢?政府又怎麼能一方面給國民黨扣上紅帽子,一方面清算國民黨的黨產,同時又給真正致力於推動台灣「回歸」中華人民共和國的共諜,或者是主張「血洗台灣」的親共人士「恢復名譽」?

為此卜睿哲在他的大作中,強調許多「深綠」人士以國民黨威權時代的行為來指控今天的國民黨是北京「統戰工具」的論點不免「言過其實」(Excessive)。他還強調:

無論是否出自於有意,深化這些台灣內部的分裂都將令北京獲益。(Unintentionally or not, sowing those deep divisions within Taiwan only serves Beijing’s interest.)

台灣人不知道自己要什麼

筆者不否認自己偏藍,對台灣的未來走向有自己的理想與堅持,未必能得到各位讀者接受。不過對台灣而言,最大的威脅不是要繼續叫中華民國,或者是要改國號為台灣共和國。哪怕是要「回歸」中華人民共和國,在民主時代的台灣也稱不上有任何威脅可言。台灣最大的威脅,應該是台灣人無論支持的是統一、獨立還是維持現狀者都不知道自己要什麼。

現在台灣最大的危機,是藍色或者綠色的選民對自己支持的政黨都有很大的不滿與怨言,驅使他們投票或者從事政治行為的唯一因素,已經從「支持00黨」變成「討厭XX黨」。綠營選民投票給民進黨,不再是因為他們認同民進黨這個黨,純粹是因為他們「討厭國民黨」。反過來,泛藍選民繼續投票給國民黨的原因同樣不是因為他們喜歡國民黨,而是「討厭民進黨」。

民進黨政府為了討好「討厭國民黨」的選民,必須以各種無底線的手段給國民黨穿小鞋,包括平反50年代從大陸派來台灣的匪諜。筆者就認識一些家裡有長輩遭受國民黨迫害,但本身仍支持兩岸統一的外省人,因為想教訓國民黨而每次都投票給民進黨。可見仇恨的力量,確實是十分強大,即便某種程度上這也確實是國民黨自己種下的因。

至於「討厭民進黨」的選民,同樣只是想要看民進黨政府出洋相,所以不惜為中共在國際上打壓台灣的行為叫好。這些平常揮舞青天白日滿地紅國旗的長輩們,時常忘了中共教訓的不只是民進黨政府,同時也是他們所聲稱擁護的中華民國政府。多數「深藍」支持者根本不在乎在打擊台獨的過程中,中華民國遭到了什麼附帶損害。

所以台灣最大的隱憂,是目前台灣兩大黨意圖將對方「割喉割到斷」的心態。因為只是為了消滅對方,藍綠雙方的支持者與政治人物根本沒有心思去思考國家未來的大方向該怎麼走,或許這才是卜睿哲何以如此憂慮台灣的原因。白色恐怖已經成為歷史,該檢討的歷史悲劇自然是應該檢討,可是今日的藍綠兩黨與支持者們,唯有以「愛」而非「恨」面對對方,台灣才有化險為夷的機會。

