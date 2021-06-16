導入精準麻醉（OMT），可大幅減少婦科手術常見麻醉併發症

​​​​​​婦女的生殖器官包括子宮、卵巢、輸卵管等，皆位於骨盆腔底部，因此有一些婦科疾病在初期的症狀並不明顯，例如幾個常見的疾病：子宮肌瘤、卵巢腫瘤、子宮頸癌、子宮內膜癌及卵巢癌等。

台北長庚紀念醫院婦產部蕭啟信醫師解釋，常見的婦科手術有幾類，以子宮方面來說，較常見的是子宮肌瘤、子宮肌腺症、子宮內膜瘜肉、子宮內膜癌、子宮頸癌等；卵巢方面則是良性卵巢腫瘤、卵巢癌等；輸卵管方面包括輸卵管水腫、輸卵管化膿、子宮外孕等；部分患者可能因為下腹不適、經痛、異常出血、沾黏等問題，而需要進一步做相關的婦科手術處理。

隨著微創手術的進步，大部分的婦科手術都會使用內視鏡（包括腹腔鏡、子宮鏡、達文西機械手臂）的手術進行，而其中最常見的即是子宮肌瘤或卵巢瘤手術，因此傷口較小、術後疼痛緩解、患者復原也較快、住院天數縮短。蕭啟信醫師說明，婦科手術涵蓋的病患年齡層較廣、手術內容多樣、手術時間可長可短，有一定比例的病患會因疾病復發的情形，將會面臨二次開刀的機會。現因內視鏡手術日趨精細，對於麻醉品質與精準度要求也隨之提升。

PhotoCredit：照護線上

由於骨盆腔空間狹小，且有許多重要構造，如神經、血管、輸尿管等，手術當中需要小心撥離，以減少併發症。採用腹腔鏡、達文西機械手臂進行手術時，透過高解析度、放大的影像系統，幫助婦產科醫師能夠更清楚的辨識各種解剖構造，進行更細膩的手術。

蕭啟信醫師說，全身麻醉的目的是讓病患手術期間沒有知覺、不感到疼痛，並在手術過程中避免躁動，而影響手術的進行與安全。「進行微創手術時，通常會將二氧化碳灌入腹腔，撐起腹壁以創造出足夠的操作空間。」蕭啟信醫師解釋，「如果患者肌肉不夠放鬆，便需要灌入更大壓力的氣體才有辦法撐起腹壁。較大壓力的氣體，可能影響腹腔器官的血液循環，導致術後疼痛或其他併發症。」

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婦科手術後，病患常見的麻醉併發症，包括頭暈、噁心、嘔吐、喉嚨痛、右肩疼痛等，少部分病患還可能出現肺水腫、吸入性肺炎，而影響呼吸功能，延長住院時間。蕭啟信醫師說，「對於外科醫師來說，一個成功的手術，不單只是完成手術本身，而是在麻醉專科醫師的共同合作下，病患結束麻醉，完成安全拔管，才算是成功。現在已可透過精準麻醉幫助手術過程更加順暢，並減少麻醉相關併發症，讓病患、麻醉科醫師、執刀醫師三方都達到更滿意的手術結果與麻醉品質監控。」

高宜娟醫師進一步補充說明，進行精準麻醉時，藉由放置於病患拇指的肌肉張力監測器，感測微電流刺激拇指的位移幅度，藉以評估病患肌肉放鬆程度。醫師也能精準地追加麻醉劑量、判斷呼吸管移除時機。手術結束後，麻醉醫師也會使用逆轉劑，幫助肌張力恢復。有別於傳統逆轉劑，速效逆轉劑憑藉專一作用於肌肉鬆弛劑，可以幫助病患在相當短時間內，清除肌肉鬆弛劑作用，讓肌肉張力快速恢復。

另外，傳統逆轉劑可能導致一些副作用，如氣管收縮、心跳加速，因此不適合用於氣喘、心律不整、青光眼的病患；至於速效逆轉劑，對心血管影響較小、呼吸抑制風險較低，出現噁心、嘔吐的機會也降低許多。

「接受全身麻醉病患，在手術結束後，到麻醉甦醒，可以送至恢復室，往往需要等十五至三十分鐘。」高宜娟醫師分享，「使用速效逆轉劑病患，通常是在手術一結束，就可以馬上甦醒且恢復呼吸。讓整個手術過程順暢、麻醉副作用少，病患滿意度都還蠻高的。」

導入精準麻醉OMT，提升婦科手術安全性

全身麻醉過程當中，需要使用肌肉鬆弛劑讓病患放鬆，醫師才能順利進行手術，而在手術結束後，必須讓肌肉鬆弛劑快速代謝，讓病患恢復自主呼吸與肌肉張力。

「過去因缺乏精確的偵測方式及速效解藥，所以整個手術麻醉過程中只能憑醫師經驗、定時定量追加肌肉鬆弛劑，若劑量使用較多，手術結束後就需要較長時間，病患才能恢復自主呼吸。」林口長庚紀念醫院婦幼麻醉科高宜娟醫師解釋，「現在可利用肌肉張力監測器，搭配速效逆轉劑的『最適肌張力手術輔助處置』（Optimal Muscle Tensionassistedsurgeryprocedure，簡稱OMT），突破過往困境。麻醉科醫師可以即時掌握病患肌肉放鬆程度，在手術過程中，適度追加劑量，以維持最適合的麻醉深度，在手術結束時，透過速效逆轉劑幫助病人迅速從麻醉狀態下恢復過來。」

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婦科手術技術日趨精密、細緻，精準麻醉OMT除了幫助手術麻醉的品質提升外，對於一些術後恢復不良之高風險族群，如年老、肥胖、心血管疾病、多重慢性病、睡眠呼吸中止症等，也可有所助益，以降低術後恢復不良的風險。一生之中都有可能會經歷或大或小的手術，對於手術麻醉的品質，我們可以更加重視！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航