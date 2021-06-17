2021/06/17,
健康

容易頭暈、眼前黑矇、手腳無力、口齒不清，當心是「腦血管狹窄」導致中風的前兆

容易頭暈、眼前黑矇、手腳無力、口齒不清，當心是「腦血管狹窄」導致中風的前兆
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

腦血管狹窄初期大多沒有明顯症狀，隨著狹窄的程度惡化，血流量無法滿足正常生理需求、維持腦部運作時，便可能出現症狀：突然眼睛黑矇看不到、突然某一邊的手腳無力、手腳麻木、突然口齒不清說不出話來、臉部表情不對稱、或非常容易頭暈，這些都可能是腦血管狹窄導致腦部缺氧的症狀。

七十多歲的張先生每天都會出門運動，有天下午他突然感到左邊手腳不聽使喚，不太能動，於是趕緊到急診報到。

檢查發現他的腦血管可能有狹窄的狀況，於是便安排住院接受藥物治療，衛生福利部雙和醫院神經外科主任蘇亦昌醫師表示，患者的症狀在住院後持續惡化，所以便建議接受腦血管介入治療，利用微創導管氣球擴張將狹窄的部位撐開，恢復腦部血液循環。

幾個小時後，患者的症狀便陸續改善，蘇亦昌醫師說，「在服用抗血小板藥物一個多禮拜後，我們再度進行腦血管介入治療，置放血管支架，降低腦血管再度狹窄的機會。因為是在黃金時間裡打通血管，患者得以順利恢復，沒有留下神經學後遺症。」

腦血管狹窄，中風前兆莫輕忽

人體的血管遍布全身，負責將養分與氧氣送往各個器官，維持良好的血液循環，器官才能正常運作。蘇亦昌醫師指出，腦部和身體各處的血管都跟水管一樣，可能因為某些原因，導致血管管徑慢慢變小，使血流量漸漸變少。

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PhotoCredit：照護線上

動脈粥狀硬化是導致血管狹窄的重要原因之一，常發生在年紀較大、高血壓、糖尿病、高血脂的族群，蘇亦昌醫師解釋，不過導致腦血管狹窄的原因還有很多種，臨床上也曾遇過十幾、二十幾歲很年輕的腦血管狹窄患者。

腦血管狹窄初期大多沒有明顯症狀，隨著狹窄的程度惡化，血流量無法滿足正常生理需求、維持腦部運作時，便可能出現症狀。腦部的不同部位負責處理不同的功能，所以會因為腦血管狹窄的部位不同，而產生各式各樣的症狀。

「有些患者會突然眼睛黑矇看不到、突然某一邊的手腳無力、手腳麻木、突然口齒不清說不出話來、臉部表情不對稱、或非常容易頭暈。」蘇亦昌醫師說，「這些都可能是腦血管狹窄導致腦部缺氧的症狀，即使患者在短時間內恢復，也不容輕忽。若出現中風前兆、短暫性腦缺血發作（TransientIschemicAttack，簡稱TIA），卻未積極治療，後續出現中風的機會就很高。」

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PhotoCredit：照護線上

我們的腦部構造非常精細，需要維持充足的血液循環才能夠發揮正常功能，蘇亦昌醫師強調，短暫的缺氧，腦細胞還有機會復原，若錯失黃金治療期，缺氧時間過久導致腦細胞死亡，便會留下永久後遺症，例如癱瘓、失能、臥床，嚴重可能死亡。

出現手腳無力、口齒不清、突然失明、臉部表情不對稱時，請立刻就醫，分秒必爭。

積極治療腦血管狹窄，預防中風找上門

曾經出現中風前兆、或懷疑腦血管狹窄時，需要盡快接受進一步檢查，蘇亦昌醫師解釋，臨床上可以使用腦血管超音波、頸動脈超音波、腦部磁振造影等。

超音波是非常實用的工具，相對容易取得、便利性高，而且非侵入性、沒有放射線。蘇亦昌醫師說，「我們可以透過超音波檢查腦血管、頸動脈，利用血液流速的變化，來判斷狹窄的部位。」

腦血管狹窄的藥物治療會由兩個方向著手，首先要積極控制高血壓、高血脂、糖尿病，避免血管狹窄惡化；再來會視狀況使用抗血小板藥物或抗凝血劑，降低形成血栓、導致中風的風險。

倘若腦血管狹窄、頸動脈狹窄的狀況較嚴重，便需要考慮腦血管微創導管介入治療，蘇亦昌醫師說，過去要解決腦血管狹窄的問題需要由神經外科醫師開刀，現在隨著微創導管介入治療技術的進步，已可解決大多數腦血管狹窄的問題。

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PhotoCredit：照護線上

「一般來說，醫師會由鼠蹊處穿刺股動脈、放入導管，然後在X光導引下將導管延伸到腦部。」蘇亦昌醫師解釋，「導管通過狹窄的位置後，便能撐開氣球導管擴張腦血管管徑，恢復血流暢通。必要時還可以放置血管支架，降低腦血管再度狹窄的風險。」

在非緊急的狀況，擴張血管與支架置放可以同時完成，蘇亦昌醫師說，至於較緊急的狀況，會先使用氣球擴張打通血管、恢復血液循環，然後讓患者服用抗血小板藥物，後續再安排放置血管支架，以降低血栓形成的危險。

接受腦血管微創導管介入治療後，請記得按時服藥，減少腦血管再度狹窄的機會。

提高警覺、適時檢查，才能預防腦中風

腦血管狹窄初期，並沒有明顯症狀，患者往往毫不自覺，而在突然發生中風時，措手不及。蘇亦昌醫師提醒，年紀較大、或具有糖尿病、高血壓、高血脂等危險因子的民眾可以考慮接受腦血管超音波檢查，才能早期發現、早期治療。

至於已經出現手腳無力、眼睛黑矇、口齒不清、經常頭暈、表情不對稱等中風前兆的患者，更要把握時間、及早介入治療，才能降低腦中風的危險。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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