破除迷思：吃什麼補什麼，吃膠原蛋白補膠原蛋白？

電視裡的新聞，飲食，及保健節目，三不五時就會有「喔，這道菜有豐富的膠原蛋白，可以護膚養顏，讓你青春永駐」一類的講評。

網路上，膠原蛋白保健品的廣告更是多到幾個月都看不完。

很顯然地，絕大多數的人相信吃膠原蛋白是有益肌膚。

這一個事實的認知，實在讓我感到非常沮喪：我們的生物教育怎麼會這麼失敗。失敗到多數民眾居然連『蛋白質會被消化分解』的基本生物常識都沒有。

啊，沮喪歸沮喪，該做的還是要做，能開導幾個算幾個。

除了幾個非常特殊，可能還具有爭議性的案例之外（譬如，鳳梨酵素），所有的蛋白質一旦進入我們的胃腸，就會被分解成氨基酸。

這些氨基酸在腸道被吸收後，由血液運送到全身各個細胞，然後根據每一個細胞個別的需要，被重新組合成新的蛋白質（譬如，血紅素）。

這些新合成的蛋白質，跟你原先吃的蛋白質（譬如，膠原蛋白），毫無關係。

也就是說，你吃的膠原蛋白，不管是來自豬皮，還是補充劑，它們最後都不會變成，也不會增加，你皮膚上的膠原蛋白。

還有，來自不同種（譬如，豬）的蛋白質，是具有抗原性的，會引起過敏反應。尤其是如果進入血液，更可能會引發休克，死亡。所以，我們的腸道把外來的蛋白質消化分解，除了能提供氨基酸外，也可保障它們不會引發過敏反應。但不管如何，吃再多的膠原蛋白，也不會讓你的皮膚更漂亮。

那，有一些膠原蛋白護膚品是抹在皮膚上的。有效嗎？

膠原蛋白是大分子的蛋白質，所以，它無法滲透皮膚，變成使用者皮膚的一部分。它也許有覆蓋作用，能減緩水分蒸發，保持皮膚濕潤。

總之，蛋白質，多醣，脂肪，DNA都是大分子。它們進入我們的胃腸，都會被分解成小分子（氨基酸，葡萄糖，脂肪酸，核苷酸）。所以，不管這些大分子原先有什麽神奇功能，一旦被吃進肚子消化後，就不再有任何作用。讀者只要認清這一點，就不用花冤枉錢買一大堆毫無用處的東西。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航