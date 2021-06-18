已知用火、向山致敬：玉山大火之後，山友自律與山林教育如何補救？

環境資訊中心 特約記者廖靜蕙報導

電影《喜馬拉雅》（히말라야；The Himalayas）描述了韓國登山家嚴弘吉（엄홍길）組織遠征隊攀登珠穆朗瑪峰的故事。

亞洲首位、世界第八位完登14座8000公尺以上山峰的嚴弘吉不只一次提到，人與山的關係不是「征服」，而是有緣身在此山中的深刻感受。

然而，台灣上個月的玉山大火，不但燒毀71公頃國家公園保護區，也燒出登山亂象。下一場惡火如何預防？資深山友也會犯錯，山林教育還可以怎麼做？不負責任的登山行為頻傳，向山致敬錯了嗎？

下一場山林惡火之前：與其禁止不如教導用火原則

森林火災不全然是登山活動用火不慎而引發，此次肇事者雖自稱是不慎踢倒爐火，卻留下重重疑點，有待檢警釐清。然而，登山用火的界線為何？禁止用火，真能預防下一場惡火嗎？

依據玉山國家公園管理處公告禁止事項，園區內的聚落依據相關規範，原野地除了調查、公務或民眾活動所需的必要維生，其他一律禁止；目的不外乎避免危害生態環境及影響遊憩品質。目前取暖、照明都有保暖衣、手電筒等替代方案，唯有炊煮，仍免不了明火。

只是，明令禁止用火，也使得公部門失去了用火安全的宣導立場，處境極為尷尬。台灣千里步道協會副執行長徐銘謙即指出，森林用火即使禁止，仍無法監督；與其禁止，不如宣導如何使用以及妥善管理。

小小的、夠用的火，人與人才能靠得近

具有20年登山經驗，從事登山教育的林乙華表示，登山用火分兩部分，一是正確的爐具操作，二是認識野地升火的技巧與風險，包括選擇炊事的地點、架穩爐具、安全地裝置燃料與點火，以及炊煮時的爐火安全管理等；而登山煮食已有易攜帶的登山用爐頭、燃料，並不須就地取柴升火。

登山煮食已有易於攜帶的登山用爐頭、燃料，並不須就地取柴升火，但仍需要謹慎用火 | Photo Credit: 台北市出去玩戶外分享協會

長期推動山林教育的「希望青少年多元適性發展協會」秘書長鄭廷斌說，美洲原住民的智慧中提到，「我們原住民，在山上都只是生個小小夠用的火，所以我們每個人圍坐在一起，身體靠得很近，心與靈也跟著接近。但你們白人（或漢人），生了那麼大的火，彼此的距離也很遠，心也很遠。」

他以此說明用火的智慧，夠用就好，又節省燃料、木材，要熄滅也容易，更減少了大型營火對土地與自然的傷害。

「減低用火對環境的衝擊」為無痕山林原則之一，營地用火須在火圈外圍設置不可燃的界線 | Photo Credit: 環境資訊中心 吳宜靜

阻亂象：玉管處研議供餐供宿、登山服務產業

如何降低用火需求與避免相關災害，玉管處處長鍾銘山說，登山會遭遇食宿問題，一些大眾路線，如玉山、嘉明湖（界斯茂）、北大武，也因此延伸出許多佔地為王、私藏生財工具等行為，雖有禁令，卻無法杜絕。

幾座高山型國家公園，也與森林行政主管機關林務局討論，如何在大眾路線上的既有設施以及未來規劃的山屋（如雪霸的三六九、七卡、嘉明湖、大武山、天池和排雲）增加床位之外，統一委外供餐，提供山友食、宿付費服務；這些服務也可委外，交由具公信力的協作公司辦理。

鍾銘山指出，已有數個由原住民或部落自組、漸趨成熟的登山協作公司，不但能承接委託供餐，還能提供嚮導和揹工服務，提供一些願意付費的商業團、自主團聘僱。目前教育部與山岳協會也合作推動嚮導證，制度成型後，預期將替代掉佔地為王的亂象。

熱門登山路線上的山屋多半設有供餐服務。圖為九九山莊 | Photo Credit: 台北市出去玩戶外分享協會

無痕山林七大準則與行動概念之「減低用火對環境的衝擊」 用火的疏忽往往危急許多自然區域。除非必要，儘可能減少火的使用，並以效能高的器具煮食及照明，降低對環境的衝擊。 1. 爐具與代替性工具的運用

2. 低衝擊的生火方式-使用現成的生火地點

3. 降低火對環境的衝擊

4. 挑選倒下、枯死並且不粗於成人手腕的小塊木材

5. 管理火苗

6. 事後清理

資深山友為何仍犯錯？登山不該停留在知能傳授

5名登山客之中，不僅有前任檢察官，領隊的國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中更是出身台大登山社的登山老手，因大意釀災，讓外界不解何以如此。

幾位受訪山友認為，登山老手若只是具備知識和技術，以征服群山的心態，缺乏珍惜土地環境的意識，就可能毫不在乎自己的行為會造成什麼影響。

「一些登山好手確實能進入一般人難以到達之處，這也意味著，他們有機會破壞一般人破壞不了的地方。」鄭廷斌感慨地說，這些地方很難以法令規範，更需靠自我約束、同儕壓力以及社會輿論；或過去原住民有類似的傳統禁忌，例如泰雅族的傳統社會規範、道德禁忌Gaya，並內化為行為準則——只是這樣的規範已經消失了。

爬山也是一門課，台灣30年山林教育值得檢討

林乙華也指出，資深山友因為自己的不小心，讓如此珍貴的山林生態付之一炬，其實也反映出近30年來的台灣山林教育有待檢討。「爬山是需要學習的，而且最好按部就班。」

他認為，登山安全、環境保護等山林教育尚未深入全民教育，必須加把勁；而政府部門除了強調山林的旅遊產值，恐怕更該重視登山教育。

山友認為，山林教育能培養民眾對土地、山林及大自然的情感，但至今尚未普及。

鄭廷斌解釋，登山需要準備的層面很廣泛，包括物質、體能、知識，以及心理上的準備，並且因地制宜。前者諸如裝備、器材、食物、保持良好的體能、研讀相關資料，甚至當地的人文歷史，心靈上的準備則是一份謙卑、不破壞的心情，就像原住民傳統進入山林前的入山儀式，敬告山靈獲得庇佑。

水漾森林不知哪位山友搭的帳篷，就任其留在原地 | Photo Credit: 環境資訊中心 廖靜蕙

此外，登山過程中，除了與同行者的互動，登山者是否好好的和自己或山林互動、感受大自然，傾聽自己內在的聲音，還是仍舊是聽著自己的音樂，和一群人打屁聊天，談論著山下的事？鄭廷斌以此供登山者自省。

媽寶養成記？ 少了究責求償的「向山致敬」

「人為意外事件變多，是不是跟開放山林政策有關？」不少人心中有著相同的疑問。幾位山友受訪表示，支持山林開放之餘，也指出登山行為屬高度自律行為，向山致敬必須從「心」出發。

向山致敬中，對於「責任」定義為「責任承擔，觀念傳播」，除了完成《國家賠償法》修法、各縣市修正登山管理自治條例以及提供保險商品，但若因此造成山林受傷，則隻字未提，依舊是以《森林法》來究責求償。

只是，引入大批民眾進入山林，相對的事端增加、疲於奔命的救災人力與國家資源分配的傾斜，也屢次讓大眾見證。對於頻頻出錯的現象，鄭廷斌認為是陣痛期，應從中學習、建立對待山林的態度。

部分登山愛好者喜歡升起營火煮食，攝於宜蘭山 | Photo Credit: 環境資訊中心 李蘇竣

如哈佛學者威爾森（E.O.Wilson）所言，「人類有親近大自然與動物的欲望」。鄭廷斌說，人類原本就是生活在自然中，親近自然是人的天性。人們靠近自然山林，在國外幾乎不受到限制，甚至鼓勵民眾取得親近大自然的知識、技能，培養合適的態度，為自己的行為負責；台灣反而因封山，阻絕國民親近自然，養成民眾的媽寶心態，不只無從學習體驗，還要政府為個人登山遭遇負責。

最高峰離我們更近，登山責任意識應更高

「向山致敬」之後，公部門不能再以危險為由，限制人民登山。不但修了《國家賠償法》，明訂國家須善盡告知責任，並提高、加強通訊品質。國家通訊傳播委員會（NCC）為此砸5000萬在玉山北峰設置完畢通訊基地，方便民眾打卡、拍網美照，相較之下，山友又該負起哪些責任？

徐銘謙呼籲山友，以作客的心情與態度來接近山林 | Photo Credit: 環境資訊中心 吳宜靜

「最好的向山致敬，是進入自然山林之際，時時帶著責任意識，並盡可能彌補、減緩自己對山的影響。」徐銘謙重申，爬山是為了親近大自然，也應負有保護山林的責任，補償因登山行為帶來的干擾與破壞。

抱著戰戰兢兢、惟恐造成山林的傷害，這種作客的心情與態度來接近山林，而非將自己的舒適凌駕於大自然的秩序之上。

鄭廷斌認為，責任須發自內心才有用。若缺乏內控，外在怎麼管理，也只是上有政策、下有對策，應付了事。他認為我們應培養對土地、山林、自然的情感。「就像我們對家人、喜愛的人的感情，不忍他們受到傷害，會擔心難過也會保護。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航