國民黨將校的「吳三桂現象」：寧願被中共統一也不要綠營執政

文：黃澎孝

14號早上汪浩和好幾位臉友，都不約而同地傳給我網路傳媒「放言」一篇題為〈國防部與中國的角力～軍、藍分裂〉的讀者投書。該投書的內容，是以于北辰將軍和我為例，指出我們的言論立場與藍營不同調，不是因為我們變了，而是國民黨變了。投書者劉軒宇先生還把我們歸類為「新保守主義」。

當然，我很感謝劉軒宇先生的肯定，但是，我也要強調一下，我不是什麼「新保守主義」，我只是拒當「糊塗吳三桂」而已。

吳三桂是明朝末年鎮守山海關抵禦清軍的大將。1644年3月18日流寇李自成攻陷北京，崇禎皇帝自縊煤山，吳三桂的家人被殺，愛妾陳圓圓被搶。吳三桂為了消滅李自成報仇，竟然引清軍入關。結果，不但斷送了大明國祚，最後連他的子孫也不得善終。

類似的情況，發生在台灣民進黨執政後。由於眾多國軍將校，都是在國民黨的「黨軍教育」下所培養出來的，他們視國民黨為「正朔」，視反對國民黨的本土政黨為「流寇」，為「台獨」。於是乎，所謂的藍營，在中共「反獨促統」統戰口號蠱惑下，萌生了如于北辰將軍所透露國民黨黃復興黨部主委所說：「寧被統一也不要綠執政」的「吳三桂現象」。

到底現在執政的民進黨或蔡英文是「台獨」嗎？第一個跳出來打臉的會是辜寬敏、呂秀蓮、彭文正這些「正港」的台獨人士吧！要不然他們攻擊蔡英文怎麼會比攻擊國民黨還來的更猛烈呢？事實上，台灣的民主化，使得任何政治主張都得接受選票的考驗。正港台獨的「獨立建國」主張，就是因為經不起選票的考驗，而在政治市場上悄悄消退了。

識相的民進黨，近年來也悄悄地改弦宣稱：台灣本來就是一個主權獨立國家，她的名字是中華民國。換言之，只要你高興，也可視之為：民進黨被中華民國「招安」了啊。遺憾的是，和我同世代的軍中同仁，他們是黨軍教育下的「受害者」，軍中的封閉環境更讓他們形成了同溫層。看不出台灣朝野的政治變遷，以致於造成了集體陷溺於「反獨促統」的紅色陷阱而不自知。

我之比較幸運的是，我在昔稱「心廬」的國防部心戰處待了10年，在那裡，我能夠自由閱讀「匪報」、「匪刊」、「匪書」，甚至於當年台獨或黨外的書刊也是必讀。

我還曾奉命以「黃少先」的筆名，在紐約創辦了一份名噪一時的大陸民運刊物；今年3月才在紐約以102歲高壽逝世的中共黨史家司馬璐、流亡紐約的民運人士曹長青、明鏡網的創辦人何頻等等⋯⋯當年都是投稿該民運刊物的常客。這段特殊的經歷，讓我對民主的理論與實際都有相當深入的瞭解。

最「碰巧」的是，民國78年當我軍職外調到國民黨中央時，躬逢「主流、非主流」大亂鬥。讓我在政治舞台的幕後，親身目睹了所謂的「統派大老」如何為了爭權奪利互鬥，又如何上台時與李登輝「肝膽相照」，下台後翻臉如翻書⋯⋯。

Photo Credit: 中央社 國民黨立委吳斯懷（圖）20日受訪表示，書面質詢稿是建議總統蔡英文慎戰，不要挑釁，不要輕啟戰端，兩岸需要的是和平、對等、對話和交流。 中央社記者謝佳璋攝 109年2月20日

其實，不僅是郝柏村，陳廷寵、羅文山、乃至於吳斯懷等等退將，哪個不是「馬後砲」？當年他們軍權在握時，有哪個敢跟李登輝、陳水扁唱反調的？不都一個個立正站好，只差沒口呼「你是我的巧克力」而已？

更噁心的是，當年不就是這些退將們，一副忠肝義膽似的，教我們要「反共到底」的嗎？怎麼你們都晚節不保，落跑去北京腆顏聽訓去了？坦白說，不管你是幾顆星的將？如果你連最基本的：誰是主要敵人？誰是全世界唯一要消滅中華民國的人？都搞不清楚，或假裝不知道？那就別丟人現眼，再高談闊論什麼戰略、戰術問題了。

這也是為什麼，當我在電視上飆罵陳廷寵時，不但這位上將不敢回嘴，一堆國軍退將，也沒哪個敢吭聲的。只有一個捧紅媒飯碗的廣播人，罵我「背祖遞出投名狀」。但是，認識我的人都知道，從我一個小上尉受到王昇上將賞識起，到許歷農、楊亭雲、鄭心雄、宋楚瑜他們哪個不是主動拔擢我的？何勞我去遞什麼「投名狀」？

離開宋楚瑜之後，我也沒給任何人遞什麼「投名狀」，否則就不必隱身市井，做個小生意，過個小日子，一晃15年了。我之重出江湖，更完全是個意外，我完全沒想到網路有那麼厲害，在我自己的臉書上發發牢騷，也能夠驚動昔日跑黨政新聞的「小朋友」夏珍、鄒景雯、黃光芹等人，是她們在網路上看到我的臉書貼文，才把我從「古墓」裡給挖了出來。

至於，這一年多來在一些所謂「綠營」的政論節目頻頻露臉，那還真是「無奈」。因為，現在所謂的藍營媒體，幾無一不與中共唱和。就只剩下這幾家綠營媒體還在繼續反共了。

再過兩年，我就要進入了「古稀之年」，我不知道我還能在這些政論節目上混多久？總之，「酒店熄燈，我就走」。但是，只要我還能有個立足的「講台」，我會珍惜上帝給我的機會，為反共保台繼續貢獻餘生。

適逢端午佳節，在這個紀念屈原的日子裡，且讓我剽竊屈原《卜居》的一段話為結語：

世溷濁而不清：蟬翼為重，千鈞為輕；黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴；讒人高張，賢士無名。吁嗟默默兮，誰知吾之廉貞。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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