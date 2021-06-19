2021/06/19,
生活

疫情下如何維繫「人與人的連結」？手機、電腦助你回歸「老派約會」

疫情下如何維繫「人與人的連結」？手機、電腦助你回歸「老派約會」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

最近台灣本土案例連環爆，皮要繃緊了各位。在約會市場，要如何保持社交距離，還能維繫「人與人的連結」？答案是，多拿出你的數位裝置——手機、電腦通通使出來，這些科技反而能讓你回歸到一場「老派約會」。

文：人間田野觀察家

最近台灣本土案例連環爆，皮要繃緊了各位。在約會市場，要如何保持社交距離，還能維繫「人與人的連結」？答案是，多拿出你的數位裝置——手機、電腦通通使出來，這些科技反而能讓你回歸到一場「老派約會」。

這兩年應是交友軟體最忙碌運轉的時機。根據澳洲獨立新聞媒體《The Conversation》報導，去年Tinder使用者整體「左滑」「右滑」次數提高11％，更增加42％的配對。

約會軟體Bumble、Hinge與Match推出視訊約會的服務，Coffee Meets Bagel與OkCupid則鼓勵使用者可以透過Zoom等會議視訊軟體交流，甚至使用最老派的方式——拿起電話。

「在酒吧認識某人，卻在5分鐘內發現彼此之間毫無火花，沒有什麼比這尷尬了」住在英國布里斯托（Bristol）、27歲的班（Ben）告訴《BBC》記者，「但在視訊約會可以比較放鬆，坐在家中，給自己倒杯酒。若發現與對方合不來，倒也不覺浪費一整個晚上。」

各種形式的數位約會迸發，例如一起叫Uber Eats，開著電腦螢幕，共享遠距燭光晚餐；或者同時收看Netflix節目，遠端連線討論劇情。

Bumble更神，與Airbnb線上體驗合作，讓使用者神遊國外約會。連上Zoom的虛擬空間，可以連線曼谷廚師一起烹調咖哩，或由托斯卡尼侍酒師帶你品酒。無論雙人約會，或想和其他來自世界各地的朋友同行，一台電腦或手機搞定。

43歲的房地產經紀人羅斯．布里吉斯（Ross Bridges）接受CTV新聞訪問時表示：「現在約會變得很簡單，不用花費大把金錢，或賣弄炫耀。」

缺少實體（或肉體）的接觸，竟反而加深連結？「疫情讓許多單身者在約會遊戲中放慢速度，」約會教練兼媒人蘿拉．比洛塔（Laura Bilotta）說，「人們願意花更多時間建立連結，更深入認識彼此，而非在不同對象之間快速流轉。」

約會神仙教母給你的建議是，宅在家善用交友＆通訊軟體，也能完成有趣約會；如果要出門，多選在戶外咖啡廳或郊外踏青吧，口罩戴起來，健康第一；如果不想答應對方約會，「保持社交距離」是個絕佳推託理由，對方還會認為你是防疫優良國民呢。最後，避免赴約不應該去的約會，小心足跡露你餡。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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