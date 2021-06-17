自我行銷與自我膨脹只有一線之隔，履歷怎麼寫才不會踩到求職地雷？

文：公關人生相談室

隨著新冠肺炎疫情升溫，去年首當其衝的新冠世代（Generation Pandemic）有許多人仍在求職，或尚未在工作上站穩腳步，新一批的新冠世代畢業生又即將投入職場。

因為疫情的緣故，有許多企業也改變了招聘方式或模式，各行各業都在疫情之下面對或許是順勢而為或是不得不的轉型。對於求職者來說，彷彿要成為常態的黑天鵝事件就像是經濟的景氣循環一樣，帶來的是危機也同時開展了一些機會。

有許多在學生因為疫情的緣故失去了實體實習的機會，而有一些人則因為疫情的緣故，拿到手的offer被迫暫停。無論是哪種情況，疫情的影響是必然，但是身為求職者，或許可以嘗試其他的方式，為自己在世界都慢下來的當下，仍舊保有求職的節奏感，也讓自己的履歷可以持續累積看點。

Sally是即將步入職場的大四生，在學校時她熱衷參與社團跟系學會活動，充實規劃自己在課業外的生活，也為了提早為職場預備，從大二時就開始打聽有沒有哪裡有打工或實習的機會，也終於在大三升大四時，順利進到知名的外商實習，也因為積極主動的態度，獲得實習主管的好評。

在要準備展開求職的半年，她便仔細地琢磨自己的履歷和LinkedIn檔案，希望能幫自已打造最無懈可擊的履歷。於是她翻遍了以前打工和實習過單位的主管的LinkedIn檔案，希望從裡面找到靈感。

後來，她乾脆直接複製那些主管寫在檔案裡的專案經歷到自己的檔案裡，只把前頭的動詞改掉，讓自己的履歷看起來不像是剛要畢業的菜逼八，而頗有工作幾年職場人的樣子。她心想，主管寫的這個專案我在過程中有協助，所以我把這個經歷拿來用應該也沒問題吧？

但Sally這樣做，似乎不小心踩到了幾個求職地雷，是哪些地雷呢？

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一、自我行銷跟自我膨脹只有一線之隔

在強調個人品牌的現在，每一個人都是自己獨一無二的品牌，而求職者在求職市場上當然也是。然而，在把自己當作一個品牌認真經營時，務必先求讓消費者可以正確地認識自己，而非只認識自己的包裝。

許多新鮮人為了擺脫學校的菜逼八氣息，往往會過度誇大自己的實習經歷，例如說負責主導社群媒體行銷策略或是統籌記者會等，但站在雇主的角度，聘用過實習生的單位，通常心知肚明的是，招募實習生不外乎就幾個原因：

培養未來的正職人力、補充短期人力空缺、補充臨時性人力的不足，也因此實習生通常在公司裡也負責支援性的工作。通常只要實習生叫得動、肯做事、肯學習、不出大包，或者還可以幫忙解決一些正職人力沒時間或不擅長的事情，這樣的實習生，在雇主眼中通常都已經在水準之上。

但是，也因如此，大多數企業也不會把重要的客戶專案、面對客戶的工作或長期專案，交代給實習生，一是實習生實習時間有限，也加上實習工作的學習性質仍大過於工作性質，雇主也會盡量給實習生一些有時效性且入門門檻不高的工作。

二、說不出好故事的經歷只會扣分不會加分

試想一下，當你在經歷中寫出你主導某個專案或主辦某場記者會，在面試關卡時面試官請你舉例說明自己的貢獻，而你只講得出你幫忙接待媒體或搜集媒體名片或露出，這樣不只不夠專業，更會凸顯履歷跟真實經歷的落差。

倒不如就老老實實地寫出一兩個自己有貢獻而且有學習的專案，無論是學著怎麼用少少的預算在臉書投放廣告？或是在接待應對媒體中，或是做媒體披露搜集中，了解媒體生態跟議題走向，這些都會比把主管的工作成果放在自己的履歷上要強得多。

三、不理解或誤解雇主期待

許多新鮮生初入社會，總會把自己當作電玩遊戲主角一樣，希望自己文武雙全，最好還說學逗唱都會。然而，職場跟學校很不同的一點就是，職場買的是你最好的那幾項技能，而學校要你五育均衡。

你能想像創辦Amazon的貝佐斯自己身兼公司創辦人、CEO、財務長跟行銷長嗎？職場的分工與其說是齊頭式的對焦，不如說更像是組成職業球隊或是電競戰隊一樣，每一個人都有自己的擅長跟守備位子，而你跟你身旁同事的工作內容（無論是面對的專案、客戶或具體項目）也不會完全一樣。

就像是幫自己的IG發文下hashtag或是發限時動態，如果只給你三個關鍵字跟15秒的時間，你希望雇主知道「你會什麼」跟「為什麼要聘用你」，你會放哪些關鍵字呢？這些關鍵字，才是你必須要好好琢磨跟說故事的出發點。

在疫情非常時期，也衍伸出許多比較具備彈性與新穎的求職方式，也希望初出社會的求職者，也把求職過程當作認識自己長處跟職場適配度的過程，為自己找到一個能真正發揮能力的舞台。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航