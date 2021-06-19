男生容易讓女生心動的兩個瞬間，以及必須擁有的10個行為與特質

文：智遠老師

Hey～大家好，總是收到有人問我說：「怎樣才能讓女生感受到自己的愛意？怎樣才能讓女生喜歡上自己？ 她們老說什麼感覺感覺的，這東西也太讓人捉摸不透了吧？」好，那今天我就來告訴你，到底要怎麼樣，才能讓女生對你心動。

你們也知道，女生都是感性的，所以需要特別注意關係相處與交流中的細節，說句白話她們可能因為你指甲乾淨而對你產生好感，也會因為你沒洗頭而心生嫌棄。這樣舉例可以是有點誇張， 不過我想要告訴你的是「想要讓女生對你心動、有感覺，掌握好細節真的很重要」。

女生是相當喜歡變化的生物，你要運用變化來不斷吸引她。能引起女生注意的人事物有很多，比如有服裝、髮型、香味、攜帶的物品或是你的生活品質。在上面說的這幾項，比如你跟她見面打招呼時，就可能會引起她的注意。讓她眼晴一亮，在追求女生過程中，就能有特徵性的發揮，並且可以給她一些突然驚喜，這樣會讓她更容易關注你、對你產生感覺喔。

自己平時也可以多培養一些幽默感，或多練習說一些好笑的笑話。如果和她不斷接觸中，能夠經常讓她笑，讓她在和你在一起時感到很快樂，一定會有好的效果、好的發展。

告訴大家兩個重點，特別容易讓女生心動的行為，要記在自己心裡哦。

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1. 願意付出稀缺資源

大家都說喜不喜歡一個人，要看你願不願意為她犧牲稀缺資源。

所謂稀缺資源呢？其實就是對你而言相對比較少的資源，當然每個人的情況都是會不一樣的。 比如說，沒錢的願意還是為她花錢，沒時間的願意還是會擠出時間來陪她。 我知道可能一說到這個啊，肯定有些人的第一反應就是說，我可沒錢。

放心沒人跟你要錢啊，所以別擔心。我們所說的稀缺資源絕對不止錢，當然還有其他……例如耐心。如果你能讓她感覺到，她比你的遊戲重要，那麼你犧牲遊戲時間為她所做的一切她一定會牢記在心。再比如行動。畢竟很多人都是語言的巨人，行動的矮子嘛。

我記得一個女性朋友跟我說過，有一次她租的房子到期了，那段時間總是趁著下班的時間才能去找房子，而當時有個男生正在追她。當她告訴她在看房的時候，男生沒有跟她說什麼太多小心的話，而是二話不說直接開了一個小時的車來陪她看。 女生說，到現在想起他的舉動，都覺得心裡很暖。

不過說真的，如果在追求女生的過程，你真的捨不得為女生花錢，那可能你也要好好想想，是不是真的如你所說的那麼喜歡她？當然我也不希望你們被騙，但是我們也別去欺騙別人的感情，大家都相安無事對吧？

可能確實有一些女生心思不單純，可以為了錢跟一個人在一起，那其實我們也可以很好判斷。比如她頻繁會主動一直向你要錢、要禮物，卻從來不主動為你付出。 那這樣的女生我們自己就打開眼睛看清楚，也離她遠點就好了。

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2. 用行動來代替語言

不得不說，在我們這個打打字，就可以解決大部分事情的時代，在追求自己喜歡的女生這件事上，行動真的變得越來越方便了。

你看看以前，人們常說從前的車馬很慢，一生只夠愛一個人。那可不是嘛，談個遠距離戀愛要見一次面得經歷多少事啊。可現在呢，發個語音、訊息、打個電話一切搞定。甜言蜜語也可以打字說，禮物可以網上預訂，但是別忘了，維持感情是需要溫度的。

可是戀愛不是跟手機談的，也不是跟禮物談的，關鍵你得有個女主角在身邊啊是不是？

如果在過節日的時候，你不再只是LINE上送一句祝福，而是親自去花店買束花，寫一張祝福的小卡片，送到她手上，那你在她心裡的份量會重很多。生活中還有很多小細節，都能證明，行動上的暖，真的會讓一個女生記你很久。

比如一起走路的時候，突然把她拉到靠裡的一側。 與其冬天告訴她天冷多穿衣服，夏天提醒她天熱注意防暑，不如前一天晚上看好天氣預報，傳截圖提醒她第二天會降溫，要記得穿外套。

與其在她例假難受的時候不知所措，只能說多喝熱水，不如提前多買點暖暖包準備好。你可能很難想像這點行動能改變什麼，但是女生就是會為了這一些小事情感受到一個人的心意。反而是光說不做，聽起來甜甜的空口大白話，才會讓女生覺得你根本不可信。

永遠別小瞧女生的心思細膩程度和感知力，別那麼多不痛不癢的關心，多做一點實事，反而會更容易讓女生心動，對你產生感覺。

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總結

換句話說，我們要是也能做出某種令女生她們心動的事情，你的戀愛就不遠了。所以，今天也為大家特別總結了10點一些容易令女生心動的行為／特質：

1. 形象是第一競爭力

我相信擁有一張金城武、吳彥祖的臉一切問題都不再將是問題，但我們無法決定自己的長相，而是要學會找到自己形象魅力的定位。

2. 金錢是萬物收割機

沒有什麼問題是鈔票解決不了的事情，如果有，那就是鈔票不夠。在愛情，金錢只是表現自己的一部分，讓自己擁有穩定的經濟條件與學習的上進心也很重要。

3. 具備同理心

通俗點講就是懂得在意對方的感受、以及換位思考。比如說，你已經吃慣了山珍海味，你可能吃不慣米飯饅頭，但你要學會尊重它在某些人眼裡也是美味。

4. 態度明確

追求時不會因喜歡而迷失自我界限，戀愛時能夠正確面對感情、不亂玩曖昧。被追時亦是，喜歡與否都給對方一個交代，乾淨利落的接受或拒絕，不利用對方的好感，而做出越線的事情。

5. 沒有戾氣，換句話講是溫柔

這裡的溫柔不是說話柔柔弱弱、輕聲細語，它是一種態度、一個人的人格魅力。也會善待幾身邊的每個人，能夠設身處地的理解他人，不把自己的情緒丟給身邊的人。

6. 反差感

人類永遠抗拒不了反差感，製造反差也是為了更好引起女生更多的好奇，從而增加她對我們的探索欲。就像一個看上去凶神惡煞、遍體紋身的彪形大漢，雨天看到一個小朋友淋雨，把傘留給小朋友自己淋個落湯雞，這時候，他是可愛的、善良的、發著光的。

7. 屬於自己的專屬味道

其實就是擁有自己的男性本質的意思，自己說的話、做的事都有自己一套獨特的體系，別人一聽、一看就知道是出自於你。這樣，當自己有很鮮明的標籤後，散發的魅力不容小覷。

另外，要吸引女生也是真的會有一款屬於自己的味道，比如香水或者洗衣精的清香。總之，能有一個讓人聞到就能想到你本人的專屬味道，也不失為一種魅力。

8. 默默做事

或許你會的技能、技術很多、懂得東西很多，但當你刻意顯擺的時候，別人接收到更多是你的顯擺氣，而忽略你有多全能。正確的做法是，平時謙虛得體，偶爾露一下自己的技能，會讓女生迫切產生想和這位寶藏男生更進一步的想法。

9. 懂得感恩

這大概是基本了吧，心懷感恩、有禮貌。任何人都沒有義務幫你做任何事情，所以有人幫你一些什麼，一定要記得謝謝別人。

10. 沉穩、有數

俗話講，自先沉穩而後愛人。自己是個冒失鬼，心中毫無計劃，得過且過，自己的父母恐怕都看不下去，還更何況是女生。沉穩、有數，不止讓我們脫離幼稚，更重要的是，那種不慌不忙，一切井井有條的行為表現，可以傳遞給女生無限安全感，讓她覺得我們值得託付終生。

今天也講了這麼多，最後呢也想告訴大家，不是為了戀愛而刻意去學會這些特質或行為，戀愛就一定能夠擁有。而是說，當我們擁有這些特質，這些優秀特質時刻影響著我們的行為，從而散發出來個人魅力，戀愛對象就會不知不覺被你吸引。

所有事情都不可能一蹴而成，我們羨慕別人絢爛的結果，也可能是他默默積累來的。所以，踏實點、靜下心，一點點改變加上一點點積累，你的戀愛也就會來找你了。總之，一個男人能引起女生的關注，必定有他自己的獨特之處。可以是自己先天就具備的條件，比如外貌突出，長相出眾，身材比較勻稱或者健壯等等。

也可以是後天經過學習達成的一些優點，比如積極努力，追求上進，又比如待人為善，與人真誠又樂於助人，愛心滿滿，充滿正能量；比如，不怕困難，敢於應對，積極面對挑戰；比如，言行合一，說到做到，有自己的特長愛好，與人比較投緣，相處比較舒服自由，等等之類。

先天的優勢有時候無法抗拒，它就真真切切地存在那裡，而很多的東西，卻可以通過後天的努力來達到。從這一點來說，想要吸引女生，引起女生的心動，方法其實有很多，就看你想做一個什麼樣的人，就看你怎麼努力了。

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航