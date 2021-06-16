日本宣布捐贈疫苗給東南亞5國，考量再追加供應越南、台灣

東南亞許多國家正在經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新一波疫情，因疫苗短缺陷入困境。日本外務大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）15日宣布，16日將捐贈100萬劑日本製AZ疫苗給越南，並在7月時再捐贈疫苗到印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞。

《日本經濟新聞》報導，茂木敏充於15日記者會上表示，16日將先運送100萬劑疫苗到越南，另外，尚在考量捐贈給印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞的疫苗數量，預計將在7月送出。

日本捐給越南的這批疫苗是英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）研發，經授權後於日本廠製造的。日本目前已確保足夠國內6000萬人施打的AZ疫苗數量。

「審慎考量過（越南）疫情、疫苗短缺與和與日友誼後，我們做出這項決定。」茂木敏充說。越南4月起面臨疫情急劇升溫，同時衛生當局在境內發現結合英國和印度變種病毒特徵的新種變種病毒。

《越南快訊》報導，日本駐越南大使山田貴雄（Yamada Takio）15日已將來自茂木敏充的消息呈送越南總理范明政 (Phạm Minh Chính)。范明政回覆感激之情，並表示會做好準備16日接收疫苗。

越南至今已收到300萬劑疫苗，自3月上旬開始大規模接種，目前約有150萬人已完成施打，主要是第一線醫護人員。越南計畫在今年取得共1億5000萬劑疫苗，讓全國七成人口接種（越南人口約9800萬）。

《路透社》報導，本月日本已捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣。茂木敏充補充，日本目前也在考量是否再捐贈更多疫苗給越南和台灣。

《南華早報》報導，分析家認為，日本開始往東南亞各國捐贈疫苗的舉動，是與區域競爭對手中國抗衡的一環。天普大學（Temple University）日本分校東京校區政治系教授Hiromi Murakami指出，「我相信日本此舉動機同時出於幫助友邦、鄰國和區域政治的考量。」

如果透過嚴重特殊傳染性肺炎疫苗實施計劃（COVID-19 Vaccines Global Access,COVAX）捐贈疫苗，沒辦法直接送到特定國家，尤其是像台灣在名單中排序並不靠前。Hiromi Murakami說，「（直接援助）讓日本可以公開地援助台灣，台灣人也能表達對日本慷慨之舉的感謝。」

「日本、美國和其他國家看到中國如何透過供應科興（Sinova）疫苗到菲律賓和其他國家，進行滲透，這會危及東京幫助他們維持對中國經濟戰略的效力。」日本國際基督教大學國際關係助理教授Stephen Nagy分析，「這些（東南亞）國家不想夾在中美對峙中，但是科興疫苗可以幫助他們更快重啟經濟，日本並不把北京的舉動視為利他主義，現在東京也向友邦提供醫療援助。」

菲、馬已確認消息

《Rappler》報導，日本駐菲律賓大使越川嘉次夫（Koshikawa Kazuhiko）確認此消息，使館官方推特上表示，「日本將捐贈AZ疫苗給菲律賓，我們將確保疫苗儘快寄出，不讓任何人在這波疫情中被遺漏。」除了日本，美國表示承諾捐贈菲律賓2500萬億劑美國製疫苗，將在6月底將寄送其中的第一批。早前中國也已捐贈菲律賓100萬劑科興疫苗。

《CNNPhilippines》報導，菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）表示，菲律賓目前共受贈6800萬劑疫苗。此外，菲律賓在6月底之前會再收到640萬劑疫苗，包括250萬劑科興疫苗、25萬劑美國莫德納（ Moderna ）疫苗、約200萬劑AZ疫苗、15萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗。

《星報》報導，日本駐馬來西亞大使館發表聲明指出，茂木敏充表示，如情況允許疫苗將在7月開始寄送。「根據外務大臣的指示，日本駐馬來西亞大使館將在提供疫苗上，持續與馬來西亞政府密切合作。」聲明中寫到，「這將是日本與馬來西亞之間友誼的象徵。」

《雅加達郵報》報導，上週，印尼收到100萬劑中國國藥（Sinopharm）疫苗和透過COVAX取得得150萬800劑AZ疫苗。至今，印尼總共取得9472萬8400劑疫苗，來自三家廠商：科興845萬劑最大宗，接著是AZ的822萬8400劑，以及中國國藥共200萬劑。這三支疫苗都是世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（Emergency Use Listing,EUL）的疫苗。

澳洲亞洲協會政策研究院（ASPI）資深研究員Richard Maude以及澳洲前總理、亞洲協會政策研究院院長陸克文（Kevin Rudd ）撰寫並在11日刊於《日本經濟新聞》的評論指出，雖然先前一段時間透過採檢、疫調、社交距離和移動管制等措施，相對成功控制疫情，如今生活於東南亞國家約6億7500萬人，飽受新型變種病毒傳播所苦，因為無法即時取得足夠疫苗，在新一波疫情中紛紛遭遇困難。

目前，越南、泰國和印尼都在嘗試研發疫苗，但仍需要時間。如果沒有全球疫苗生產投注和立即捐贈，許多東南亞國家恐怕很難在今年底讓接種疫苗人數達到夠高的比例，此情況甚至可能會延遲到2022年。拜登政府開始運送承諾捐贈的8000萬疫苗，也再表示會另外捐贈5億劑疫苗到低收入國家。5月歐盟宣布將透過COVAX捐贈1億劑疫苗到低收入和中等收入國家。

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責任編輯：徐卉馨

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