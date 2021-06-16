【串流哈燒片】《亞森羅蘋》第二部：紳士大盜混搭塞內加爾移民，揉合種族社會問題更有「黑」幽默

青年偵探小說人物家喻戶曉的怪盜《亞森羅蘋》（Arsène Lupin），今年再次出現在Netflix近來國際成功的法國影集當中，但不再是我們過去熟知戴高帽穿著黑披風的英國紳士，而是高大的非裔法國西裝俠盜，擅長變裝易容、高格調詐騙鉅富，企圖為自己的老爸洗清過去被陷害詐騙的冤屈。

當代紳士大盜混搭塞內加爾移民的「黑」故事，在近年Black Lives Matter「種族」議題的大時代氛圍下，意外在國際上爆紅，但當我們看到原著作者筆下的時代背景和人物，就更可以輕易了解為何麼這第二部剛剛上線的新版《亞森羅蘋》會如此成功。

Photo credit: Netflix

經典大眾文學的不同分身

從黑白電影電視時代，到我們較熟悉的日本動畫《魯邦三世》（魯邦就是「羅蘋」的法語發音）的影視改編，英國紳士怪盜的形象正如同人物本身千變萬化，然而創造變色龍和正義化身、無政府主義者和花花公子原型角色的原著作者勒布朗（Maurice Leblanc）實則是一位想成為福樓拜（Gustave Flaubert）或莫泊桑（Maupassant​）的一位法國諾曼地作家。

他筆下的「魯邦」最早在1905年出現，而他所著以俠盜為主角的19 部小說和短篇小說集，自2012年起就已經進入公有領域，現下影集顯然再度炒熱怪盜的少年崇拜和原著小說的流行。

原著的時代背景和人物原形

原著《亞森羅蘋》那是一個世紀前，19世紀末和20世紀初第一次世界大戰爆發之前的繁榮時代，紳士、淑女們漫步在宏偉的林蔭大道上。富人從未如此富有和無所事事，當然，窮人也從未如此貧窮。這個時代的藝術文化、知識和科學蓬勃發展，世上每個人都對進步和現代化充滿信心。

那是法蘭西「殖民」帝國達到頂峰，巴黎成為世界首都的時代。1900年的萬國博覽會，除文化蓬勃發展，在科學和技術層面，法國處於汽車、航空、攝影和電影等現代發明的前沿。魯邦所描繪的美好年代，整個世界都生活在世富裕繁榮當中：閃閃發光，充滿生機。

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然而富起來的主要是資產階級，無論他們是貴族、上層階級還是新資產階級，全都沉浸在進步的舒適當中，消費藝術並且經常到處旅行。而魯邦帶我們闖入豪華的資產階級公寓，這個歷史時期發展起來的富裕資產。

這也正是我們在今天的影集一開場所看到的羅浮宮盛大騙局，珠光寶氣和飛車大場面的最初原著背景。而我們當下社會的貧富差距與當時相較，只有更加難以想像地天壤之別。

雖然沒有確切憑據，但勒布朗筆下的魯邦活脫就是當時一位新聞人物的化身，將偷來贓物重新分配給窮人的亞歷山大・馬里烏斯・雅各布 （Alexandre Marius Jacob）。他是20世紀初法國著名的小偷和無政府主義者，以巧妙的方式領導盜竊，並總是簽上大名 。更將偷到的10%捐贈給自由主義報紙，從而將他的偷竊藝術給「理論化」了，他顯然想恢復貧富之間的平等。他在1905年3月在審判後入獄，而魯邦的第一次冒險則出現在同年7月。

黑人007尚未出現，俠盜羅蘋卻大紅

而最新版塞內加爾裔的魯邦，除了揉合「種族」社會問題，更還有「黑」幽默，更新了偵探冒險有點發霉的類型。這個魯邦擅長利用深深植根於社會的階級不平等，除了是佈下「騙局」更是點出我們習以為常、甚至體制化的「歧視」。

無論是通過維修清潔人員的入口侵入羅浮宮，滲透專家扮成「像其他人一樣的黑人」輕鬆潛入監獄，或者偽裝成一個兩輪快遞來逃避警察，他轉以他自己的方式，鼓動某種形式的階級鬥爭。社會正義的形象，已經成為「我控訴」（這更是劇中一條狗的名字）的正義代理人。

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為何成功？大叫喊冤？

超過7000萬的收視數字，國際成功的法國影集《亞森羅蘋》在許多國家都進入了Netflix的Top10，它在觀眾心裡引起了一種自相矛盾的同情。「黑」魯邦是一個我們一開始看不到的人。他深知如何將這種隱形變成他的超能力。重新建立家族歷史真相的驅動力，為被欺騙的父親洗清冤情，為父親的死報仇，他想把這個家族遺產傳給自己的兒子，這個角色也是被「黑」或說弱勢族群所渴望。

螢幕上的多樣性，強烈映射新聞中的社會不平等、反種族主義運動「Black Lives Matter」，數百萬美國人在去年美國總統大選中扮演的重要角色，「黑」魯邦的國際成功無疑反映出一種，全球人人都能認同的對正義的渴望。

特別是與超級英雄電影一起成長的「不同」世代的人，對黑魯邦這樣的「弱勢」英雄特別充滿熱情。又更特別是每當一個社會面臨困境的情況時，我們需要能夠冒險奪回失去自由的英雄。

這樣的弱勢「黑」角色，側寫在007情報員的人物原型當中的確是格格不入，所以螢幕上始終未能出現「黑」龐德，而致多出現《天能》裡時空逆行的「黑」諜報員。

Photo Credit: 《天能》

簡化「好壞」的二元世界

在新的第二部《亞森羅蘋》中，政治潛台詞又更濃，但是，與2020年獲26項艾美獎提名的美劇《守護者》相比，仍舊顯得沒有「很政治」，較少對黑人歷史以及正反兩造難起區分的複雜人物設定，或許正是《亞森羅蘋》整體最大的缺點——人物的貧乏，角色都是一維的、卡通的、不立體的紙片人物。

不過當然，這同時也是它易於消化容易紅的原因。主要是壞人陣營的角色，公開的種族主義或輕蔑的歧視。正邪兩個陣營都被清楚地劃定，「黑」歷史議題畢竟只是加分的劇情線，而不是《亞森羅蘋》的核心重點，「爽劇」的重點還是在看他如何運用他真正的「弱勢」身份，偷拐搶騙那些顯然輕視他的鉅富權貴。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航