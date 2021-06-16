拜登抗中外交一大勝利，北約峰會公報首度將中國視為「系統性挑戰」

編譯：吳宗宜

北約峰會大團結，公報直指中國為系統性挑戰

6月14日，美國總統拜登（Joe Biden）出席北大西洋公約組織（NATO）於比利時布魯塞爾召開的領袖高峰會，參與峰會的30個盟國就中國的「挑戰」、俄羅斯的「威脅」、阿富汗問題、網路戰及太空戰等5大面向達成共識並發表公報。

該峰會後發布的79點公報強調：「我們面臨著多面向的威脅，包括來自獨裁和專制強權的系統性競爭，以及從各個領域上對我們國家和公民日益嚴峻的安全挑戰。……俄羅斯的強硬作為，已對歐洲－大西洋盟國（Euro-Atlantic）的安全構成威脅。此外，中國日益增長的影響力和外交政策，是聯盟必須共同面對的挑戰。」

會中首度把中國的軍事野心視為西方聯盟面臨的安全風險，並稱這是對跨大西洋安全聯盟的系統性挑戰，這標示著拜登政府在外交上某種程度勝利，他促使了這個由30個成員國組成的強大聯盟發表抗中言論。

在稍早的七大工業國集團（G7）峰會上，北京也曾被點名在新疆和香港涉嫌侵犯人權，中國隨即反駁該指控，稱其歪曲事實、是對中國的蓄意汙衊，暴露了美國等少數國家的險惡用心，並表示各國在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）溯源問題上有著明顯的政治目的。

中國駐英國大使館則強烈指責該聲明：「中國的聲譽絕不能受到誹謗。停止誹謗中國，停止干涉中國內政，停止損害中國利益。」

但本次北約公報採用的措辭則更加強烈，稱「中國昭然若揭的野心和強勢的作為，對以規則為基礎的國際秩序和聯盟國的安全，構成了系統性挑戰。」並指控北京迅速擴展核武儲備、不透明的軍力擴張，以及與俄羅斯在歐洲大西洋地區的聯合軍事演習，都相當令人擔憂。

「我們呼籲中國恪守其國際承諾，在國際體系中扮演負責任的一員，包括在太空、網路和海事等領域，認知並承擔身為強權的角色。」

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在峰會後對記者表示，盟國就北京帶來的挑戰達成了強烈的共識，皆認為需要與中國加強溝通，以捍衛盟國的安全：「中國不是我們的對手，也不是我們的敵人，但我們作為一個聯盟，需要共同應對中國的崛起​​對我們的安全構成的挑戰。」

他也提到中國從波羅的海到非洲，都不斷在增加其軍事力量，而這意味著北約必須做好準備：「中國離我們越來越近。我們可以在網路上看到他們、在非洲看到他們，我們也看到中國大力投資自己國家的關鍵基礎設施，如港口和電信網路。」他也提到北約領袖們都同意，必須增加對北約的預算投入。

儘管西方國家在如何回應中國挑戰的戰略上仍存在分歧，但拜登表示，北約的共同防禦條約是美國神聖的任務：「我希望整個歐洲都知道美國與他們同在，北約對我們來說至關重要。」並再次重申「美國回來了！」

他試圖讓歐洲領袖們放心，保證前總統川普（Donald Trump）的外交政策不會在四年再度出現於白宮。川普曾指控北約的歐洲盟國遲不將已承諾的預算投注在北約上，並威脅要退出該條約。

中國問題，同床異夢？

德國總理梅克爾（Angela Merkel，港譯「默克爾」）在她卸任前最後一次的北約峰會上，將拜登的出訪比喻為盟國間的新篇章；但她也表示，各國雖應將中國視為潛在威脅，同時也該保持正確的態度，不應誇大中國帶來的威脅。

她告訴記者：「如果你觀察網路戰與綜合威脅，那就不能輕易地忽視俄羅斯和中國合作的現象，但同時我們也不能高估中國帶來的威脅，我們需要找到正確的平衡點。」根據德國政府數據，2020年德國與中國的貿易總額超過2120億歐元（2570億美元），許多人將此視為德國遲遲不肯在中國問題上作進一步表態的原因。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）也認為，北約應該要更集中面對比中國更緊迫的問題，包括打擊恐怖主義和與俄羅斯威脅：「我認為重點是不要分散我們的專注力，不要在與中國的關係中存有偏見。」

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）則表示，與北京交往有風險也有回報：「但我認為在座的所有人都不想與中國陷入新的冷戰。」

從中國對歐洲港口的投資、在非洲設立軍事基地的計劃，以及與俄羅斯進行的聯合軍演，北約現在一致認為中國的崛起需要得到強烈的關注回應，但歐洲盟國顯然在如何回應上與美國立場不盡相同。

歐盟對中國經濟的依賴與日俱增，據《Politico》報導指出，2020年中國首度擠下美國成為歐洲最大貿易夥伴，歐盟統計局的數據顯示，歐盟去（2020）年對中國出口增加2.2％、自中國進口增加5.6％；歐盟同期對美國出口下滑8.2％、自美國進口也減少13.2％。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄羅斯問題

在峰會結束後的記者會上，拜登也提到將在6月16日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤：「我與我們的盟友分享了我將向普亭總統傳達的信息，我並不會試圖與俄羅斯衝突，但如果俄羅斯繼續現在的行為，我們將做出回應，我們會捍衛大西洋聯盟和民主價值。」

他也表示兩人的會晤將決定合作是否符合美俄和世界的共同利益，並釐清兩國是否真能合作，而在不能達成共識之處，也會清楚地畫出紅線：「我會向普亭總統明確表示，如果他願意，我們可以在某些領域合作，但如果他選擇不合作，並持續在網路安全和其他領域我行我素，那麼我們將做出回應。」

14日的北約峰會結束後，他將前往瑞士日內瓦與普亭會面，日前兩國關係才因美國情報官員暗示國內一系列網絡攻擊是由俄羅斯主導而更形緊張。

回應惡意網路攻擊

北約峰會的聯合公報中也重申，北約理事會將根據個案的具體情況，做出何時將可以援引第5條回應來自他國的網路攻擊。公報指出：「我們將更善加利用北約作為協商平台，關注惡意網絡活動，和其他國家交換訊息，並在必要時考慮集體制裁，我們將使傷害我們的人付出代價。」

最近幾週，美國遭受了一系列網路攻擊，據信其中一些是由俄羅斯所發起，對此，聯合公報譴責了莫斯科的惡意網路活動，及對在其領土上活動的網路犯罪分子視而不見。

公報表示，為了應對各種型態的網路攻擊不斷演變的挑戰，他們提出了北約的綜合網路防禦政策（Comprehensive Cyber Defence Policy），該政策將提升北約的防禦和嚇阻能力，並進一步增強其韌性。

拜登並重申北約憲章條款已明確指出，對一個成員的攻擊就是對所有人的攻擊，盟國對此會做出集體回應。

阿富汗問題

北約領袖們支持美國自阿富汗撤軍的決定，報導指出：「每位領袖都同意了今（2021）年撤軍的決定，他們明白撤軍的時候已到。他們真正關注的不僅是撤軍的問題，而是北約作為一個聯盟，我們能如何共同支持阿​​富汗軍隊、阿富汗政府和阿富汗人民。」

現在，北約領袖們正討論維護阿富汗安全的實際方法，包括設立大使館、訓練維安人員、反恐培訓和經濟援助。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航