藉吃紓壓，還想健康：歐美封城一年來的理性消費、感性進食衝突

文：羅璿

疫情籠罩全球，使各國人民重新審視自己與世界的關係，增強永續消費趨勢。然而，病毒傳播搞得人心惶惶，社交機會被剝奪、國家經濟不穩、足不出門的新日常，也激發情緒性進食。

理性購物、感性進食？

根據法國益普索市場研究公司（Ipsos）2020年5月調查，法國自疫情爆發以來，26%消費者更關注食物的營養價值、21%更在乎生產是否人道、19%更受自然與永續的食物吸引。

然而，自2020年3月17日法國封城以來，法國人反而更傾向吃高熱量、安撫人心的食物。根據法國勃艮第-弗朗什-孔泰大學（Université Bourgogne - Franche-Comté）2021年1月23日發表的研究報告，不管是大人、小孩，都吃了更多的零食，買了更多撫慰心靈的食物。在將飲食視為國家資產、文化遺產的法國，疫情更加劇理性消費、感性進食的衝突現象。

近半數成人用吃紓壓，健康和罪惡食物的進食量同時增加

研究發現，48%法國成人、48%英國人會用飲食解決情緒問題。

根據英國利物浦大學研究，法國封城不到兩個月，就有35%成人變胖、每人平均攝取熱量從1935大卡一天微幅成長到1942大卡，但運動量卻大大減少。

有趣的是，這些法國人除了吃更多的糖果、加工肉、飲料與酒，也吃了更多的蔬果、豆類、以及魚和海鮮，因為同時也有意識到要保持健康。

另一項研究指出，紐約封城，女性因進食高熱量食物的頻率明顯提升，男性則無顯著改變。研究者分析，女性可能更常用吃來緩解壓力。

小孩進食解無聊，家長也給了更高自主性

法國勃艮第－弗朗什－孔泰大學所發表的研究同樣指出，小朋友在家對食物有更大的情緒反應、情緒性進食，無聊時找點東西來吃更成疫情新常態。

而且，在家工作的家長也助長這樣的行為。家長壓力倍增、默許孩子吃更多零食，包括習慣性用食物安撫小孩。在以往不允許小孩吃點心的法國有更明顯的改變，孩童也因此有了更高的進食自主性。

便利非重點，家庭自煮潮來襲

此外，有48%的法國居民認為「便利性」在封城間沒那麼重要，而且有83%民眾自煮時間變更長。

法國、義大利家庭封城期間，家長花更多時間帶小孩煮飯，研發家族食譜，不僅可以消磨時間、促進與子女關係，還能吃得更健康，可說是疫情下照顧心情與身體的最佳解方。有趣的是，勃艮第-弗朗什-孔泰大學發現，學歷越高的人，在家帶小孩做飯的時間越長。

如果無暇做飯，或是害怕做出暗黑料理，也可以嘗試烘焙。美國疫情爆發一個月後，酵母銷售量成長647%。不管是義大利、土耳其還是瑞典，各國語言的「麵粉」、「麵團」網路熱搜度都達新高。而且，在疫情率先大爆發的義大利，「麵包」、「蛋糕」、「披薩」的搜尋聲量與確診案例成長數成明顯正比。

諸多研究顯示，與家人一起做飯，或是嘗試烘焙等簡單又療癒的飲食活動，可能比狂吃、吃補給品更能有效幫助大家度過疫情。建議若要同時兼顧健康、打發時間、獲得心靈慰劑，又不想體重上揚，就一起下廚吧！

參考資料

Child eating behaviors, parental feeding practices and food shopping motivations during the COVID-19 lockdown in France: (How) did they change? Food choice motives and the nutritional quality of diet during the COVID-19 lockdown in France Changes in food intake during the COVID-19 pandemic in New York City

延伸閱讀

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航