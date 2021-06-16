專訪黃嘉瀛：法例引來暗湧，藝術家噤聲還是砥礪前行？

文：莫坤菱

今年五月，香港有多場藝博上演，Art Basel、Art Central等等，洋溢着一抹歌舞昇平。本地策展人及藝術家黃嘉瀛在一家清幽的咖啡室接受訪問形容，「藝術界現時的dynamics是很複雜，好像有種code of silence。」平衡時空的會場上，甚麼敏感事不能提，大家恍如心照不宣，明就明，唔明？話題終結，卻也無計可施。

三月時，M+博物館邀請傳媒預覽，有傳媒問M+行政總監華安雅（Suhanya Raffel），《國安法》下會否迴避展示六四、反修例運動、中國異見藝術家艾未未的作品，她回答「沒問題」。自由的空氣只喘息了幾天——數天後，此番言論引起建制派議員於立法會上批評，其後受到各份建制派立場的報章猛烈評擊，目標除了M+博物館，也將茅頭直指藝發局撥款及本地藝術家……

軒然大波迭起，雖然輿論很快泯然歸於平靜，卻難免遺下暗湧。《國安法》即將生效滿一年，在充滿詮釋空間的條文之下，藝術家如何與紅線共舞？

是選擇噤聲，還是被逼勇敢？

將想像的權力還給觀眾，言談政治卻用九曲十三彎的轉折方式，香港藝術界的未來，就可以撥開雲霧見青天嗎？

圖片由作者提供 黃嘉瀛

黃嘉瀛2013年畢業於香港中文大學藝術系，做過不少藝術創作，也投身策展工作。

她先談《國安法》訂立以後，最首當其衝的影響是策展工作。

第一個變化是，她知悉，不少博物館、藝廊或有關機構，已有法律團隊處理這法例，並且有相關的協議，雖然並非「白紙黑紙」寫下來：「如有事會報警，外判個責任給政府，想disclaim唔關我事，是藝術創作人『惹事生非苦』，偏向將道德判斷交給《國安法》本身及執法部門。」

她的觀察甚為細緻，例如，她發現館方未至於完全不展出任何有機會觸碰紅線的作品，但有很多巧妙做法。例如之前有個展覽是關於街頭塗鴉，她見過展品的某些部分，被黑色膠紙黏貼着，看起來有點光怪陸離；又或者有個藝術館，舉辦了一個水墨畫展，會選擇將所有少許敏感題材（如殖民歷史題材）的作品，全部納入在一個房間，但宣傳單張上並沒有介紹該房間的展品，以低調換取片刻喘息空間。

第二，也是她至今仍然難以習慣，就是策展要選擇藝術品時，律師會在場陪同，「從前藝術家或策展人選擇（或不選擇）一件藝術品，只會從aesthetic或者artistic方面作判斷。」現在，律師則會盡量確保館方在不清晰的條文下，仍然不會犯法，「我經常要和律師解釋，為甚麼我覺得件work好緊要、有咩藝術價值、點樣擺，那種溝通是前所未有，變到律師都一齊揀work，我還需要學習這個過程。」

她有份參與策展、正在舉辦的「第七屆香港人權藝術獎」正是新常態下的例子之一，有律師陪同選作品。她亦認為，今年與去年比較，較少攝影或紀實類作。

「現時很多展覽也少了很多verbally表達、直接陳述政治意見的作品。大家走向玩緊曖昧，由觀眾自己詮釋，將責任交給觀眾承擔，藝術家不用自己take晒個責任。」黃嘉瀛續說。

那，是不是正朝向內地藝術界那種世故、老練、sophisticated，以致成為一種well-trained的擦邊球現象？

黃嘉瀛不想將所有人處理政治訴求的藝術手法，都歸類成「擦邊球」：「我估計，唔係所有藝術家都抱住避過一劫的心態、避過法律責任（而表達隱晦一點），in some way我偏向相信大家都覺得自己仍然會有危險。但是，純粹是藝術家多了思考，多了沈澱，那是他們經過思考、經過挑選而作出的選擇。」

資深藝評人約翰百德（John Batten）曾經對她說過，香港藝術家現在變得聰明了，又或者，「受到壓迫時，將有更多藝術品絕處逢生」；黃嘉瀛卻有所保留：「我覺得，我們也要保護那些所謂『不聰明』（即是很直接回應政治）、較業餘、不懂play with the art language的創作人。有些人有capital去聰明地做創作，但是如果沒有captial的人呢？例如學生、業餘藝術家，是不是就再不能用藝術表達他的政治睇法？」

推一萬步，若然失去直接介入政治的作品，對香港來說，有損失嗎？黃嘉瀛的眼界看得很廣很闊，語調也帶點直率：「外界經常說，在北歐那些很自由的地方，藝術品其實並沒有那麼出色，會較老土。但是我寧願藝術品無咁好，都唔想失去了（創作）自由。作為藝術家，我總不能說，我為咗做件好work，我寧願你來監控我們，這是本末倒置的。」她舉例，大陸都有很多首屈一指的藝術品，但怎樣選，她珍視眼前僅有的空間，雖然形勢變迭追趕不到，雖然自由觸摸不定，雖然未來迷霧中看不清。

白色恐怖有時之所以恐怖，在於恐怖不來自他人，卻發自內心。面對空前無法逾越的艱難，藝術家有被嚇退，繼而噤聲嗎？黃嘉瀛答得俐落：「還是有人做。」

她想起蕭偉恒早前於歌德學院的個展「不合理的行為」，將人頭滿滿的遊行相片打印出，然後用上皮革打孔器裁剪掉人的樣子，用了相對迂迴、微妙的展現方式：「做緊一種紀錄，有咩stance，就要讀者自己解讀。」她相信，只要克服到恐懼，藝術家可以繼續專心做創作，其他煩惱就留給策展人去苦惱。

「反而，多咗人想做相關的作品。」

她留意到，有一些新的展覽場地，其實讓藝術品更容易被看見；有實體的空間，才有真正的自主，「例如大南街就有些自己營運的展覽場地，多了人想嘗試走出藝術圈以往經常面對的制肘，不想再取政府或地產商的資金，你取他們的錢，便不能說他們的壞話……我開一個空間，我展乜，我話事，便幫到志同道合的人。」

黃嘉瀛的作品，並不直接於政治相關，主要是性別議題。她從中大藝術系畢業後，做的作品不少與裸體、性器官有關，「很多gallery會問我，有無啲less political嘅嘢？嗰個political，指向性別政治，咪係rebellion嘅意識。」

他人想從她身上找到風花雪月的作品，她的眸子卻對挑戰權力流露出熱忱，「我好似由頭到尾都是，不停學習面對別人（機權、策展人）對你作品的fear；入唔到政府、學校場地，那些都是censorship呀……只是，現在大家將所有關注都傾倒在政治議題身上。」

圖片由作者提供 「我寧願藝術品無咁好，都唔想失去了自由。」黃嘉瀛說。

性格和經歷驅使，她近年活躍於約有400名會員的藝術家工會，並不怯於對政治議題發聲：「唔怕，無乜嘢好怕，水來將擋，風來土掩。」一方面，她在藝術界擁有一定的知名度及人脈，但是同時她份外敢言，那，她會懼怕失去這些得來不易的身位嗎？「我無所謂，我無擁有甚麼。我寧願忠於自己，多過擁有甚麼名利或肯定，這樣我過得比較開心，不需要每天掩蓋良心生活。我寧願我是nobody，我不用跪底，不用舔（鞋底）。」

面對法例，有沒有人叫你出少幾句聲？「我媽囉！」她聳一聳肩，但也表示理解，「她意思是，要驚，是在香港作為任何一個人都要驚，不只是藝術家。」

但是，轉念一想，她提起另一位藝術家程展緯。有段日子，程展緯在街上見到很多發泡膠箱，他不會打1823通知食環署，反而與菜檔溝通，尋求解決問題的方法，「他不想用體制教他的道路，他利用創意做道路。」

她要說的是，如果你是藝術家，你做甚麼都會有人解作藝術創作，「鬧無賴囉，有一天，佢（有權力的人）唔比我做藝術，我咪做第二樣嘢囉。但最後，那些仍然是藝術。」

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責任編輯：Alex

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