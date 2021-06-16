心理學了解自己系列：五大性格特徵中的「盡責性」是什麼？

文：Anthony @ 樹洞特約作者

上一篇文章：心理學了解自己系列：五大性格特徵「Big Five」是什麼？

盡責性是什麼？

說完歷史，我們可以將焦點轉移到本章的下部分——盡責性。Costa和McCrae理解盡責性為我們普遍履行責任的傾向（1995）。這裡說的責任較我們一般理解廣，它不單單指對他人或者事件上負的責任，而更加指對自己和社會的期望而負的責任[1]。與Big Five中其他性格特徵一樣，盡責性也有不同的子範疇（sub-category），接下來讓我簡單介紹它們。

能力感（Competence）

能力感是指我們對自身的技能、本領和效率的評價，與Albert Bandura提出的自我效能感（self-efficacy）甚為相似，和自尊心（self-esteem）也有莫大的關聯[2]。能力感高的人認為自己能夠應付生活上大大小小的挑戰，他們一般會積極思考，並且十分願意運用自身的技能和知識。相反，能力感低的人會覺得自己一無是處，為人也較自發（spontaneous）和隨機。然而，他們的優點就是應變能力高，而思維直截了當的特徵亦令他們能夠直接留意到事情的利弊。

義務感（Dutifulness）

盡責性的英文「conscientiousness」來自「conscience」，翻譯到中文大是「良知」，而義務感指的就是人有多大程度跟從良知和規範而行。義務感高的人通常信守承諾，而且嚴謹跟從自己的道德原則。他們會盡力做好每件事情，但正正因為他們太盡力，導致他們有時會過度承諾（overcommit）和會在細節上糾纏。另一方面，義務感較低的人會彈性跟從規條和實踐承諾。他們可能會給人一種不可靠的形象，但其實不拘小節的特質能為他們省下很多時間。同時，他們訂立的目標有時較符合現實[2]。

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追求成就性（Achievement-striving）

顧名思義，追求成就性就是指人對成就的渴求。那些「OT當飯食」、Office當家住的工作狂就是典型追求成就性極高的人。野心勃勃的他們在事業或者學業上有著無比的幹勁和動力，好像人生每一分每一秒都向著目標邁進，但對他們而言，追求成就的代價就是家人和摯友的關係，已比其他人更容易過勞（burnout）。相反，追求成就感低的人沒有明確的生涯規劃，也不會努力追求功名。雖然他們未必碩果累累，但他們變相更願意投放時間維繫關係，令他們有健康的社交生活。

其他

除了上述三項，盡責性的組成其實還包含其他三個範疇，他們分別是自律性（self-disciplne）、秩序性（order）和熟思性（deliberation）。有關他們的詳細解釋，可參考DeYoung, Quilty, & Peterson（2007）[3]。

盡責性和拖延症

有研究發現盡責性和拖延症（procrastination）有著莫大的關係。Dewitte & Schouwenburg（2002）[4]的研究結果就發現盡責性和拖延症有著甚強的負相關（r = -.69）。換句話說，可能因為自律性、追求成就性和義務感等子範疇影響，盡責性越高的人就越不會展示拖延症。

盡責性和事業成就有什麼關係？

說到這裡，可能讀者已經有答案。研究發現盡責性能準確地預測到一個人長遠而言的成就，在職場上甚至比起智商（IQ）更重要[5]。高盡責性的人的平均薪水較常人高、工作表現較佳[6]，而且他們更滿意自己的工作[7]。由此看來，盡責性所驅使的行為可能比起所謂天賦更能影響一個人的事業成就。

結語

作為Big Five理論中五大性格特質的一員，盡責性嘗試展現我們履行責任的傾向。就如上文所說，盡責性與學業和事業上的成功有著很大的關係。但其實除此之外，盡責性與人的心身健康息息相關。記得在大學的性格心理學課中，教授就說過增加自己的盡責性是我們對自己長遠而言最好的投資，沒有之一。筆者十分推介有興趣的讀者嘗試閱讀有關的學術文獻。

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參考文獻

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯所修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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