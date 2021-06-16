本土新增167例、18例死亡，陳時中讚疫苗接種進度：「未來擴大施打每週可達百萬劑」

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增170例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，包含167例本土個案及3例境外移入，確診個案中新增18例死亡。

指揮中心表示，今日新增的167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月1日至6月15日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明。

指揮中心說明，今日新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。

指揮中心也公布近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布1萬1907位確診個案中，已有6373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5％。

針對苗栗的21例確診，指揮官陳時中表示，苗栗縣目前正在針對已經被隔離的高風險人員，做第2次的採檢，因此陽性率也會相對較高，今日的21例中有20例是從這些人員採檢出的，上次的大規模隔離已經可以看見效果。

陳時中表示，雖然今日的確診人數比昨（15）日要高一點，但整體趨勢還是稍微往下。新北和台北情況看來比較穩定，但仍然要努力把家庭接觸者即時匡列、隔離，對高風險區域做擴大篩檢也是必要的。被問到三級警戒降級是否有望時，陳時中回應，目前從個案數來看疫情穩定，但千萬不要以為是趨緩，疫情稍不注意就會復燃。

疫苗施打進度，第一類應達八成

陳時中指出，17日會做第二次的疫苗配送，這一批會發給縣市政府6萬3200劑莫德納疫苗，將針對一、二、三類人員施打。其中，為防止變種病毒的入侵，將會提供交通部1萬劑，針對機場邊境人員施打。

談到疫苗施打的進度，陳時中表示，這兩天打下來，第一類施打的人員應超過八成、第二類五成、第三類不到五成。75歲以上的施打民眾，每個縣市配量都是53％，雙北多10％、中高風險多5％，53％的標準是依據流感疫苗52.5％的接種率，但COVID-19施打率應該會高一點，會觀察施打情況做調配。

陳時中表示，15日至今全國施打超過14萬劑，雖然數字不算穩定，但可看出未來若數量大、要擴大施打疫苗應該沒問題，一週施打量可達上百萬劑。陳時中坦言，地方在疫苗施打上做得非常好，也呼籲大家要多諒解。

施打名單依法不能公布，陳宗彥強調「第二類」多為第一線人員

針對媒體問到，有媒體人要求公開第二類疫苗施打名單，副指揮官陳宗彥表示，注射是醫療行為，屬於《個資法》規範的特種個資，因此不能做公開。同時，陳宗彥強調，第二類防疫人員絕大多數都是第一線從事防疫工作的人員。

陳宗彥指出，目前第二類的「中央及地方防疫人員」有16萬多名，其中，維持整個防疫體系運作的中央人員在3300多位，涵蓋中央各部會、總統府、指揮中心第一線防疫工作人員；維持地方防疫運作的重要人員是4100多位，包含國軍防疫人員、中央及衛生地方衛生單位防疫人員、機場港埠、協助居家檢疫的村里長、里幹事、外事員警和第一線警察人員，以及協助做疫調、執行各項防疫工作的人員，都列在其中；防疫車隊、環保清潔人員、救災救護人員、海巡空中勤務的救災人員，都列在第二類。

疫苗接種通報不良事件，接種後死亡尚待法醫相驗

發言人莊人祥在記者會中提到，有接獲一位個案在疫苗接種後通報不良事件，個案為80幾歲的男性，本身有糖尿病、高血壓、慢性阻塞性肺病、慢性B型肝炎、顱內出血、冠心症，在今（2021）年1月曾因心肌梗塞住院，6月14日自行去社區關懷站接種疫苗，不過在15日下午發現沒有呼吸心跳。目前已經轉而通知地檢署，預計今日法醫會進行相驗。

針對台中市傳出2案90幾歲長者在接種疫苗後過世，莊人祥表示，2案都是昨天接種，並分別於昨天晚上、今天早上死亡，詳情尚未通報中央。

污水監測行之有年，可用於設立採檢站、找出無症狀感染者

指揮中心日前表示，有採用監測污水發現病毒的方式來發現無症狀感染者。對此，莊人祥在記者會中進一步解釋，這個做法源於小兒麻痺病毒的根除計畫，計畫數年來長期針對全台11個污水處理廠做監測，每個月都會採檢2次送驗。

原本除了小兒麻痺病毒外也會檢驗腸病毒，在去年1月爆發COVID-19疫情後，也開始加入COVID-19病毒檢測。自加入以來檢測一直都是陰性，到今年6月初採檢的11個檢體中，有2處顯示陽性。

陳時中表示，監測污水重要的意義在於，發現曾經或現在的感染者，並根據流域的分布來設立採檢站，及早把無症狀者找出來。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺