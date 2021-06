篩檢、潛伏期、校正回歸⋯⋯這些「疫情」相關英文怎麼說？

國外資訊更新快速,關於COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情,你讀懂多少了呢?從了解病毒到防疫措施,15組相關英文詞彙帶你掌握全世界的疫情脈動,也能隨時與外國朋友分享台灣的抗役行動喔!

COVID-19於2019年底爆發,造成全球超過1.7億人染疫、逾380萬人死亡,迄今確診與死亡人數仍持續上升,各大新聞媒體每天報導最新消息。一起來認識更多防疫英文用法,讀懂世界大小事吧!

疫情相關單字

Pandemic 流行病、傳染病

收看國際新聞時,主播講到COVID-19常會連帶提及pandemic這個英文單字,其實也就是流行病、傳染病的意思。Pandemic多用來形容散播範圍很大,通常擴及整座城市甚至全世界的疾病。歷史上著名的流行病包含十四世紀的黑死病(Black Death,或稱 the Plague)、二十世紀初於西班牙爆發的西班牙流感(Spanish Flu)等。

The COVID-19 pandemic has already caused countless deaths all over the world. 新冠肺炎傳染病已經造成全球無數人死亡了。

Backlog、retrospective addition 校正回歸

校正回歸意指將延後登錄的肺炎確診案例依照採檢時間追加到之前公布的數據,用來正確反映並研判疫情趨勢的方法。Log的英文有「紀錄」的意思,而現代網路平台登入也常使用log in來表達。因為登入就會留下紀錄,因此backlog才會解釋為之後登入的資料。應用在疫情時期,翻譯為「校正回歸」。

動詞retrospect有「回顧,追溯」的意思,形容詞為retrospective,指「有追溯效力的;懷舊的」。Add是英文動詞的「新增」,addition則為名詞的形式。

The CECC announced 300 confirmed cases for COVID-19 today, with 70 backlogs included from last week. 國家衛生指揮中心中央流行疫情指揮中心今天宣布有 300起新冠肺炎確診案例,以及上週70起校正回歸案例。

Confirmed case 確診病例

Confirm作為動詞的意思是「確認」,加上 -ed變成動詞分詞,有修飾作用。Case的中文為「案例,案子」。當confirmed case用在新冠疫情的討論中,代表「確診病例」。

Over 2,000 local, confirmed cases have been reported in Taiwan in less than 2 weeks. 台灣在2週內已紀錄超過2,000起本土確診案例。

Incubation period 潛伏期

Incubate作為動詞有「動物孵化;某事逐漸醞釀中」的意思,進而延伸為「病毒潛伏」。period表示「一段時間」,如a period of time。所以incubation period結合後便有「潛伏期」的意思。

The incubation period for COVID-19 is between 1 to 14 days. 新冠肺炎的潛伏期是1至14天。

Super-spreader 超級傳播者

Spread的動詞有「傳播,散佈」的意思,後綴 -er給予其身份,可解讀為「傳播者」,搭配前面的形容詞super就有了super-spreader,表示「超級傳播者」。根據BBC指出,雖然超級傳播者目前尚無確切的科學定義,但多指當一個病人傳染的病例數比一般情況高出許多時,就可以認定該病患為超級傳播者。

What makes someone a coronavirus super-spreader? 成為新冠肺炎的超級傳播者要符合哪些條件?

Contagious、Infectious 具傳染力的

如果想要表達某種病毒、疾病「具有傳染力」,可以使用contagious或infectious。如果想要表示某種情感或氣氛能夠「影響他人」,也可以使用contagious或infectious。

COVID-19 is a highly contagious/infectious virus that can be spread through air.

新冠肺炎是一種可以透過空氣傳播的超高傳染力病毒。 Her positivity is contagious and always puts smiles on people’s faces.

她正面的態度很具有感染力,總是讓人們臉上露出微笑。

Photo Credit: 中央社

疫情相關症狀

接著跟大家介紹感染新冠肺炎時會出現的症狀(symptom),以及它們對應的英文。

Loss of taste or smell 味覺或嗅覺喪失

Loss在這裡為名詞,動詞為lost,表示「失去」,taste作為動詞有「品嘗」的意思,名詞則延伸為「味覺」。同理,smell的動詞是「聞」,作為名詞則解讀為「嗅覺」。因此loss of taste/smell就是指味/嗅覺喪失。如果要使用lost這個動詞,你可以說lost one’s sense of taste/smell。

One of the symptoms of coronavirus is loss of taste or smell. 喪失味覺或嗅覺是新冠肺炎染疫的症狀之一。

Dry cough、itchy throat 乾咳、喉嚨乾癢

Dry是「乾燥」的意思,cough作為名詞跟動詞都表示「咳嗽」,所以dry cough翻成中文就是「乾咳」。而會造成乾咳通常是因為喉嚨發癢,英文就是itchy throat。

I’ve been having headaches and dry coughs for 3 consecutive days. 我已經連續3天頭痛且乾咳了。

Have difficulty breathing、shortness of breath 呼吸困難、呼吸急促

Difficulty這個名詞衍伸自形容詞difficult(困難的),我們一般會用have difficulty + V-ing來表示「難以做某件事」。have difficulty breathing翻譯為呼吸有困難。另一個表達呼吸急促的說法是shortness of breath。short是「短促的」,而shortness為名詞,因此 shortness of breath為呼吸急促的意思。

Another symptom of being infected by coronavirus is having difficulty breathing. 呼吸困難是感染新冠肺炎會出現的另一個症狀。

防疫相關單字

Contact tracing 回溯接觸者

Contact當名詞有「聯繫人,接觸者」的意思,trace當動詞則是指「追溯,追蹤」,因此contact tracing即為「回溯接觸者」。通常在案例確診之後,便會啟動回溯機制,匡列相關接觸者一併做隔離與採檢,以預防疫情一發不可收拾。

The government is conducting contract tracing based on today’s confirmed cases. 政府針對今日確診案例開始進行回溯接觸者的工作。

Screening 篩檢

Screen當名詞使用時是「螢幕」的意思,但是當作動詞解釋為「篩檢」,後面加上 -ing轉變為動名詞screening也是指「篩檢」。因此,新聞上常看到的篩檢測試可以用screening test來表達。常見用法是在screening後面加上介系詞 for,用來說明是「為了何事做篩檢」。

He’s going to the hospital to do a screening for COVID-19. 他要去醫院做新冠肺炎的篩檢。

Photo Credit: 中央社

Stay-at-home order 居家隔離

只要是與確診病例接觸過的人,就會收到「居家隔離通知書」,必須居家隔離14天,每日追蹤2次健康狀況。居家隔離顧名思義就是要待在家(stay at home),不得隨意外出或搭乘大眾運輸工具。如果隔離期間發現有症狀,不得自行就醫,應由當地衛生機關安排就醫。此外,居家隔離結束後,應再自主健康管理7天。由於它是政府頒布的命令,因此與英文單字order做搭配,用stay-at-home order來表達居家隔離。

Taiwanese government imposes heavy fines on those who violate their stay-at-home order. 台灣政府針對那些違反居家隔離規定的人處以重罰。

Self-quarantine 自主隔離

Quarantine是隔離的意思,搭配self表示「自主隔離」。當你發現自己跟確診者曾共處同一個空間時,最保險的做法就是進行自主隔離14天,確認身體無恙且檢驗結果也呈陰性才可以確保自己並未感染新冠肺炎。

It’s best to do a 14-day self-quarantine if you’ve been to the places where confirmed cases have been found. 如果你去過有發現確診案例的地點,最好還是自我隔離14天比較保險。

Take one’s temperature 量體溫

Temperature泛指天氣的氣溫、人的體溫等。而中文的「測量」體溫在英文裡會使用take這個動詞。疫情屬於非常時期,如有需要自我隔離並進行自主健康管理者,建議每天都量測自己的體溫,確認是否發燒或出現其它相關症狀,保護自己也保護別人。

Don’t forget to take your temperature before you leave for school. 出門去學校前,別忘了先量體溫。

Self-health monitoring 自主健康管理

在台灣,自主健康管理對象指的是經專案申請獲准縮短居家檢疫者,以及居家檢疫期滿後至入境滿14天,衛生主管機關每日會進行查核。

自主健康管理期間,照例僅能從事固定且有限度之商務活動,禁止至人潮擁擠場所(如賣場、夜店、夜市、百貨 公司、餐館、觀光景點等),需記錄每日活動及接觸過的人、不可接觸不特定人士,且應全程佩戴口罩及保持社交距離。非急迫的就醫需求應延後,就醫時要告知旅遊史。這段期間主要目的在於自我監測健康狀況,所以使用監測的英文monitor,self-health則是指「自身健康」。

Self-health monitoring is mandatory to keeping the pandemic from spreading. 自主健康管理對於防止疫情擴散是必要的。

disinfect 消毒

為了達到殺死病毒的效果,無論是政府或醫療機構都極力強調大家經常做手部消毒、不隨意揉眼睛、摸臉等,因為這些都被視為病毒擴散的途徑。消毒的英文是disinfect,由前綴dis- 搭配動詞infect結合而成,有反義的意思,例如disagree(不同意)、displease「惹(某人)不開心」等。

Remember to always disinfect your hands before having meals. 記得吃飯前都要先消毒雙手。

全球新冠肺炎疫情愈加嚴峻,國內外新聞跟報章雜誌也不時發表關於病毒的最新資訊,利用上述介紹的單字,快速掌握正確的疫情資訊與防疫觀念,一起度過這場抗疫之戰吧!

