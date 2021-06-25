《聲入Spotify》：泰勒絲的抵制，讓Spotify面臨史上最嚴重的公關危機

文：斯凡．卡爾森（Sven Carlsson）、約納斯．萊瓊霍夫德（Jonas Leijonhufvud）

第十五章 泰勒絲與Jay-Z

泰勒絲的抵制

二○一四年十一月，泰勒絲（Taylor Swift）推出專輯《1989》。這張專輯是由來自瑞典、創造出多首暢銷金曲的馬克斯．馬丁擔任執行製作人，甫推出就在一週內賣出一百二十萬張，創下自二○○二年《阿姆秀》（The Eminem Show）以來最高的首週銷量紀錄。

然而，這份成功和Spotify完全扯不上邊；換句話說，在這個來自瑞典的串流平台上無法收聽這張專輯。聽眾雖然能在播放清單看到歌曲，卻無法播放。這名創作歌手不想讓自己的歌在Spotify上架。

Spotify甚至還向想在平台上聆聽《1989》的人發送這段訊息：「我們正在處理這個問題，也衷心希望對方能改變心意。」

十一月三日星期一，情況在專輯發行後的一週內又有變化。泰勒絲撤下自己所有之前曾在Spotify上架的歌曲，這位大明星認為，該公司的免費服務和盜版音樂沒什麼兩樣，她實在受夠了。

「我認為藝術應該是有基本價值的。」幾天後，她在接受《時代》雜誌（TIME）訪問時如此表示。

自巴布．狄倫在二○○九年撤離Spotify平台以來，丹尼爾．埃克又再度面臨抵制問題。事實上，繼巴布．狄倫之後，也有數名創作人撤離Spotify。二○一三年，電臺司令（Radiohead）樂團的湯姆．約克（Thom Yorke）便將自己的部分樂曲下架。他譏諷Spotify是「臨死之人最後放的絕望之屁」，讓許多人拍手叫好。酷玩樂團（Coldplay）與鼠來寶（Deadmau5）也在此時決定退出Spotify。

但是，泰勒絲的抵制比前者更具殺傷力，也更廣為人知。她擁有大機器唱片（Big Machine Records）當後盾，這家公司的音樂是透過環球音樂進行分銷的。這名納許維爾（Nashville）的驕傲，向粉絲介紹iTunes以及另外兩家串流公司。其中一家公司，就是被蘋果收購、由吉米．洛維恩創立的Beats Music。

「你們如果使用Beats Music或Rhapsody，就必須透過付費方案才能聽我的專輯。而這筆費用，也象徵我創造出來的價值。」她說。

Spotify面臨史上最嚴重的公關危機。泰勒絲從Spotify下架後一週左右，丹尼爾．埃克（Daniel Ek）在公司部落格發表了一篇長文作為回應。他解釋，Spotify和盜版、YouTube或SoundCloud等免費服務的機制大不相同；每當有人在Spotify平台上播放一次樂曲，就會支付創作者與權利人費用。

另外，他還公開串流服務的基本機制。創作者並不是在專輯或樂曲賣出後馬上獲得收入，而是需要經過一段時間才能收到Spotify支付的錢。丹尼爾保證，只要服務規模擴大，Spotify支付的金額也會跟著增加。

「我衷心希望創作者可以理解，我們的利益全和你們的利益直接相關。要是你對我們的目標有疑慮，可以好好審視我們的商業模式。」他如此寫道。

之後，他還傳訊息給蘋果和Google：「我們不會把音樂當成銷售硬體或軟體的道具。」

讓丹尼爾．埃克備受挫折的是，那些和串流服務有關的爭議，總是圍繞著Spotify支付給創作者的費用打轉。Spotify支付的金錢基本上都是流向唱片公司及音樂發行商，至於對方如何和創作者或作曲家分配那些錢，Spotify根本管不著。在二○○九年到二○一四年這段期間，Spotify總共向音樂產業支付了二十億美元的權利使用費。這個數字很快變成了公司內部的中心話題。

二○一五年二月，本書的其中一名作者來到亞拉胡斯大樓，採訪長年任職於Spotify的喬納森．福斯特。他那時已是公司在北歐的業務負責人。當筆者提到泰勒絲的話題時，房間的氣氛突然變得凝重。「我們可是付了二十億美元，二十億美元欸！」喬納森．福斯特不斷地重複說道。

人人都想賺大錢

受到泰勒絲退出的影響，大批創作者也開始試圖重新商談自己在串流經濟中的價值。就在二○一四年底，肯．帕克斯收到了一封報價信。

「看看這個鬼東西，」這名Spotify內容經理邊說邊讓同事瞧這封信。「我得想辦法搞定這些傢伙。」

這封郵件來自饒舌歌手Jay-Z的代表團隊，他希望Spotify用十億美元買下他所有的歌曲版權。

數位音樂市場愈來愈熱絡了。蘋果收購Beats，德瑞博士因此成為億萬富翁；連帶使得從尼爾．楊到布魯克林最有名的饒舌歌手，都想找出賺錢的新方法。

不過，就算知道會失去Jay-Z的音樂，Spotify高層仍不為所動。分析師團隊一直在密切研究泰勒絲退出所造成的影響，結果顯示，儘管這位流行歌手人氣超旺，也只造成數百名用戶流失。對擁有一千五百萬名付費用戶的Spotify而言，這數字就像誤差值一樣不會造成什麼影響。因此，肯．帕克斯委婉地拒絕了Jay-Z的主張。但這位大明星很快就找到其他方法來刷存在感。

聖戰開打

二○一五年一月的某個週五早晨，Jay-Z對某家瑞典與挪威合資的科技公司出價，造成其股價大幅上漲百分之六十。這名饒舌歌手決定改變策略：與其要用壟斷的方式授權自己的音樂，他決定不如直接買下串流服務公司。他第一個盯上的就是Aspiro，它除了WiMP之外還握有Tidal這項付費服務。

當時四十五歲的Jay-Z，在一九九○年代中期便設立Roc-A-Fella唱片公司，並推出首張錄音專輯《合理懷疑》（Reasonable Doubt）。他涉獵的事業範圍很廣，從法國香檳到布魯克林籃網（Brooklyn Nets）籃球隊，無所不包。他是世界排行第三有錢的嘻哈創作者。

Jay-Z對長年被斯德哥爾摩證券交易冷落已久的Aspiro，開出四億六千四百萬克朗的價格。持有該公司四分之三股份的挪威媒體集團Schibsted對此很感興趣，但其他的小股東可就沒那麼樂意了。

「我們會建議成員拒絕這場收購。」加起來約有百分之十以上股份的股東協會Aspiro Aktiekraft代表蘇內．卡爾松（Sune Karlsson）這麼說。

這群持有該集團股份的瑞典老頭，暫時擋住Jay-Z的串流服務野心。但是，Jay-Z所持有的美國公司Project Panther Bidco並沒有因此退縮。

Aspiro在一週後被收購，公司名稱改為Tidal。

創作者自立門戶

幾個月後，Jay-Z和碧昂絲前往曼哈頓中城某棟有玻璃屋頂的工業建築，他們將在那裡進行Tidal的記者會。全世界很快就會得知，夫妻倆打算如何重組音樂產業。

「我們打算建造一個由創作者持有的平台。」瓦妮亞．施勒格爾（Vania Schlogel）如此表示，她是Jay-Z持有的搖滾國度（Roc Nation）公司的投資長。

根據她的說法，Tidal將和電信業者Sprin簽訂合作契約。這家公司將以每月十美元、高出其他串流服務兩倍的音質作為賣點，為追求更佳音樂體驗的顧客提供服務。Tidal還提供影片等其他內容服務，也能離線收聽音樂。

「我們打算讓音樂恢復它應有的價值。更重要的是，我們將創造一個讓創作者和粉絲交流的場域。」她如此說道。

之後，她一一介紹Tidal的股東，讓他們依序走上舞臺。

「讓我們歡迎艾莉西亞．凱斯（Alicia Keys）！」她才剛說完，臺下觀眾立即歡聲雷動。

「來自拱廊之火（Arcade Fire）樂團的魏因．巴特勒（Win Butler）和雷吉內．沙薩涅（Regine Chassagne），以及——碧昂絲！」

掌聲響徹整個會場。

就這樣，十六名股東排成一列，占滿舞臺兩端。成員都是赫赫有名的大人物，臺上站著亞瑟小子（Usher）、蕾哈娜、妮姬．米娜（Nicki Minaj）、瑪丹娜（Madonna）、Jay-Z、肯伊．威斯特、J．科爾（J. Cole）、傑克．懷特（Jack White）、戴著招牌機器人安全帽的傻瓜龐克、DJ鼠來寶，以及過去曾抵制Spotify的鄉村音樂歌手傑森．奧爾迪恩（Jason Aldean）。此外，凱文．哈里斯（Calvin Harris）和酷玩樂團的克里斯．馬汀（Chris Martin）則是透過影片參與盛事。雖然泰勒絲不在臺上，但她已經同意將最新專輯《1989》以外的所有音樂，提供給Tidal使用。

Jay-Z表示，支持Tidal的創作者，都是因熱愛音樂而成功的象徵。

「這就是我們和那些販售廣告與硬體的科技公司不同之處。」他如此說道。

這項即將展開的服務被媒體大肆報導，在大西洋兩岸造成盛大迴響。這些流行歌手將個人頭像換成象徵Tidal的綠松色，並在Twitter發文中加入#TIDALforALL，提及這個關於音樂產業的轉捩點。

在音樂產業界，許多人都認為Tidal能戰勝Spotify。在他們的世界，成功總是圍繞著偉大的創作者。如果Tidal是由數十名全球聞名的明星主導，其他眾多的創作者應該也會樂於追隨。

於是，音樂產業又再一次出現想和Spotify一較高下的小型串流公司。所有身在斯德哥爾摩及紐約辦公室的Spotify員工，都神色不安地關注Tidal的起步。不過他們對自家公司的產品很有信心，而且他們過去也曾試過提供更高音質的服務，發現這並不會改變用戶的使用行為，因此沒什麼必要去模仿Tidal。但他們也感覺到，Spotify又必須再次和支配音樂產業的主流勢力戰鬥。

馬丁．羅倫特松（Martin Lorentzon）則是氣壞了。Tidal的商業模式可能會造成威脅，因為若是讓大批創作者都變成分銷自身樂曲的公司股東，音樂市場景況將變得完全不同。音樂產業恐怕會變得像電影或電視產業，內容的供給來源將變得更加分散。雪上加霜的是，就連和丹尼爾．埃克有個人交情的尼爾．楊，也在同一年把他的樂曲從Spotify下架，卻將那些歌繼續留在Tidal。雖然他宣稱退出的理由是因為音質不夠好，不過也有人懷疑他只是想推銷自家的音樂播放軟體，也就是提供更好音質及音樂檔案下載服務的PonoPlayer。

丹尼爾．埃克和馬丁．羅倫特松一樣關注這件事的發展。他並不打算模仿對方採取集結知名創作者或壟斷播放曲目的策略，畢竟這種策略終究難以在規模上構成威脅。

他開始尋找其他方式，試圖做出差異性。SpotifyTV這條路行不通，不過他決定採取其他手段，以求在競爭中脫穎而出。

書籍介紹

本文摘錄自《聲入Spotify：瑞典小新創如何顛覆音樂產業商業模式，改變人們收聽習慣？》，寶鼎出版

作者：斯凡．卡爾森（Sven Carlsson）、約納斯．萊瓊霍夫德（Jonas Leijonhufvud）

譯者：李其融

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

全球最大音樂串流平台首本傳記

Spotify創業歷程全紀錄

在Spotify出現之前，沒人想得到既可以免費提供合法音樂，又能從中獲利的方法；用戶首度享受到獨一無二的音樂體驗，藉由量身打造、自動根據喜好建立播放清單的服務，人們更容易接觸到新創作者以及新歌。其中最令人驚豔的，是Spotify流暢且近乎毫無延遲、音質還能維持一定水準的技術，甫推出便風靡了整個科技圈。

短短十年間，這家瑞典小新創不僅大幅解決盜版問題，更改寫了傳統音樂產業的唱片銷售商業模式，迫使蘋果改變在音樂市場的戰略布局，連Google和微軟都搶著要買下它，Facebook更和它跨界合作，公司市值直逼成衣業龍頭H&M——但你知道嗎，Spotify在這創業的十五年間始終沒有賺進半毛錢，這中間究竟有何祕辛？

瑞典科技線記者斯凡．卡爾森與約納斯．萊瓊霍夫德除了蒐集整理Spotify內部文件、年度報告與各界報導，更訪談70多位相關人士，涵蓋Spotify重要職員與董事、科技業創投、在音樂產業中握有決定權的人，甚至包含競爭對手。從構思到創辦公司，一路成長至服務擴及79個國家、用戶數突破3億，作者詳細描述Spotify如何和唱片大廠斡旋談妥授權；調解大牌歌手與創作者的抗議聲浪；在內有高層對公司發展抱有歧見、外有其他音樂串流平台夾殺中生存，更收錄首度公開的獨家內幕「SpotifyTV」專案詳情，完整描繪了Spotify的生命史。

從小蝦米變成大鯨魚，

全球最大音樂串流平台的幕後故事，本書帶你一一解密！

本書特色

第一本Spotify傳記，不僅補足市場缺口，在 Spotify十五週年出版也深具紀念意義。 細說Spotify的創業歷程、其中遭逢的各種困難阻礙，十分詳細地描寫該公司要角群的處事風格及與競爭對手的角力關係，內容精采且引人入勝。 內附創始團隊合照與Spotify各個重大里程碑紀念照，配合內文閱讀更能融入其中。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬