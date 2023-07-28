中資掌握法國半導體大廠Ommic，員工涉非法移轉技術給中俄，4人遭逮捕起訴
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2022年11月，國家反恐小組調查發現，一名與中國國防產業有聯繫且住在北京的63歲神秘中國籍商人Ruodan Z.（暫譯若丹），幾年前透過一間法國成立的投資基金大量購股，並自2018年1月起以94%持股成為Ommic主席。
（中央社）法國法院27日證實，半導體大廠Ommic法國負責人因向中國和俄國非法運送高階晶片與技術遭起訴，另有2中國員工涉案。公司幾年前落入中國商人手中，更企圖轉移員工在成都複製設廠。
法國半導體大廠
《巴黎人報》（Le Parisien）獲得法院消息並於昨（27）日報導揭露，法國半導體大廠Ommic的2位法國與2位中國員工因非法將公司技術與產品轉移給中國和俄羅斯而遭到逮捕和起訴，法國司法正針對這起極其罕見的外國干涉以及毀滅性武器擴散案件進行偵辦，法院今天也證實消息。
Ommic總部位於巴黎東南郊，在法國工業界地位舉足輕重，更是歐洲少數研發生產半導體的企業，擁有開發高功能高階晶片的創新技術，可用於科技與軍武，因此受到法國法規的嚴格限制與保護。
1名了解內情的國防部高階將領在法國國內安全總局（DGSI）舉辦的公聽會中表示，若這技術落入敵方手中，「那我們就失去一切掌控，這是敏感、戰略的技術」。
然而過去幾年來，法國半導體旗艦企業卻被中國勢力把持，並有法籍負責人為共犯，做Ommic在法國的門面。《巴黎人報》指出，Ommic不斷向中國和俄羅斯傳送先進電子零件與敏感的科技製程。「在供應鏈最終，這些產業機密很可能被用於裝備他們各自的軍隊」。
在這起罕見的案件中，司法單位主動出擊。今年3月21日採取緊急行動，在法國國家反恐小組（PNAT）啟動的調查框架下，由於懷疑可能造成大規模毀滅性武器擴散，因此由國內安全總局幹員秘密約談9名Ommic相關人士，包括負責人、前負責人、幹部、工程師等。
其中4位（包含2位中國籍、2位法國籍）於3月24日因「向外國勢力運送可能為國家基本利益帶來傷害的技術、文件或檔案」遭到起訴，包括74歲的Ommic總經理馬克（Marc R.），以及1位中國籍幹部。若被判叛國與間諜罪，將面臨15年刑期。
向中俄出口和運送具爭議的科技產品
調查目前由巴黎2名反恐怖主義法官與1位金融犯罪法官負責，也將朝非法出口、結夥犯罪、濫用公共財產等方向偵辦。面對嚴重行為，司法已下令扣押公司大部分股份，好從中國人手中重新取得掌控。據巴黎人報表示，這是對私人商業公司前所未有的司法措施。
早在2021年1月，Ommic在海關被查到攜帶844個電子晶片準備前往中國，檢查後海關發現晶片的功率、效能，及所有技術文件都有造假痕跡，企圖逃過對高階晶片的軍商二用出口管制規範，使得Ommic進入司法單位視野。
2022年11月，國家反恐小組開始攜手國內安全總局和打擊重大金融犯罪中央辦公室（OCRGDF）聯合調查Ommic檯面下的行為，並在3月收網。
調查發現，一名與中國國防產業有聯繫且住在北京的63歲神秘中國籍商人Ruodan Z.（暫譯若丹），幾年前透過一間法國成立的投資基金大量購股，並自2018年1月起以94%持股成為Ommic主席。
法籍前工程師馬克負責企業營運，但中國老闆仍不忘在主要職位上安插信任的中國員工，包括其姪子和一位女性「副主席」，作為中國老闆的眼線。
國內安全總局懷疑若丹企圖以資助為幌子取得法國技術，想要把北京仍沒有的技術轉移過去，首先便是Ommic獨樹歐洲的半導體氮化鎵（GaN）科技。
根據蒐集來的情報，若丹也試圖轉移法國員工，尤其是工程師至中國，好在成都複製一個以Ommic為模板的公司。
調查人員表示，截至目前，向中國和俄國出口和運送具爭議的科技產品價值為1180萬歐元。透過假單據和假技術申報，這些產品也被送往中國公股軍火商，最終客戶可能包括中國人民解放軍。
中國神秘負責人若丹從未露過面，也未曾踏上法國土地。其股份已被法院扣押並遭法國通緝。他也投資其他法國公司，包括一間研發可用於法國軍隊的奈米科技企業，顯示中國資金進入法國戰略企業的風險。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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