希望房價「溫和停漲」、「軟著陸」，央行打房究竟「打」到哪些人？

文：邱茂恒（理財規劃顧問）

針對房市的信用管制措施，央行總裁楊金龍於2020年12月7日臨時召開記者會，實施不動產貸款限制，針對四個項目做出設限，希望達成房價「溫和停漲」以及「軟著陸」的目的，也並不全然影響首購族跟換屋族，反倒出現較多限制的是建商、投資客這類不以住宅為剛性需求的族群。

作者提供 「不動產抵押貸款業務規定」修正重點對照

我們先來看看實施貸款限制 ：

法人第一戶購置住宅貸款，限貸六成，無寬限期；第二戶購置住宅貸款，限貸五成，無寬限期。 自然人第三戶以上購屋貸款，限貸六成，無寬限期；購置高價住宅貸款（豪宅貸款），維持限貸六成，無寬限期。 購地貸款，限貸6.5成，需檢附具體興建計畫，並保留1成動工款後始能撥貸。 餘屋貸款，限貸五成。

為什麼要打房？

「打房」是打壓房價的意思，房價如果好好的為什麼要打？主要有三個原因：

1. 維持供需

價格的媒合是由供給跟需求決定的，若是價格增長大於平均公司收益及個人收入時，供給會增加、需求會下降，造成越來越多人想賣，但真正有需求想買的人可能買不起；若買房後期待儘速賣屋的人增多，也可以視為這方面的警訊。

同時，如果價格與收入落差越大，就可能面臨到較為強烈的重整，以致直接重挫價格，對房市跟經濟有嚴重的影響。無論是直接貶值，或者是價格不變但購買力下降，一旦發生又是新的循環。

2. 避免風險集中

買房的模式會涉及到信用機制，畢竟多數人都會貸款買房。當需要貸款買房時，金融機構能夠放貸的錢，來自於人民的儲蓄與乘數效應，因此會將所有錢的運用產生了指向性，往某個方向去流動。

而錢的總量是有限的，正因為「錢」要和實質的生產與信用連結才有價值，這時若把風險集中，一窩蜂買房、一窩蜂貸款、快速地賣出、建商大量蓋房跟貸款，短期看起來獲利很高，甚至可以維持一段時間，甚至長達數年，就可能因為經濟及政策因素產生系統性風險。

3. 將房由「金融商品」轉變回「居住需求」

無論哪個國家主權，都不會希望因為短期的現象，而造成整體經濟的影響。

在現行的房市政策跟制度下，很容易產生一群「既得利益者」，或許短期並不會產生嚴重的影響，但若任由這種現象滋生下去，但仍應該要想辦法治本，以避免出現壓死駱駝的最後一根稻草。就像一個人不戴安全帽騎車，也不一定會出事，但若出事了，有沒有戴安全帽肯定差很多。

我們漸漸認識到金融產品與居住正義的重要性，這部分可以觀察房價的成長率與工作收入成長率是否一致，或者有無出現往特定方向持續脫鉤，以致房價的房價下跌、收入增加，或反過來的結果，才是維持供需、風險管理，呈良性成長的最大目標。

Photo Credit: 中央社

規範了不動產貸款限制後，政府的預期效益是什麼？

1. 限制成數

在貸款成數上限制了天花板，有別於一般金融業在審核上的彈性權限（7成、8成等），直接硬性做出規定。

2. 無寬限期

避免投資客運用寬限期，在貸款買房初期壓力較小（因為只需繳利息），可以有充足的時間找尋下一個買家，甚至敢於快速再買入下一棟房。

3. 限制價格上限

高價住宅貸款以往稱為豪宅貸款，但在不斷炒高房價的狀態下，價格很高也不見得是豪宅，因此也以價格做出貸款上的限制。如台北市7000萬以上、新北市6000萬以上、其他地區4000萬以上。

4. 限制投資客

在非自住宅上產生限制，以避免太多人因為投資因素買房，所以有戶數限制。

5. 限制建築業者

購地貸款需要確實檢附興建計畫（表示真的要蓋），以及先保留1成動工款。真的要動工了才能撥貸，餘屋貸款限制對建商而言，餘屋是存貨，若在實際賣出前，可以用存貨去跟金融業融資，變成還沒有實際收益前就有金流，這更可能擴大建商的槓桿操作，所以給予限制。

Photo Credit: 中央社

政策變更後，會影響個人計畫嗎？

政府的房市信用管制措施，雖然多數人暱稱是打房，其實是為了維護房市及經濟正常的成長，或許當下侵害了既得利益者的權利，但若不治本就會產生更嚴重的問題。

要真正解決台灣的房市問題，應該是控制房價增長，並想辦法提升實質的產出跟收入去維持平衡。除了政府透過規範來解決一部分的房貸限制，一般民眾自身也該將財務與收入打理得當，合理挑選適合自己的金融工具，才是機會實現我們想要的財務目標與居住正義最好的方式。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航