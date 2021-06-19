小粉紅為何「躺平」？在狼窩裡，戰狼也是會打盹的

文：繆宗翰（中央社駐北京特派員）

6月中旬，北京的暑氣漸漸逼人，加上中共建黨百年將至，政治中心的氛圍自然更加激昂。但在「東升西降」、「平視世界」的宣傳背後，「躺平主義」卻也在不經意間登上話題潮流。

2018年起，中美關係轉趨緊張，中國的民族主義情緒也隨之攀升。而在中國透過舉國之力，控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之後，其他國家卻仍疲於應付此消彼長的疫情，這無疑更加深中國的民族自信心。

今年剛滿30歲的Jeff便戲稱，自己是「生於非典（嚴重急性呼吸道症候群，SARS），長於新冠（COVID-19）」的世代。他確實看見了中國的崛起，「總體而言，我對中國是感到自豪的。在國際局勢下，我們（中國人）已經打直腰桿了，對不合理的事，當然要懟（反擊）回去。」

不過，受到與歐美關係惡化、國際疫情因素，中國內部競爭壓力近年更趨激烈，這種現象又被稱為「內卷化」現象。

中國社群平台「百度貼吧」，一篇題為「躺平即是正義」文章在4月起引發熱議。這篇文章稱，「既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」

因此，「躺平主義」被視為中國年輕世代無力反抗「內卷化」後的「不想努力」作為。不少人選擇「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」及「維持最低生存標準，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸」等。

這番不符主旋律的論調，自然受到官方撻伐。例如，中共共青團中央5月便在微博上發布一則「當代年輕人從未選擇躺平」的文章，反駁「躺平主義」；新華社等官媒也同樣撰文批評；中國社交網站豆瓣更將多個「躺平」相關討論組關閉。

雖然Jeff對中國崛起抱持信心，且自認是個「廣義的小粉紅」，但在北京從事留學考補教工作的他，自認是「內卷化」受害者，同時也是「躺平主義」信奉者。不過，他強調，「躺平」並不是「反抗」，只是對現實壓力的「不再反抗」。

他說，早在2018年開始，受到外部環境變化，出國留學人數便有下滑的跡象，去（2020）年更因為疫情而銳減，連帶影響到他的工作。「出國留學的人少了，選擇在國內考研、讀博的人更多了，你覺得之後的就業市場會是什麼狀況？」

因此，Jeff說，雖然他是土生土長的北京人，且具有「令人稱羨」的北京戶口，但他仍選擇不買房、不結婚，「有太多不可預知的狀況了，套句你們台灣人說的『薪足餬口』就夠了，對我們這類小資人群來說，能過得去就行了。」

而被問到，會不會覺得這種對生活的無力感與強大的民族自信產生矛盾時，Jeff深思了一會兒說，「所有情緒都是比較出來的，當看到其他國家都亂成一團，我們卻能正常過日子，你要我如何不自信？但過日子時，難以喘息的壓力，也是真實的。你們總愛說我們是戰狼，但在狼窩裡，狼還是會打盹、偷懶的。」

新聞來源：當中國平視世界遇上躺平主義 戰狼面具難掩疲憊（中央社）

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責任編輯：羅元祺

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