《成名的藝術》：面對醜聞怎麼辦？歐普拉選擇自爆讓它失去新聞價值

文：雷納．齊特曼（Rainer Zitelmann）

勵志大師的形象，讓歐普拉收服數百萬信徒

除了收視率，形象現在對歐普拉（Oprah Winfrey）來說也很重要——她想擺脫自己「專做垃圾節目」的臭名。但這樣貿然改變主題，讓她很有可能失去美國第一脫口秀主持人的寶座。當知名主持人傑里．斯普林格（Jerry Springer）的脫口秀，在47週中有46週的收視率都超過她時，歐普拉沮喪的說：「我在介紹書籍，但他們有陰莖。」

後來歐普拉決定改頭換面，成為勵志大師。她在1990年代末期推出（她自稱）可以「改變你的人生」的節目，澈底重新定義她身為電視主持人的角色。「世人將我定義成脫口秀主持人，但我知道自己不只如此。我是與偉大靈魂連結的靈魂。」

她將自己定位成美國夢的化身——一位女性，克服了艱困與受虐的童年，接著為自己打造空前的生涯，並成為世上首位白手起家的黑人億萬富翁。她利用自己的人生故事，激勵了數百萬人——而且不只是美國，而是所有播放她節目的國家。簡言之，人們被她的福音給啟發了：「如果我能做到，那麼你也能做到。」

另一方面，左翼的反資本主義評論家，抱怨歐普拉這種成功故事創造出一種幻覺：人可以憑自己努力獲得成功，從卑微的起點一路打拚到頂點。美國作家珍妮絲．佩克（JanicePeck）在〈歐普拉成功的祕訣〉（The Secret of Her Success: Oprah Winfrey and the Seductionsof Self-Transformation）一文中提及：「在這個時代，人對於改變物質條件的實質力量已經減少，同時資本的力量已呈現指數性擴張。而歐普拉．溫芙蕾卻說我們只要有心就可以做任何事情，甚至還藉此躍升為美國主流文化的偶像。」

根據那些左翼評論家的說法，歐普拉只是運氣好而已。但歐普拉不理會他們的批評，並說道：「運氣取決於準備。」她還很清楚的強調，對她來說，個人的成功與外在條件的好壞無關。「假如你想從外部尋找答案，那你就是找錯地方了。」她逐漸成為自我負責與正能量的擁護者：

「任何發生在你身上的事情，無論好壞，都是你自己吸引過來的。這件事我已經真心相信了好幾年，你散發給世界的能量總是會回到你身上。」

「21年來，這個節目的重點都是：為你的人生負責，知道你做的每個選擇導致你現在的處境。而好消息是每個人都有力量，無論你處於人生的哪個階段，都可以從今天開始改變。」

「忠告始終都一樣：你要對自己的人生負責。」

研究人員逐漸對歐普拉的脫口秀產生興趣，並對它做了許多科學研究。其中一位研究員瑪麗安．珍妮特．克羅斯比（Marianne Jeanette Crosby），從1998年，以及2007年至2009年之間，各選擇五集節目進行深度分析。

根據這份分析，這檔節目最常出現的主題是「創造你自己的處境」，而這條主軸貫穿了所有做為分析目標的集數：「這個主題的概念是，每個人類都能掌控自己的生命，並完全掌控他目前的處境。」

歐普拉信奉《祕密》（The Secret）這本書當中的「自助」哲學，並將它推廣給觀眾。多虧歐普拉的極力背書，這本書成了暢銷書。基本上，歐普拉是在告訴她所有觀眾：沒有辦不到的理由。套句她說的話：「拿到你想要的工作、愛情與人生吧。」

脫口秀只是歐普拉用來定位自己，並拓展事業版圖的眾多載具之一。她頻頻現身於國內的個人成長研討會，最後終於舉辦了自己的「活出你最棒的人生」研討會，並吸引到上千名聽眾，主要為女性。

2000年4月，她推出《歐普拉雜誌》（O, The Oprah Magazine）——內含引人入勝的故事、自立自強的概念、八卦與個人崇拜的大雜燴。這本雜誌大獲成功，讓她比之前更受歡迎。光是出刊第一年，歐普拉的雜誌就已達到250萬本的發行量。雜誌創刊號的封面是歐普拉，然而接下來九年每一期的封面也都是她。

減了肥又復胖我都懂，感同身受是最好的銷售手法

歐普拉這輩子都夢想著要登上《Vogue》雜誌的封面。可是當她浮現這個念頭時，《Vogue》的編輯告訴歐普拉，如果想上封面她就必須減肥，而她大半輩子的體重都處於超標狀態。但歐普拉承諾到拍照那天之前，她會減重至少20磅。她報名了減重訓練營，遵守嚴格的飲食計畫，並努力鍛鍊自己，讓自己能登上《Vogue》的封面。

1998年10月，封面印著歐普拉的《Vogue》雜誌在各個看報攤上架。它的銷量為90萬本，遠超過這本雜誌創刊110年來任何一期。她的「伴侶」史戴門．葛蘭姆（按：Stedman Graham，他們曾於1992年11月訂婚，但最後兩人決定維持「精神結合」﹝spiritual union﹞的關係），解釋這期《Vogue》封面對她來說有多麼重大的意義：「這就像她付出一切努力所達到的頂點……從超重到現在這個樣子，可說是一個人所能贏得的最大勝利之一。」

這幾年來，歐普拉已經反覆減肥好幾次，但每次都胖回來。歐普拉也跟拉格斐一樣，將自己減肥與節食的細節分享給大眾，還出了一系列成功的飲食與健身書籍。

歐普拉「最有名」的一次瘦身減了67磅（約30公斤）。為了向觀眾展示她減了多少，她將67磅重的油膩動物脂肪放在一臺紅色小推車上，然後推進攝影棚。為了更戲劇化一些，她試著舉起這袋晃動的脂肪：「這也太大包了吧？嚇死我了。我舉不起來，但我以前每天都帶著它四處晃。」

這集節目是歐普拉脫口秀生涯中最成功的一集——有44％的日間電視觀眾收看它。當歐普拉提到她的節食成功祕訣——「Optifast」奶粉時，有100萬名觀眾立刻拿起電話，撥打這間廠商的訂購專線。美國媒體也被歐普拉減肥成功的新聞癱瘓了好幾天——醫師、營養師與名嘴全都在爭論這項產品節食的效果。

這次減肥之後，她宣稱自己再也不會復胖了。但她之前已經講過好幾次，結果最後還是胖回來。女性觀眾對於歐普拉的體重煩惱感同身受，因為她們有許多人也都經歷過這種「溜溜球效應」（按：Yo-yo effect，也被稱為溜溜球節食方法，指由於減肥者本身採取過度節食的方法，而導致身體出現快速減重與迅速反彈的變化）。

比起身材宛如超模的主持人，觀眾更認同這位頻頻復胖、成天為飲食煩惱的女人。但無論她變重還是變輕，她總是能讓這件事，成為自己的節目以及許多專訪所討論的話題。

1996年，她出了一本關於健身與節食的書籍《建立聯繫：改善身體和改善生活的十個步驟》（Make The Connection: 10 Steps To A Better Body And A Better Life），很快就成了暢銷書。對她來說，這本書也是個跳板，因為她正好要推出全新的企劃：歐普拉讀書俱樂部。

歐普拉解釋道，她想鼓勵美國人讀書。後來她的讀書俱樂部也非常成功，光是第一年，這間俱樂部就賣了將近1200萬本書。根據分析師表示，她靠賣書賺了1億3千萬美元。

歐普拉讀書俱樂部巧妙結合她在新聞與創業方面付出的心血。她甚至利用自己的脫口秀，替她個人挑選的書籍背書。全國上下的出版社，都渴望自己出版的書能被她的脫口秀討論。

對出版社來說，幾乎沒有其他方法能像歐普拉脫口秀一樣，保證自己的書衝上暢銷榜。由於她的讀書俱樂部太成功，她獲頒許多出版與圖書協會的獎項與殊榮，而《新聞週刊》也稱她為圖書界與媒體界最重要的人。

歐普拉的脫口秀不只在美國引起轟動，它總共在145個國家播放。而她的觀眾絕大多數為女性——根據一份2007年的研究，女性觀眾占歐普拉全體觀眾的73％至78％。

歐普拉跟川普一樣，儘管坐擁大量的財富與名氣，但總是能建立一種形象：她不只關心一般人與他們的問題，她自己就是他們的一分子。某種程度來說這是真的。

歐普拉私生活中的問題（尤其是體重與飲食，而她的戀情也不順利），也是許多觀眾努力想解決的麻煩。瑪麗安．珍妮特．克羅斯比分析歐普拉與她的脫口秀時寫道：「她不完美的形象與平凡的身材，反而深受女性欣賞。對許多女性來說，歐普拉啟發她們達成個人目標，並過著更健康的生活。」

面對醜聞怎麼辦？自爆能讓它失去新聞價值

隨著歐普拉越來越紅，有越來越多熟人（無論真假）與媒體接觸，並爆料她人生當中的醜事。她其中一位前男友，威脅要揭露他們濫用藥物的往事——他們有好幾年都反覆吸食古柯鹼與其他毒品。

起初歐普拉試圖抹消這些傷人的報導，但她很快就意識到這有多困難，於是決定改採更積極的公關策略。她邀請一位藥物成癮者上她的脫口秀，然後（看似）主動坦承她以前也是藥物成癮者。這一招極為精明。藉由公開坦承自己過去的藥物問題，她緩和了被人羞辱所造成的衝擊，並且讓這類醜聞失去新聞價值。

自從在《紫色姐妹花》首度嘗試演戲之後，歐普拉公開宣稱她不只想成為脫口秀主持人，她還夢想成為電影明星。這個願望促使她在小說《寵兒》（Beloved）改編的電影《魅影情真》（Beloved）中有了突破。

《寵兒》於1987年出版，也讓作者童妮．莫里森（Toni Morrison）成為首位獲頒諾貝爾文學獎的非裔美國作家。這部由歐普拉主演的電影於1998年10月上映，並斥資三千萬美元，舉辦擠滿媒體的盛大宣傳活動。而且這還沒把歐普拉自己鋪天蓋地的公關活動算進去。

然而這部電影澈底失敗，也毀了她加入好萊塢明星行列的夢想。很少有電影舉辦這麼大的行銷活動，在這個案例中，歐普拉被自己的虛榮心給妨礙了。對許多人來說，歐普拉似乎宣傳自己比宣傳電影（或它背後的嚴肅主題——慘痛的美國奴隸史）還認真。

歐普拉花費許多時間，像個迷人的模特兒一樣，在《Vogue》、《電視指南》（TVGuide）、《時代》、《週末美國》（USA Weekend）與其他雜誌封面上擺弄姿勢，還自誇減肥成功。而這樣做並不符合這部電影想傳達的重要訊息。

曾與歐普拉一起演出《紫色姐妹花》的琥碧．戈柏（Whoopi Goldberg）如此批評：「如果有人能跟歐普拉一樣引起狂熱，那一定很精彩，只可惜這樣做對電影來有點反效果。」

知名導演強納森．德米（Jonathan Demme）解釋，儘管這部電影失敗了，他還是想跟歐普拉再拍一部電影，或許是喜劇：「而且我們不會再像《寵兒》一樣大肆炒作了。」

歐普拉總會想盡辦法塑造、維持自己的形象，而這也是因為經歷了一次極為慘痛的教訓與背叛；她同父異母的妹妹派翠西亞（Patricia Lofton）向小報爆料，歐普拉曾在少年時期意外懷孕、濫用藥物，甚至還去賣淫。

在這次摧殘身心的經驗後，歐普拉要求她生活中所有人（員工、脫口秀來賓、裝潢設計師、派對籌備人、園丁、機師、保鑣、甚至照顧狗的獸醫）簽署保密協定，禁止他們公開談論歐普拉的私人生活及工作。隨著歐普拉權力變得越大，就越能掌控一切關於她的媒體報導。事實上，她甚至會指定哪些攝影師可以拍攝她的照片，供報紙文章使用。

所有名人都很在乎形象，但很少有人像歐普拉一樣，如此刻意且一貫的打造自己的風格。她想全權掌控媒體如何表現她的個性、外表與人生故事。

歐普拉成名的藝術

歐普拉從來就沒打算在競爭者（其他脫口秀主持人）擅長的領域（政治或知性話題）打敗對方。就連她生涯初期被批評膚淺、煽情時，她都無動於衷。對她而言，收視率與人氣遠比好評還重要。

持續改頭換面：擺脫「垃圾節目女王」的形象、創辦歐普拉讀書俱樂部，成為最有影響力的書籍推薦權威。

雖有著崇高的名人地位，但歐普拉總是能讓觀眾相信她是他們其中一員。她的觀眾覺得她懂他們，因為她的問題與煩惱與他們相同，包括為身材傷腦筋，以及經歷過被虐待或不健康的戀情。好幾年來，她的脫口秀主題曲都是《我跟所有女人一樣》（I’m Every Woman）。

歐普拉在能力範圍內想盡辦法控制她的形象。例如禁止觀眾拍她的照片，甚至經常指定可以拍她的媒體攝影師。

雖然歐普拉的脫口秀話題，經常把來賓形容成「受害者」，她還是給大家強烈的希望，藉此賦予他們力量——每個人都能塑造自己的命運，有機會改變人生，那怕他們以前是受害者。

如果觀眾需要進一步證明，歐普拉自己的人生故事就是最好的範例：從童年受虐倖存下來，接著成為世上最有錢、最有名的黑人女性，可說是白手起家的傳奇。

歐普拉從來不會將自己侷限在一個媒體。她建立了一整個媒體帝國，橫跨電視節目製作、電影、雜誌、讀書俱樂部、網路與講座等。與其他記者不同，她並沒有長期靠雇主吃飯，而是以媒體創業家之姿，建立自己的事業。

書籍介紹

本文摘錄自《成名的藝術：你這麼有實力，千萬別敗在不夠有名。你該怎麼顯露經歷、聲勢、甚至情緒，讓世界放大你的成績。》，大是文化出版

作者：雷納．齊特曼（Rainer Zitelmann）

譯者：廖桓偉

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作者雷納．齊特曼曾任德國《世界報》資深主編，

他特別研究了12位自我行銷的天才，

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Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬