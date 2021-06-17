美歐峰會首提台海和平，雙方真能攜手面對中國挑戰？

文：德國之聲中文網（白宮新聞稿、路透社等）

根據白宮發布的一份聯合聲明，美國和歐盟週二（6月15日）承諾在一系列全球問題上進行合作，包括解決俄羅斯、中國和伊朗問題，以及對抗新冠肺炎疫情、氣候變化和其他問題。

路透社報導指出，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後表示，中國在人權方面的記錄是與歐盟的主要分歧，並使其成為該集團的系統對手。

她說 ：「當涉及到系統本身時，人權和人類尊嚴......這是明顯使我們產生分歧的主要問題。」並提到：「中國是強大的經濟競爭對手，這點沒有任何問題，為此我們需要工具。」

馮德萊恩特別提到了未來數字市場上的安全機制，包括5G合作對象、外國直接投資，以及投資過程的檢視與篩查，並強調這些機制是為了「確保有一個公平的競爭環境。」

根據白宮公佈的聲明內容，在提到要「建立一個更加民主、和平和安全的世界」時，雙方直接點名中國，提及中國「在新疆和西藏持續的侵犯人權行為；香港自治和民主進程的侵蝕；經濟脅迫；虛假訊息運動；以及區域安全問題。」

聲明也對中國東海和南海的局勢表示「嚴重關切」，重申要根據《聯合國海洋法公約》維持航行和飛越自由和其他國際合法使用海洋的規定，並在其中提到「台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。」

針對一系列涉及中國的問題，中國駐歐盟使團表示該聲明內容「遠遠超出正常發展雙邊關係的範疇」，對於歐美峰會聲明談及「中國內政」表達不滿。回應說：「中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。」

聲明中其他重點

除了中國議題，雙邊聲明中提到：「通過全球合作結束新冠肺炎大流行病是我們的首要任務。促進安全有效的新冠疫苗、診斷法和治療法的公平和可負擔的獲取和交付。我們承諾繼續支持COVAX機制，並鼓勵更多的捐助者在2021年底之前在全球範圍內提供20億劑疫苗。我們希望在2022年底前為世界上至少三分之二的人口接種疫苗。」

美國與歐盟也提到要「改革世界衛生組織」，並呼籲進行「透明、以證據為基礎的、由專家領導的、不受干擾的」世衛第二階段病毒溯源調查。

除了對抗疫情之外，雙邊也在環境保護，氣候變遷上互相做出承諾，並表示會「實現到2025年每年1000億美元的氣候融資目標」，並繼續擴大對氣候適應行動的融資。

此外，俄羅斯也是歐美峰會另一個焦點，雙邊表示會建立「美國－歐盟關於俄羅斯的高級別對話」。而在與普亭（Vladimir Putin）會面之前，雙邊聲明表示譴責俄羅斯「破壞烏克蘭和喬治亞的主權、領土完整和獨立」，提到「支持白羅斯人民」，會針對盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權和之前的客機迫降事件進行究責，也呼籲俄羅斯「停止其對公民社會、反對派和獨立媒體的持續鎮壓，並釋放所有政治犯。」

值得關注的是，聲明提到了美國和歐盟在安全和防務上的合作，點出歐盟邀請美國加入永久合作架構（PESCO），這項國防協調、評估和規劃的平台。雙方也強調會加強北約－歐盟的關鍵戰略夥伴關係。

美歐和好

美國與歐盟在加強貿易、投資和技術合作上亦有許多討論，並說會「團結一致，保護我們的企業和工人免受不公平貿易行為的影響，特別是那些破壞世界貿易體系的非市場經濟國家，所構成的不公平貿易行為。」也說「計劃在我們共同的民主價值觀（包括尊重人權）的基礎上，合作開發和部署新技術，並鼓勵兼容的標準和法規。」

過去在川普（Donald Trump）時期，美國對中國與歐盟都發起貿易戰，但在拜登（Joe Biden）上台之後，與中國的貿易協定不變，但逐漸放寬原本對歐盟的制裁，被認為是重建雙邊關係的重要一步。聲明中提到，雙方會「解決因美國根據美國232條款對來自歐盟的進口產品實施關稅而產生的緊張關係，並將努力使貿易從2020年的低點恢復，結束世貿組織的爭端。」

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核稿編輯：翁世航