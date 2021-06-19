《1％的努力，贏過99％的人》：你要懶散，但全心投入——給不想努力工作的螞蟻的建議

文：西村博之

給不想努力工作的螞蟻的建議

我現在住在法國的巴黎，平時打電動、看電影，在想出門時去想去的地方。我把擅長的事物當成工作，除此之外就過著懶洋洋的日子，遇到了感興趣的生意或有趣的人，就試著投資。我就是過著這樣自由自在的生活。

但世界上有很多無法偷懶的人，他們就像在大海裡游泳的鮪魚，一停下來會死一樣。所以像我這樣能過上偷懶的人生，或許也是一種才能。

據說觀察螞蟻的生態，會發現一種乍看之下以為牠在偷懶的螞蟻。他們會吃工作的螞蟻搬運過來的食物、在工作的螞蟻打掃的巢裡生活，並到處閒晃散步。

但當不工作的螞蟻到處閒晃，偶遇非常大的食物時，會回到蟻巢通報，這時其他螞蟻會來搬運。

你想當哪一種螞蟻？你有偷懶的才能嗎？在此我要用「給不工作的螞蟻的建議」來總結本書。

你要懶散，但全心投入

不工作的螞蟻有兩個必備的資質：對於懶散不會有罪惡感，再來就是能投入在自己的興趣當中。懶散其實是很重要的要素。

所有人在自己的一生當中，都覺得無論是人還是社會都會持續成長。每個人的腦中都被深植了一種「人生是會往上成長」的偏見。比我更早的世代，很有可能沒辦法跳脫出這種偏見，那也是無可奈何的事。但感覺25歲以下的人，已經漸漸沒有這種想法。

或許是他們開始發現，就算工作了幾年，薪水也沒有漲多少，或看著前輩的薪水，已經能想像到自己往後的人生。想像一下你每天都過著懶散又得過且過的日子，若這樣生活還過得去，自己的努力就算沒有得到回報，也還能接受。

另外，關於做生意這件事，美國能從世界各國聚集頂尖的人才，且能付出非常高的薪水。而中國則是為了自己的利益，甚至能改變法律，人力也壓倒性的便宜。如果想從這兩個國家的賺錢機制中脫穎而出，必須找出另一條路。

比方說日本的「發泡酒」，在世界上是一種多餘的存在。發泡酒是因應日本特有的酒稅法創造出來的酒類。由於大麥成分低，不符合日本酒稅法上對啤酒的定義，可適用於較低稅額，因此價格比較便宜。這是為了內需市場而製造的酒，所以完全不適用「以世界為市場，要製造出好喝的酒」這種規則。即使發泡酒在海外完全不知名，但在日本，這是另一種生存之道。

除此之外，想成為不工作的螞蟻，另一個必備的要素，就是能完全投入在自己的興趣當中。

有些人認為為了興趣做調查很麻煩。的確，在沒有網路的年代裡，這確實是很麻煩的工作，但現在有了電腦和智慧型手機，調查的成本已經趨近於零。我把調查當成1％的努力，凡事都很澈底的調查。為什麼？

比方說關於制度。你知道日本的「故鄉稅」是什麼嗎（按：此制度用來鼓勵民眾捐款給地方政府，扣除一部分自行負擔的金額後，剩下的金額可抵扣稅金，且會收到地方特產作為謝禮）？反正都要繳稅，如果還能得到一些東西不是更好嗎？我完全找不到不使用這個制度的理由。但有人覺得麻煩而不去做調查，真的很可惜。我之前利用這個制度得到了大約十公斤的米，到現在還剩下不少，分量超乎我的意料之外。

此外，曾有人說想靠投資大賺一筆，所以我就問他：「你有利用iDeCo跟NISA投資嗎？」（按：皆為日本常見的投資方式。iDeCo的特色是可以用來節稅，且投資收益同樣不課稅；NISA最大的優點為在額度內不會被課稅）對方竟然回答沒有。不光如此，他連這個制度是什麼都不知道。連這個都不調查的話，那還是別做什麼投資了。

你是不是連調查都懶得做？然而光是不知道就很吃虧。

我還曾查過取得既便宜又好吃的肉的方法。我很喜歡叫做《極品牛排解碼之旅Steak (R)evolution》的紀錄片，紀錄片中提到，西班牙牛肉「Rubia Gallega」才是世界上最好吃的牛。

日本松阪牛為人工飼育的品種，其美味是眾人皆知的。所以有一個富豪偷了松阪牛的精子，在西班牙放牧用這種精子生下來的牛，其牛肉就是我前面提到世界上最好吃的牛。年輕牛隻的肉質比較柔軟，而味道是老牛更美味。據說是因為平靜的過了十幾年日子的牛隻，脂肪含量比較少，因此很美味。

不過根據我的調查，在日本還沒有店家能吃到這種西班牙牛肉。除了少部分國家之外，日本規定禁止出生兩年之後的牛肉進口國內。

除此之外要進口牛肉，還必須在符合日本檢疫所規定的工廠內解體，並貼上證明書。這種西班牙牧場飼育的牛本來數量就很少，所以根本沒必要還特別接受日本的認證再進口到日本。

在巴黎的話，這種肉在網路上就能買到，一百公克大約是四百日圓左右的價格。世界上最好吃的牛肉，用這種價錢就能入手。

只要有興趣，我會澈底調查。我並不是因為「是工作才調查」、「因為沒辦法所以查一下」，我是因為「想知道所以調查」。

別當幫豬肉店加油的豬

為了要成為一隻不工作的螞蟻，你不可以太聽話。

我最近很喜歡講的詞就是「幫豬肉店加油的豬」。這是指一隻豬明明處在自己隨時都有可能會被殺的狀況，卻還要擔心豬肉店的生意不好，且最終還是被宰殺了。

雖然你可能會覺得這跟自己沒什麼關係，但其實這種狀況俯拾即是。

不付加班費的公司、年金不足的政府，這些就是豬肉店的最佳例子。本來應該要站出來說「給我錢！」的人，卻很聽話的想著：「哎呀，大家都很辛苦嘛。」而容許這種狀況發生。但到頭來自己會吃苦頭。

大家都想加薪，但大家都說不出口。如果你感受到這種氛圍而什麼都不說到最後就會成為「幫豬肉店加油」的豬。請稍微思考一下：「你是不是一隻乖乖聽話的豬？」

假設你是家庭餐廳的店員。因為工作很麻煩，所以你想在上班時偷懶，可是你又不想被開除。這時你要採取的戰略就是和其他店員培養感情，讓他們說出：「要是你被開除了，那我也不要做了。」使自己沒那麼容易被開除。不要太認真工作，但也不能完全不做事，這樣就不至於到會被開除的地步。

有一個知名的外國藝人，說曾在日本要求計程車司機把車資算便宜一點。那一趟的距離差不多是1萬5,000日圓左右，他對司機說：「我身上只有1萬日圓，你願意載我嗎？」據說他住飯店時，也會問：「我想住一週左右，能幫我打八折嗎？」就連外國人都會在日本討價還價了，日本人更沒有理由做不到。

你能跟他人交涉或拜託他人嗎？「能不能讓我住個一晚？」如果你有七個可以這樣拜託的朋友，就可以省下一週的住宿費。如果你是前一章提到想報答他人的類型，認為應該帶禮物上門的話，那就當不成不工作的螞蟻。

像我的話，還會把另一個朋友叫到朋友的家，跟他說「我們來開派對」並叫他帶酒跟食物。這樣不光是住宿費，就連食物的費用都省了。或許你會說：「這種事我做不到啦！」不過這就跟搭便車一樣，一旦習慣就上手了。

另外，你能不帶錢包或手機出門，安然度過二十四小時嗎？就算是人也是動物，就跟狗、貓或鳥一樣，沒道理不能在外面過活。到書店看書、在公園坐著看植物、睡在路邊也可以。

只要注意安全，像這樣實驗性的經歷過跟遊民一樣的生活，精神層面會更強大，說不定你就能發現，其實人就算什麼也不做也能活得好好的。

你要演得很自然，裝得很真誠

我認為人隨著年齡增長，應該要漸漸轉換到不工作的生活比較好。由於體力會漸漸變差，因此持續做同樣的工作會感到越來越吃力。人隨著年紀增加，通常會逐漸累積經驗與拓展人脈，但如果是多年以來什麼也不想、什麼也不做的人，就什麼都沒有。

假設你在基層擔任工程師，但把程式寫得很難，然後又設計成只有自己能處理，那你光靠維修這個系統就能吃一輩子。

換句話說，就是創造出屬於自己的位置。像這種事，在企業裡處處可見。有些人為了讓自己有隙縫可鑽，讓自己活得開心，一定會犧牲他人。這就是他們的生存戰略。

假設某個名人在電視上說了一個小時關於自己的事，就算拿到三十萬日圓的酬勞，但畢竟在電視上說過，以後被邀請去演講時，就不能再說同樣的內容。如果不上電視的話，出席各個研討會、演講，就可以一直重複說一樣的話題，這樣說不定比較好。

為了生存，經營者也是很拚命的。我常覺得：「那些經營者的演技根本比演員還好。」因為他們可以為了錢而說謊不眨眼，只為了讓公司存活下去。畢竟數十秒的演技，就決定了幾百萬日圓是否能到手，那他們當然要使出渾身解數。

要是讓人覺得是在演戲的話，那就會失敗，所以他們會演得很自然，甚至是把話說得很真誠。因此太老實的人不適合做生意。

我並不會否定那些確立自己位置的人，他們和我在本書一開頭寫到的住在團地的人們一樣，人應該要最優先考慮自己。

書籍介紹

本文摘錄自《1％的努力，贏過99％的人：用打遊戲策略「玩」成工作，擁有一千萬用戶的日本PTT創辦人的「精準閒晃」成功學。》，大是文化出版

作者：西村博之

譯者：郭凡嘉

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

日本亞馬遜商業書暢銷排行榜第一名，

蟬聯日本蔦屋書店排行榜、紀伊國屋書店排行、

丸善、淳久堂、文教堂書店排行超過一年。

作者西村博之說：「大部分的工作，只要有高中學歷就能做，

你再怎麼努力，也很難跟別人不同。」

讀者留言：「如果我年輕時就讀到這本書，人生馬上翻轉。」

西村博之是日本PTT「2channel」的創辦人，全盛時期高達一千萬名用戶，

目前還擔任英語圈最大網路匿名平臺「4chan」管理人。

他入社會以來一直堅持週休四天、四十幾歲就在巴黎過著退休般的生活。

人生要怎麼翻轉呢？

西村博之以自己年輕時當披薩外送員為例，

別人一小時只能跑三家，他卻可以跑六家，但其實沒有特別拚，

因為他一路上都在觀察哪條路沒有紅綠燈，哪條路是捷徑。

「你要做的不是努力，而是找出自己相對有利的位置，

就像打遊戲一樣，你要去尋找可以進入任何地方的遊戲裝備，

這樣，就算只有1％的努力，也能贏過99％的人。」

比起埋頭努力，要先思考優先順序

水壺裡倒進幾個大石塊後，還是有縫隙可以裝沙礫和細沙；

但如果先裝滿細沙，之後就沒有空隙再放入大石塊——這個故事告訴我們：

如果你的人生被太多不重要的東西填滿，就裝不下重要的事物了。

對你而言，最重要的「大石塊」是什麼？

成功的人不會樣樣都想嘗試，他們會先找出對自己最重要的事（大石頭），

那些讓自己最感壓力的事情（細沙），絕對不做。

找定位，比努力更重要

你拚命考各種證照，求職卻一直被打槍？

因為企業用人的基準，不是你有多優秀，而是你有多特別。

所以你該做的不是努力的考試，而是思考：

「我該怎麼做，才可以和其他人不一樣？」

當大家都覺得網路匿名很不可取，甚至違反法律時，

作者卻從使用者需求出發，成為日本PTT創辦人。

明天能做的事，不要在今天做：精準的閒晃

作者一週只工作三天，四十幾歲就過著猶如退休的生活，怎麼辦到？

精準的閒晃工作哲學：你要隨時空出一隻手，才能抓住機會之神。

看看作者如何只用1％的努力，慵懶贏過99％的人。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬