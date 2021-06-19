《1％的努力，贏過99％的人》：你要懶散，但全心投入——給不想努力工作的螞蟻的建議
我們想讓你知道的是
作者一週只工作三天，四十幾歲就過著猶如退休的生活，怎麼辦到？精準的閒晃工作哲學：你要隨時空出一隻手，才能抓住機會之神。
文：西村博之
給不想努力工作的螞蟻的建議
我現在住在法國的巴黎，平時打電動、看電影，在想出門時去想去的地方。我把擅長的事物當成工作，除此之外就過著懶洋洋的日子，遇到了感興趣的生意或有趣的人，就試著投資。我就是過著這樣自由自在的生活。
但世界上有很多無法偷懶的人，他們就像在大海裡游泳的鮪魚，一停下來會死一樣。所以像我這樣能過上偷懶的人生，或許也是一種才能。
據說觀察螞蟻的生態，會發現一種乍看之下以為牠在偷懶的螞蟻。他們會吃工作的螞蟻搬運過來的食物、在工作的螞蟻打掃的巢裡生活，並到處閒晃散步。
但當不工作的螞蟻到處閒晃，偶遇非常大的食物時，會回到蟻巢通報，這時其他螞蟻會來搬運。
你想當哪一種螞蟻？你有偷懶的才能嗎？在此我要用「給不工作的螞蟻的建議」來總結本書。
你要懶散，但全心投入
不工作的螞蟻有兩個必備的資質：對於懶散不會有罪惡感，再來就是能投入在自己的興趣當中。懶散其實是很重要的要素。
所有人在自己的一生當中，都覺得無論是人還是社會都會持續成長。每個人的腦中都被深植了一種「人生是會往上成長」的偏見。比我更早的世代，很有可能沒辦法跳脫出這種偏見，那也是無可奈何的事。但感覺25歲以下的人，已經漸漸沒有這種想法。
或許是他們開始發現，就算工作了幾年，薪水也沒有漲多少，或看著前輩的薪水，已經能想像到自己往後的人生。想像一下你每天都過著懶散又得過且過的日子，若這樣生活還過得去，自己的努力就算沒有得到回報，也還能接受。
另外，關於做生意這件事，美國能從世界各國聚集頂尖的人才，且能付出非常高的薪水。而中國則是為了自己的利益，甚至能改變法律，人力也壓倒性的便宜。如果想從這兩個國家的賺錢機制中脫穎而出，必須找出另一條路。
比方說日本的「發泡酒」，在世界上是一種多餘的存在。發泡酒是因應日本特有的酒稅法創造出來的酒類。由於大麥成分低，不符合日本酒稅法上對啤酒的定義，可適用於較低稅額，因此價格比較便宜。這是為了內需市場而製造的酒，所以完全不適用「以世界為市場，要製造出好喝的酒」這種規則。即使發泡酒在海外完全不知名，但在日本，這是另一種生存之道。
除此之外，想成為不工作的螞蟻，另一個必備的要素，就是能完全投入在自己的興趣當中。
有些人認為為了興趣做調查很麻煩。的確，在沒有網路的年代裡，這確實是很麻煩的工作，但現在有了電腦和智慧型手機，調查的成本已經趨近於零。我把調查當成1％的努力，凡事都很澈底的調查。為什麼？
比方說關於制度。你知道日本的「故鄉稅」是什麼嗎（按：此制度用來鼓勵民眾捐款給地方政府，扣除一部分自行負擔的金額後，剩下的金額可抵扣稅金，且會收到地方特產作為謝禮）？反正都要繳稅，如果還能得到一些東西不是更好嗎？我完全找不到不使用這個制度的理由。但有人覺得麻煩而不去做調查，真的很可惜。我之前利用這個制度得到了大約十公斤的米，到現在還剩下不少，分量超乎我的意料之外。
此外，曾有人說想靠投資大賺一筆，所以我就問他：「你有利用iDeCo跟NISA投資嗎？」（按：皆為日本常見的投資方式。iDeCo的特色是可以用來節稅，且投資收益同樣不課稅；NISA最大的優點為在額度內不會被課稅）對方竟然回答沒有。不光如此，他連這個制度是什麼都不知道。連這個都不調查的話，那還是別做什麼投資了。
你是不是連調查都懶得做？然而光是不知道就很吃虧。
我還曾查過取得既便宜又好吃的肉的方法。我很喜歡叫做《極品牛排解碼之旅Steak (R)evolution》的紀錄片，紀錄片中提到，西班牙牛肉「Rubia Gallega」才是世界上最好吃的牛。
日本松阪牛為人工飼育的品種，其美味是眾人皆知的。所以有一個富豪偷了松阪牛的精子，在西班牙放牧用這種精子生下來的牛，其牛肉就是我前面提到世界上最好吃的牛。年輕牛隻的肉質比較柔軟，而味道是老牛更美味。據說是因為平靜的過了十幾年日子的牛隻，脂肪含量比較少，因此很美味。
不過根據我的調查，在日本還沒有店家能吃到這種西班牙牛肉。除了少部分國家之外，日本規定禁止出生兩年之後的牛肉進口國內。
除此之外要進口牛肉，還必須在符合日本檢疫所規定的工廠內解體，並貼上證明書。這種西班牙牧場飼育的牛本來數量就很少，所以根本沒必要還特別接受日本的認證再進口到日本。
在巴黎的話，這種肉在網路上就能買到，一百公克大約是四百日圓左右的價格。世界上最好吃的牛肉，用這種價錢就能入手。
只要有興趣，我會澈底調查。我並不是因為「是工作才調查」、「因為沒辦法所以查一下」，我是因為「想知道所以調查」。
別當幫豬肉店加油的豬
為了要成為一隻不工作的螞蟻，你不可以太聽話。
我最近很喜歡講的詞就是「幫豬肉店加油的豬」。這是指一隻豬明明處在自己隨時都有可能會被殺的狀況，卻還要擔心豬肉店的生意不好，且最終還是被宰殺了。
雖然你可能會覺得這跟自己沒什麼關係，但其實這種狀況俯拾即是。
不付加班費的公司、年金不足的政府，這些就是豬肉店的最佳例子。本來應該要站出來說「給我錢！」的人，卻很聽話的想著：「哎呀，大家都很辛苦嘛。」而容許這種狀況發生。但到頭來自己會吃苦頭。
大家都想加薪，但大家都說不出口。如果你感受到這種氛圍而什麼都不說到最後就會成為「幫豬肉店加油」的豬。請稍微思考一下：「你是不是一隻乖乖聽話的豬？」
假設你是家庭餐廳的店員。因為工作很麻煩，所以你想在上班時偷懶，可是你又不想被開除。這時你要採取的戰略就是和其他店員培養感情，讓他們說出：「要是你被開除了，那我也不要做了。」使自己沒那麼容易被開除。不要太認真工作，但也不能完全不做事，這樣就不至於到會被開除的地步。
有一個知名的外國藝人，說曾在日本要求計程車司機把車資算便宜一點。那一趟的距離差不多是1萬5,000日圓左右，他對司機說：「我身上只有1萬日圓，你願意載我嗎？」據說他住飯店時，也會問：「我想住一週左右，能幫我打八折嗎？」就連外國人都會在日本討價還價了，日本人更沒有理由做不到。
你能跟他人交涉或拜託他人嗎？「能不能讓我住個一晚？」如果你有七個可以這樣拜託的朋友，就可以省下一週的住宿費。如果你是前一章提到想報答他人的類型，認為應該帶禮物上門的話，那就當不成不工作的螞蟻。
像我的話，還會把另一個朋友叫到朋友的家，跟他說「我們來開派對」並叫他帶酒跟食物。這樣不光是住宿費，就連食物的費用都省了。或許你會說：「這種事我做不到啦！」不過這就跟搭便車一樣，一旦習慣就上手了。
另外，你能不帶錢包或手機出門，安然度過二十四小時嗎？就算是人也是動物，就跟狗、貓或鳥一樣，沒道理不能在外面過活。到書店看書、在公園坐著看植物、睡在路邊也可以。
只要注意安全，像這樣實驗性的經歷過跟遊民一樣的生活，精神層面會更強大，說不定你就能發現，其實人就算什麼也不做也能活得好好的。
你要演得很自然，裝得很真誠
我認為人隨著年齡增長，應該要漸漸轉換到不工作的生活比較好。由於體力會漸漸變差，因此持續做同樣的工作會感到越來越吃力。人隨著年紀增加，通常會逐漸累積經驗與拓展人脈，但如果是多年以來什麼也不想、什麼也不做的人，就什麼都沒有。
假設你在基層擔任工程師，但把程式寫得很難，然後又設計成只有自己能處理，那你光靠維修這個系統就能吃一輩子。
換句話說，就是創造出屬於自己的位置。像這種事，在企業裡處處可見。有些人為了讓自己有隙縫可鑽，讓自己活得開心，一定會犧牲他人。這就是他們的生存戰略。
假設某個名人在電視上說了一個小時關於自己的事，就算拿到三十萬日圓的酬勞，但畢竟在電視上說過，以後被邀請去演講時，就不能再說同樣的內容。如果不上電視的話，出席各個研討會、演講，就可以一直重複說一樣的話題，這樣說不定比較好。
為了生存，經營者也是很拚命的。我常覺得：「那些經營者的演技根本比演員還好。」因為他們可以為了錢而說謊不眨眼，只為了讓公司存活下去。畢竟數十秒的演技，就決定了幾百萬日圓是否能到手，那他們當然要使出渾身解數。
要是讓人覺得是在演戲的話，那就會失敗，所以他們會演得很自然，甚至是把話說得很真誠。因此太老實的人不適合做生意。
我並不會否定那些確立自己位置的人，他們和我在本書一開頭寫到的住在團地的人們一樣，人應該要最優先考慮自己。
書籍介紹
本文摘錄自《1％的努力，贏過99％的人：用打遊戲策略「玩」成工作，擁有一千萬用戶的日本PTT創辦人的「精準閒晃」成功學。》，大是文化出版
作者：西村博之
譯者：郭凡嘉
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日本亞馬遜商業書暢銷排行榜第一名，
蟬聯日本蔦屋書店排行榜、紀伊國屋書店排行、
丸善、淳久堂、文教堂書店排行超過一年。
作者西村博之說：「大部分的工作，只要有高中學歷就能做，
你再怎麼努力，也很難跟別人不同。」
讀者留言：「如果我年輕時就讀到這本書，人生馬上翻轉。」
西村博之是日本PTT「2channel」的創辦人，全盛時期高達一千萬名用戶，
目前還擔任英語圈最大網路匿名平臺「4chan」管理人。
他入社會以來一直堅持週休四天、四十幾歲就在巴黎過著退休般的生活。
人生要怎麼翻轉呢？
西村博之以自己年輕時當披薩外送員為例，
別人一小時只能跑三家，他卻可以跑六家，但其實沒有特別拚，
因為他一路上都在觀察哪條路沒有紅綠燈，哪條路是捷徑。
「你要做的不是努力，而是找出自己相對有利的位置，
就像打遊戲一樣，你要去尋找可以進入任何地方的遊戲裝備，
這樣，就算只有1％的努力，也能贏過99％的人。」
比起埋頭努力，要先思考優先順序
水壺裡倒進幾個大石塊後，還是有縫隙可以裝沙礫和細沙；
但如果先裝滿細沙，之後就沒有空隙再放入大石塊——這個故事告訴我們：
如果你的人生被太多不重要的東西填滿，就裝不下重要的事物了。
對你而言，最重要的「大石塊」是什麼？
成功的人不會樣樣都想嘗試，他們會先找出對自己最重要的事（大石頭），
那些讓自己最感壓力的事情（細沙），絕對不做。
找定位，比努力更重要
你拚命考各種證照，求職卻一直被打槍？
因為企業用人的基準，不是你有多優秀，而是你有多特別。
所以你該做的不是努力的考試，而是思考：
「我該怎麼做，才可以和其他人不一樣？」
當大家都覺得網路匿名很不可取，甚至違反法律時，
作者卻從使用者需求出發，成為日本PTT創辦人。
明天能做的事，不要在今天做：精準的閒晃
作者一週只工作三天，四十幾歲就過著猶如退休的生活，怎麼辦到？
精準的閒晃工作哲學：你要隨時空出一隻手，才能抓住機會之神。
看看作者如何只用1％的努力，慵懶贏過99％的人。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬