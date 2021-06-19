【專訪】「藏書界的竹野內豐」黃震南：顛覆過去的認知與想像，這就是收藏書的迷人之處

文：賴萱珮（CCC編輯部）

說到藏書家，近來最夯人物，就屬活水來冊房主人，藏書界的竹野內豐——黃震南最引起熱議，在PTT版上用幽默逗趣的口吻，娓娓道來台灣的故事，更出版《臺灣史上最有梗的臺灣史》，引爆台灣書市熱潮。今天，就來一探黃震南的藏書故事吧！

開天眼！課本以外的台灣史

訪問黃震南時，黃父就坐在旁看書，邊閱讀台灣傳統詩文，邊聽兒子敘述生命故事，常常興致一來，就忍不住把話接下滔滔不絕。黃震南的父親黃哲永先生，自小家裡並不富有，但一直對書有特別感情，尤其開始對台灣史感到興趣，源於國小社會老師在上完蘆溝橋事變後，蓋起課本說：「你們知道台灣也有抗日英雄嗎？」接著講起台灣嘉義六腳鄉下的臭庚仔（侯西庚），曾領鄉勇到東石港對抗日軍。

抗日英雄即是家附近聽過的鄰居，開啟了黃父對於多元歷史的認識，「原來，不是只有課本上說的才是歷史。」也因此會去逛書店尋找課外讀物，但新書店的書買不起，只好往舊書店尋覓。買下的第一本課外書，就是嘉義在地女詩人張李德和的《羅山題襟集》，似乎也奠下往後走在台灣漢文推廣與詩文傳承之路的基礎。

天倫樂！一南一北分進蒐書

在父親影響下，黃震南自小就接受父親的漢文訓練，熟背千字文、三字經，也常跟著父親去逛舊書店，幼時黃父帶黃震南到台北，與當時百城堂舊書店的老闆暢談舊書收藏時，就給他一千元要他自己到附近的舊書店換成書。黃震南笑著說，小時候就買了小叮噹、加菲貓等漫畫書。這些書現在也變成自己女兒最愛的讀物。

等到台北工作後，他開始真正進入藏書世界，幫父親收書，當時黃父擬了一批台灣文獻跟台灣傳統文學的清單，他將清單放在皮包裡，若在舊書店遇到，就將清單拿出來對照，那時智慧型手機還不普及，無法照相傳輸，常常遇到了不錯的書，就打手機，聯繫父親購買的意願。

當時黃震南正就讀台灣文學研究所，受台灣史、台灣文學等學術訓練，會注意相關文獻與工具書，如日治時期在台文人西川滿的作品，因在嘉義的舊書店不易出現，即是原本父親不會注意到的書。因此，父子倆一南一北分進合擊，一面蒐集既有清單，一面擴展有興趣的書。有時黃震南回嘉義，也會與父親攜手騎摩托車將嘉義的舊書店逛過一圈，聊書談書成為父子感情間的最佳調劑，成為彼此賞書的知音。

從來沒想過！大人的特色收藏

黃震南不僅收藏純文字的古文獻，也擁有許多精采圖像書、特色裝禎書籍，讓人一眼驚嘆。如西川滿詩集《亞片》，即是與立石鐵臣、宮田彌太郎合作製作出版的珍本。

每一本親手裝幀，蘊含豐富台灣文化特色。封面是當時台人桌遊〈陞官圖〉，還附另一張早期桌遊〈葫蘆運〉，遊戲方法大致相似，擲骰子看擲到哪一面就可決定下一步的位置。整套書設計前衛，更附有藏書票、版畫扉頁童子遊戲圖等配件。除身為詩作，更是可在閱讀中享受到美與趣味的圖像創作。

另一本從保存妥善的盒子中取出的《通俗台灣軍談》，是在1723年由日本出版社發行，根據朱一貴事件而改編的故事。分仁義禮智信五本，在木刻線裝書中，存有許多版畫插圖，是珍貴的早期圖像小說！身為藏書家，收書最大的樂趣不是收到夢寐以求的書，也不是得到最珍貴的珍本，而是你「想都沒想過有這個東西存在」，顛覆過去的認知與想像。這就是收藏書的迷人之處。

Photo Credit: CCC創作集提供 黃震南藏書《陞官圖》中的早期桌遊〈葫蘆運〉。

台灣，越複雜越有趣

黃震南可說是看台灣漫畫長大的。1980年左右，正是台灣漫畫家再度活絡起來的年代，當時黃家父母認為日本漫畫內容較多色情與暴力，只願意買台灣的作品給他，也因此從《雙響炮》到《烏龍院》，從蔡志忠到鄭問，家中收有許多早期台灣漫畫作品。長大後也收藏了停刊許久、收羅許多精彩作品的《歡樂》台灣漫畫半月刊全套，見證台灣漫畫的發展史。

談起近年來興起以台灣歷史作為漫畫題材的風潮，他認為，因為台灣的政權輪替非常多次，每個政權的語言、文化、種族都不一樣，留下許多歷史的矛盾。但對創作者而言，背景越亂越有利。武俠小說總是喜歡以明朝為背景，就是因為明朝有內憂又有外患。而台灣的歷史不管在哪個時期都十分複雜，即是創作極好的著力點。

Photo Credit: CCC創作集提供 《歡樂》漫畫半月刊收羅許多早期台灣漫畫家的作品。

Photo Credit: CCC創作集提供 將近三百年歷史的《通俗台灣軍談》。

歷史創作！本格派 vs. 變體派？

因此，黃震南期盼有更多關於台灣歷史的小說、漫畫等相關故事創作，不管是哪個時代，都還有許多素材等待大家去開發。但更期盼能在扎實的歷史知識推廣後，再進行變體創作，唯有普及歷史知識，讓大家對於一個時代的人物、事件有足夠理解後，才會感受到變體的有趣。

「如三國志，如果大家都不知道呂布是男的，看到性轉創作，搞不好就會自然而然以為呂布是女的。但就因為眾所周知呂布其人，性轉才會有趣。」黃震南舉例道。

台灣漫畫家在進行圖像創作時，他建議跳脫意念先行的角色設計，將角色評價留給讀者。他說：「像之前《臺灣史上最有梗的臺灣史》書中，插畫家本來將劉永福抗日時的日軍畫得一臉壞人樣，就是意念先行，在作畫時已先注入對人物角色的偏好。」

他認為不論忠奸好壞，應該讓讀者讀完後在內心自己產生評價。期待台灣漫畫家能在畫技表現上持續進步，也期待有更多好作品出現，讓藏書家能夠將之視為珍藏，流傳後世。

黃震南私房淘寶路線大公開！

①成大舊書店 → ②一二三書房 → ③書田二手書店 → ④達摩二手書房 → ⑤杭州書店

黃震南回嘉義時，有時會和父親攜手騎著摩托車逛一圈淘書，若你在這幾間店遇到竹野內豐的時候，可不要太興奮哦！

Photo Credit: CCC創作集提供

CCC推薦！嘉義愛書人好去處

台灣圖書室

地址：嘉義市中山路255號

張宏榮醫師於1995年成立之讀書空間，原址位於中正路協治牙科地下室，現址為紀念醫師而重新開幕。館藏以台灣歷史、文化相關內容為主，提供館內免費閱讀。

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達摩二手書坊

地址：嘉義市西區新榮路323號

嘉義規模頗大也同時經營網路拍賣的舊書店，二樓一整層有超多漫畫書！

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洪雅書坊

地址：嘉義市東區長榮街116號

以「社運獨立書店」為人所知，除販售社會議題相關書籍、獨立音樂外，每週三固定舉辦公共議題沙龍。

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受訪者介紹

黃震南，國立台灣師範大學台文系碩士，藏書人、說書人、拿著藏書說書之人。與黃哲永合編教材《讀冊識台灣》、與吳福助教授合編《台灣傳統漢語文學書目新編》，著有論文《取書包上學校：台灣傳統啟蒙教材》、散文《臺灣史上最有梗的臺灣史》、散文《藏書之家：我與我爸，有時還有我媽》等。經營臉書粉絲專頁「活水來冊房」。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈藏書家有黃金屋：黃震南專訪〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航