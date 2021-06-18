德國同事與病患都確診，與疫情共處一年多，我體悟到懼怕無法克服病毒

無法再歸零

台灣目前歷經一天數百例感染個案，在國外過去的一年，一天都是數千例增長。台灣在三級警戒與民眾自主的軟封城之下，就在端午佳節原可能暴增感染個案的時間點上，增加感染個案反而有趨減的趨勢，這表示防疫政策漸漸奏效，是件值得慶幸的好事。

但是說真的，台灣要回到過去一年的稀疏個案或歸零的紀錄是不可能逆轉了。

當同事與病患都確診

在德國醫院工作休假時，看到手機有服務醫院的電話沒接到，回電後護理站同事告知是打錯電話，原本是要通知確認感染，但不是我而是別人，一時電話撥錯。這個通知很熟悉，因為那代表同事中有人檢驗出來是陽性，必須居家檢疫。

其實就在幾天前，個人就曾被要求回家做居家檢疫，因為前一天上班有接觸到一個病患是確認感染，而個人打過完整兩劑疫苗超過兩周以上，因此不須居家檢疫。

近日和一位新進的年輕女同事聊到打疫苗與疫情，她輕鬆地跟我說，她不但打過疫苗，之前還染過疫。我聽了差點嚇壞，因為至今還很少遇到曾經染疫的人。趕緊追問現在的身體狀況，去（2020）年才剛畢業的她聳聳肩說，當時確實很不舒服，全身無力癱軟，不過也撐過來了。可能是不想再被變異病毒殘害之故，她之後接受施打疫苗，現在可說是金剛不壞之身。

而就在一次接觸個案時，我像平常一樣地詢問病患是否有打了疫苗。這位年紀超過80歲的女性長者竟說：「有，四月初打了第一劑AZ之後，四月底就在家庭醫師那驗出陽性，不久就被帶去醫院住院治療。現在沒事了，剛剛快篩是陰性。」這個病患說自己染疫的情形，好像是在說別人，不禁讓人為她捏一把冷汗。也因為她有打過一劑疫苗，之後的染疫才沒有傷害到她，她看起來身體硬朗，說話鏗鏘有力。

總之，如果要算接觸者，因為工作之故，個人早已是第一線接觸者。只是腦中盤旋著，還好那天上班時使用的醫療口罩丟棄了，沒有繼續使用。原本醫院工作與購物、搭車都須戴N95口罩，但後來規定，對於打完完整疫苗的工作人員，可放寬規定，允許只戴醫療口罩。

初次和確診病患接觸的當天，記得天氣炎熱，戴N95口罩八小時工作實在是虐待自己，口鼻無法通風，鼻下汗水直噴，感覺快窒息。

雖然德國政府規定，戴N95或同類型的FPP2口罩超過一小時要休息75分鐘，但是因工作之故，醫護人員哪有可能休息75分鐘而可以不用戴N95口罩？當天決定戴醫療口罩工作，才發現久久沒有再戴過的醫療口罩，通風多了，心想難怪大家戴口罩都露鼻，原因除了講話比較清楚之外，主要是為了吸氣。

為了確認個人是否為無症狀感染者，接觸個案後的第三天還特別去居家附近快篩站快篩。基本上醫院規定每個工作人員一周必須接受核酸檢測一次、快篩兩次。對於打過兩次疫苗的員工，一周至少接受一次核酸檢測，為的就是快速找出染疫者。

拒打疫苗比例高

德國即使現在因染疫死亡已上看九萬人，但卻沒有嚇倒德國人，反而是打疫苗不良反應的負面消息使之更覺恐怖。

私下詢問四周不論是醫護與理髮等，因職業需要親近別人身體的工作者，他們對疫苗大多持保留態度，真的積極想要施打者不到一半。在德國據調查，有三分之一的民眾是打死都不會接受疫苗的施打，所以最近為了衝高群體免疫，德國政府開放了12到18歲青少年也可以施打BNT輝瑞疫苗。

這個放寬施打年齡的規定，許多醫療專家保持謹慎的態度，他們認為對兒童與青少年施打疫苗沒有太大意義，因為對他們本身沒有重大的保護效果，基本上他們即使染疫也不太會生重病而死亡。

懼怕無法克服病毒

在德國與疫情生活了一年多，現今幾近一半的人口打了第一劑疫苗，德國感染人數下降許多，死亡增加的人數也漸能掌控。過去平均十萬人口七天增加的感染人數經常破百，現在則降到20人左右或更低。

最近餐館的戶外允許用餐，大家又擠成一團看足球賽，日子好像又回到疫情前正常的狀況，雖然大家心中都知道，這樣漂亮的數字不知可以維持多久；因為去年也是如此，夏天好了許多，秋冬一到大家在密閉室內，感染人數又火速增長。

不過與疫情相處一年半的我們，這星期開始可以實體去上瑜珈課，練跆拳道、做水上體操，去游泳、做芬蘭浴，情緒多少激動也流露出珍惜之情。

台灣疫情在爆發一個月左右的短短時間內就已呈現下降趨勢，這要歸功全民的努力與政府有效的防疫措施。在這疫情中讓我們學到，懼怕是無法克服病毒的，學習與它共處才是真理。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航