美對台反傾銷稅率衝擊本土輪胎產業，泰豐輪胎停產土地出售、員工大量解僱

日前美商務部對台灣及多國乘用車和輕卡車輪胎的反傾銷案終判出爐，台灣以正新的20.04%最低，南港的101.84%最高，其餘業者84.75%，平均稅率低於初判。日前台廠正新、建大將擴大自國外廠出貨，而泰豐輪胎受到衝擊，中壢廠將停產，土地出售進行救濟，並申請員工大量解僱，橡膠公會憂心認為台灣本土輪胎產業未來將受嚴重衝擊。

泰豐輪胎中壢廠停產土地出售 申請員工大量解僱

（中央社）泰豐輪胎今天指出，美國商務部對台灣輪胎業反傾銷稅率終判，將使美國市場接單全面衰退達8成以上，董事會通過中壢廠全面停產，並將呈報主管機關申請員工大量解僱。

反傾銷稅（Anti-dumping Duties）是根據WTO（世界貿易組織）通過的貿易保護措施，對進口國對本國實行傾銷進口商品徵收的一種進口附加稅，目的在於保護本國產業不受到外國商品傾銷的衝擊。

泰豐同時公告董事會決議處分中壢廠土地及建物，或子公司泰誠開發股份有限公司全部股權，二者擇一進行，擬採公開標售方式。

泰豐今天在重大訊息記者會表示，美國商務部於5月24日通過對台灣及多國乘用及輕卡車胎案的反傾銷案終判稅率，正新橡膠為20.04%、南港輪胎101.84%、其他廠商（含泰豐）為84.75%。

泰豐說明，反傾銷稅率實施已造成美國市場衰退，對公司營運產生衝擊。因銷售美國市場占比達8成以上，對合併營收產生重大影響，董事會通過中壢廠全面停產。

另外，非美國市場訂單由觀音廠承接出貨，美國市場則由海外代工夥伴生產，以逐步恢復對美供貨，並開發非乘用車、輕卡車輪胎，如賽車競技輪胎及開發其他高附加價值輪胎，提升營業效益。

橡膠公會：台灣本土輪胎產業將受嚴重衝擊

世界貿易組織規定，若有國家之業者刻意地以傾銷手段將產品出口至他國，導致他國產業受有損害時則受害國可對該出口國特定產品，課徵反傾銷稅以彌平價差。

由於美國商務部認為台灣業者刻意，以低於正常價格的輪胎進入美國，使本國產業受到影響，進而對台灣輪胎業反傾銷稅率。

近日終判出爐，關稅使台灣橡膠、輪胎產業產生影響，經濟部國際貿易局召集橡膠公會、工總與相關業者舉行因應會議。

橡膠公會表示，業者將積極面對挑戰，有人提及稅率計算資料有誤，將在近期補充更新資訊，盼能降低關稅。不料，終判出爐關稅使業者面臨挑戰。

橡膠公會先前推測，反傾銷稅初判結果，台灣應該與韓國、泰國課徵稅率相差不多，結果出爐卻是台廠稅率高達52.42%至98.44%，相當不樂觀。

橡膠公會強調，光是被課徵逾25%，業者就沒利潤可言，美國初判這樣的稅率，根本逼業者退出美國市場 。

業內輪胎主管則說，美國裁定反傾銷稅率產品占營業額約2%，其中，台灣生產品項約占1%，且以生產休旅車用輪胎為主，若銷往美國需課徵高關稅，正新將視其他市場需求，轉向澳洲、歐洲等地銷售。

橡膠公會則指出，台灣業者輪胎銷量、售價均無傾銷意圖，也盡力提供資料佐證，業者對台灣被課最重稅率感到相當訝異，不利台灣出口競爭力。

橡膠公會認為，台灣本土輪胎產業將受嚴重衝擊，估廠商會將相關產線轉移至其他稅率較輕國，藉此避免重稅，本土從業人員恐面臨就業問題。

資深投資人黃伯堃則認為，這對台灣橡膠產業是一個沈重打擊，可以從輪胎公司中的廠區出貨地判斷受傷害最小的輪胎公司為何，未來台灣橡膠業可能會出現出貨地轉移潮。

他說明，另一方面對於股價長期趨勢非常不利，建議投資人可以做好風險管控分批出場，才不會受到傷害。

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核稿編輯：翁世航