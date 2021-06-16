各縣市陷入疫苗「造冊之亂」，高雄作業迅速在於善用戶政系統

在日本捐贈的124劑AZ疫苗到貨後，地方政府陸續依照順序安排施打作業，此時，建立施打疫苗的名單成為地方政府的一大考驗。採取登記制的台北市、苗栗縣皆傳出有民眾抱怨根本預約不到；採取縣市政府造冊通知的台中市、雲林縣，卻也因為造冊內容未提供聯絡方式，造成村里長必須挨家挨戶拜訪的問題。

此外，近日也發生第一類施打人員難以確認資格的爭議，若未來持續擴大接種人口，政府將如何處理廣大民眾的造冊問題，很可能成為關注焦點。

登記制還是造冊制？民眾怨電話預約打300通還約不到

台北市日前針對85歲以上長者及65歲以上原住民接種，採取線上登記措施，若有無法線上登記者，則會發放客製化的通知單，告知打疫苗的時間地點。根據《中央社》報導，台北市長柯文哲呼籲民眾還是盡量上網登記，並透露有許多登錄的IP位址在國外，推測是由兒女線上跨海登記。

對此，台北市議員吳沛憶在臉書上批評，預約系統的後台資料只有登記者的「身分證字號」，身份核對困難。此外，尚未預約的民眾有三成，衛生局、民政局表示目前沒有人力查核戶政資料，里長因此難以確認里內尚未預約的長者，根本無法通知提醒。

立委吳思瑤也在臉書上直言，預約制帶來的不是便利、而是困擾，對於因為無法線上預約而難以就近施打疫苗的長輩而言，更是一種「數位落差」帶來的不公平。

除了台北市以外，全國部分原先採用預約接種制的縣市，多半已經在民怨之下改為造冊、通知施打。根據《中央社》報導，南投縣在15日本來採用電話預約的方式，不料早上9點開放後醫療院所的工作人員電話根本接不完，還有民眾抱怨打了300通還預約不到。隨後，南投縣長林明溱馬上出面回應，未來疫苗接種將造冊通知。

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此外，彰化縣、苗栗縣、花蓮縣原先也採用電話或線上預約接種，但陸續因民眾抱怨預約不到，而宣布往後改為造冊、村里通知接種。

高市造冊超前部署，遭柯文哲影射資訊不對等

從這波長者施打疫苗的情況來看，相比預約接種常常需要解決塞車、預約不到的問題，用造冊、村里通知接種的縣市所要解決的問題更少。其中，根據《中央社》報導，高雄市的造冊作業相當迅速，甚至被柯文哲指稱是「資訊不對等」。

對此，高雄市衛生局疾管處長何惠彬在臉書透露造冊過程。在4日日本捐贈台灣的124萬劑疫苗落地後，疾管處就開始推估封緘時間，並著手整理未施打人員名冊。在9日中央公佈優先施打對象後，高雄市在當日下午就估算出可獲得的疫苗量，翻出早已從民政系統調來的長輩人數資料，最後跨交通、民政、社會等局處協助接種。

高雄市一名李姓公務員在臉書指出，高雄市「偷吃步」之處，在於戶政造冊訓練有素。高雄市在2020年經歷了3次投票，李姓公務員也擔任3次主任管理員，當時每一次的在籍人口都要精準計算到選舉當日，「我非常清楚一年打三場仗的區公所及戶政的能耐。」

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民政單位沒給電話號碼、村里長只得一一親訪

這次因開放長輩施打疫苗所帶來的造冊風波，也反映了政府資料介接的問題。

高雄市的李姓公務員解釋，市民人口造冊的時候，民政局跟區公所的戶政系統才是這方面的高手。例如需要醫事人員的名冊時，教育局體健科、衛生局主管科、市立醫院人事室和秘書室，都能分別就校護、執業中醫事人員及職員工，在第一時間給出最新在職資料。

李姓公務員認為，如果市府召集人清楚任務，或至少願意授權給一名副手專責跨局處分工，「找對人做根本不會有什麼天下大亂的問題。」

多數縣市這次都由民政單位造冊，再交由村里長發送接種通知單，然而，並非造冊就能找到施打對象。根據《自由時報》9日報導，台中市府在為接種名單做預先準備時，民政局提供給里鄰長的清查名冊資料，只有姓名、出生日、鄰別與住址，並沒有列出聯絡電話，讓里長必須挨家挨戶訪查、了解情況，卻也增加了接觸風險。

雲林縣也發生類似狀況，根據《聯合報》報導，雲林縣有鄉鎮公所反應，戶政單位提供的名單只有村里別，沒有電話等聯絡資訊。考量住在山區、行動不便的長者前往施打疫苗的交通問題，村辦公室只得一一親訪，調查施打意願與需求。

第一類醫事人員造冊也難以驗證

除了長者施打疫苗的造冊問題外，第一類醫事人員的造冊也不斷爆出爭議。《中央社》日前接獲消息，台北市驗光師公會在群組詢問，有附驗光所的眼鏡行工作人員接種意願，因為衛生局採信任制、無須任何證明，最後公會提出的名冊總共超過600人，幾乎都是13日、14日要接種的眼鏡行工作人員。

隨後，台北市驗光師公會發布聲明，強調施打者都屬驗光所人員，並非任意的眼鏡行員。

衛生局官員坦言，衛生局現階段沒有人力去一筆一筆查核資料的資格，柯文哲也表示，目前台北市是由公會協助造冊，採彼此互相信任的模式。

對此，14日的記者會上有媒體問到，疫苗造冊對象身分難以驗證，是否可能勾稽勞健保資料，避免非接種對象施打疫苗。陳時中回應，驗光所人員確實是可接種對象，但是否具備約聘雇關係等相關認定，都有執行上的困難，勾稽勞健保或許是個好依據。

在疫苗施打的造冊風波中，從戶政單位提供村里長不全的資料，到第一類人員難以驗證身份的爭議，皆反映造冊工作在各單位間難以接通順暢，且整合資料、驗證身份資格的能力不足。若未來持續擴大接種人口，政府將如何處理廣大民眾的造冊問題，很可能成為關注焦點。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺