從G7到北約，多國力挺拜登引領全球抗中大局，美國真的回來了！

「北大西洋公約組織」（NATO）三十國元首高峰會順利落幕，會後的聯合公報出爐並對外公告，在全文79點內容中，提及「中國」的詞就高達十次；剛結束不久的「七大工業國集團」（G7）元首高峰會，聯合公報也聚焦在中國議題。

顯然，美國主導下的「圍堵中國」策略陸續奏效，盟友不但給足面子，更有意透過共同行動來展現以美國為核心的國際秩序。

多國力挺美國引領全球抗中大局

對美國來說，拜登首航出訪在歐洲，就是要參加兩場高峰會，外交意義不言而喻。

G7和NATO兩場元首高峰會，除了要展現集體意志，更是美國外交政策的延伸，因此，在拜登出發前，各界都猜測「中國議題」、「公共衛生」、「氣候變遷」、「區域安全」等議題會是聚焦討論的重點，果不其然，這些議題不但羅列在兩場聯合公報之中，更提出了具體的合作指標。

可以說，盟友幾乎沒有折扣的力挺美國，顯然這是經過一定程度的精心盤算，而美國也表現出引領全球秩序的角色，以及採取有可預測性的對外策略，重返國際多邊體制的拜登主義，試圖追回川普遺棄的國際信任。

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NATO集體安全的戰略概念轉換

北大西洋公約NATO自1949年成立，成立之初是為了抗衡蘇聯及其共產盟友，具有軍事合作的「集體安全」（Collective Security）概念，當時因為兩極對抗的國際體系，以蘇聯為首的共產勢力也成立了「華沙公約組織」（Warsaw Treaty Organization）。

不過，在冷戰結束後，蘇聯倒台，原「華沙公約組織」成員的東歐國家在解散後，多數紛紛轉向加入NATO，使得NATO成員國數量暴增至三十國，堪稱是目前規模最大的區域性安全機制。

後冷戰時期的軍事對壘已有所改變，在進入全球化時代，涉及「國家安全」的定義有了新內涵，在以軍事為主的「傳統安全」（Traditional Security）之外，各國開始關注「非傳統安全」（Non-traditional Security），包裹氣候、能源、公衛、網路等議題備受討論。

NATO在蘇聯瓦解後，傳統的軍事對壘狀態已經改變，而為了因應國際事務的複雜化及多元化，NATO針對「新安全威脅」（New-Security Threats）進行戰略概念的轉換。

美國回來了：多邊認證中國威脅

因為多樣議題，NATO維護集體安全的財政負擔不斷增加，川普主政時期也不時批評美國花太多錢保護盟友，甚至在2019年NATO元首高峰會中暗示美國將離開北約，造成美國與各國的關係跌落谷底，一直到當前拜登上台後才有轉機。

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拜登上台後不斷強調美國將會重返國際多邊合作，同時也會透過外交途徑來維護國際秩序的穩定，這相對於川普的單邊甩鍋的外交戰略，有著明顯的不同，且也獲得國際友邦的信任。

事實上，拜登的外交國安團隊積極造訪各國，也研擬各種因應全球公衛、氣候變遷及區域安全等問題的方案，同時在國際場合中不時可以看到美國的身影。

因此，G7和NATO正是拜登證明「美國回來了」的機會，在前往歐洲前，美國便展開對外援助疫苗的行動，並且針對疫情發展提出要對病毒外流問題進行溯源調查，「中國議題」便是這次議程設定的主軸。

與過去最大不同的地方在於，G7和NATO都有不同過去的新論述，針對中國部分，G7除了批評中國侵害新疆、香港人權的黑紀錄之外，更加入了對「台海和平」的關注，這是首次出現在G7元首聯合公報之中；甚至提出將合作協助弱勢國家的基礎建設，提出「重建更好世界」（Build Back Better World）計劃，似有和中國的「一帶一路倡議」互別苗頭的意味。

圍堵中國的跨區域合作對話成形

NATO直接點名中國將對各國帶來系統性的挑戰，回顧過去對中國的看法從「機遇」到「機遇與挑戰」，到如今不再提「機遇」，顯然西方國家逐漸放大檢視中國威脅；同時，NATO也打算將觸角延伸到印太地區，歐美鏈接印太的「跨區域」（Cross-Region）對話與合作將會是北約的重要任務之一，劍指中國的用意相當明顯。

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接連兩次元首峰會大篇幅聚焦在中國議題，可以說，拜登引領美國回來了的氣勢非凡，說服多國認同美國的觀點，將中國註明在聯合公報之中，這樣的認證可以說是美國外交上的勝利。

有趣的是，習近平面臨這場抗中大局，縱然美國政府已經陸續在氣候變遷、經貿談判等問題上與中國接觸，但看似與中國同一陣線的俄羅斯，雖然與美國也有著冷戰遺緒的對立氛圍，但「拜普會」還是粉墨登場，「拜習會」卻仍排不上邊，中國如果還要打腫臉充胖子，恐怕不只是自欺欺人，而且相當愚蠢。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航