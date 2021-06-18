2021/06/18,
國際

從G7到北約，多國力挺拜登引領全球抗中大局，美國真的回來了！

從G7到北約，多國力挺拜登引領全球抗中大局，美國真的回來了！
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

相對於川普的單邊甩鍋的外交戰略，拜登上台美國不斷透過外交途徑來維護國際秩序的穩定，也獲得國際友邦的信任，而G7和NATO正是拜登證明「美國回來了」的機會。

「北大西洋公約組織」（NATO）三十國元首高峰會順利落幕，會後的聯合公報出爐並對外公告，在全文79點內容中，提及「中國」的詞就高達十次；剛結束不久的「七大工業國集團」（G7）元首高峰會，聯合公報也聚焦在中國議題。

顯然，美國主導下的「圍堵中國」策略陸續奏效，盟友不但給足面子，更有意透過共同行動來展現以美國為核心的國際秩序。

多國力挺美國引領全球抗中大局

對美國來說，拜登首航出訪在歐洲，就是要參加兩場高峰會，外交意義不言而喻。

G7和NATO兩場元首高峰會，除了要展現集體意志，更是美國外交政策的延伸，因此，在拜登出發前，各界都猜測「中國議題」、「公共衛生」、「氣候變遷」、「區域安全」等議題會是聚焦討論的重點，果不其然，這些議題不但羅列在兩場聯合公報之中，更提出了具體的合作指標。

可以說，盟友幾乎沒有折扣的力挺美國，顯然這是經過一定程度的精心盤算，而美國也表現出引領全球秩序的角色，以及採取有可預測性的對外策略，重返國際多邊體制的拜登主義，試圖追回川普遺棄的國際信任。

AP_21124337678427
Photo Credit: AP / 達志影像

NATO集體安全的戰略概念轉換

北大西洋公約NATO自1949年成立，成立之初是為了抗衡蘇聯及其共產盟友，具有軍事合作的「集體安全」（Collective Security）概念，當時因為兩極對抗的國際體系，以蘇聯為首的共產勢力也成立了「華沙公約組織」（Warsaw Treaty Organization）。

不過，在冷戰結束後，蘇聯倒台，原「華沙公約組織」成員的東歐國家在解散後，多數紛紛轉向加入NATO，使得NATO成員國數量暴增至三十國，堪稱是目前規模最大的區域性安全機制。

後冷戰時期的軍事對壘已有所改變，在進入全球化時代，涉及「國家安全」的定義有了新內涵，在以軍事為主的「傳統安全」（Traditional Security）之外，各國開始關注「非傳統安全」（Non-traditional Security），包裹氣候、能源、公衛、網路等議題備受討論。

NATO在蘇聯瓦解後，傳統的軍事對壘狀態已經改變，而為了因應國際事務的複雜化及多元化，NATO針對「新安全威脅」（New-Security Threats）進行戰略概念的轉換。

美國回來了：多邊認證中國威脅

因為多樣議題，NATO維護集體安全的財政負擔不斷增加，川普主政時期也不時批評美國花太多錢保護盟友，甚至在2019年NATO元首高峰會中暗示美國將離開北約，造成美國與各國的關係跌落谷底，一直到當前拜登上台後才有轉機。

AP_19126508946239
Photo Credit: AP / 達志影像

拜登上台後不斷強調美國將會重返國際多邊合作，同時也會透過外交途徑來維護國際秩序的穩定，這相對於川普的單邊甩鍋的外交戰略，有著明顯的不同，且也獲得國際友邦的信任。

事實上，拜登的外交國安團隊積極造訪各國，也研擬各種因應全球公衛、氣候變遷及區域安全等問題的方案，同時在國際場合中不時可以看到美國的身影。

因此，G7和NATO正是拜登證明「美國回來了」的機會，在前往歐洲前，美國便展開對外援助疫苗的行動，並且針對疫情發展提出要對病毒外流問題進行溯源調查，「中國議題」便是這次議程設定的主軸。

與過去最大不同的地方在於，G7和NATO都有不同過去的新論述，針對中國部分，G7除了批評中國侵害新疆、香港人權的黑紀錄之外，更加入了對「台海和平」的關注，這是首次出現在G7元首聯合公報之中；甚至提出將合作協助弱勢國家的基礎建設，提出「重建更好世界」（Build Back Better World）計劃，似有和中國的「一帶一路倡議」互別苗頭的意味。

圍堵中國的跨區域合作對話成形

NATO直接點名中國將對各國帶來系統性的挑戰，回顧過去對中國的看法從「機遇」到「機遇與挑戰」，到如今不再提「機遇」，顯然西方國家逐漸放大檢視中國威脅；同時，NATO也打算將觸角延伸到印太地區，歐美鏈接印太的「跨區域」（Cross-Region）對話與合作將會是北約的重要任務之一，劍指中國的用意相當明顯。

RTXD9CMA
Photo Credit: Reuters / 達志影像

接連兩次元首峰會大篇幅聚焦在中國議題，可以說，拜登引領美國回來了的氣勢非凡，說服多國認同美國的觀點，將中國註明在聯合公報之中，這樣的認證可以說是美國外交上的勝利。

有趣的是，習近平面臨這場抗中大局，縱然美國政府已經陸續在氣候變遷、經貿談判等問題上與中國接觸，但看似與中國同一陣線的俄羅斯，雖然與美國也有著冷戰遺緒的對立氛圍，但「拜普會」還是粉墨登場，「拜習會」卻仍排不上邊，中國如果還要打腫臉充胖子，恐怕不只是自欺欺人，而且相當愚蠢。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。