【社會騙局】修過的東西一壞再壞，如何避免無良業者的「專業維修」敲詐？

前面幾回介紹了美容敲詐、愛情婚姻敲詐，這些敲詐雖然常見，但不算是生活中最常遇見的敲詐，最常見的敲詐是什麼呢？

其實就是電腦維修、汽機車維修⋯⋯等，這些都是人們生活中最常使用的產品，也相信不少人遇到這些產品損壞或是需要保養等問題。絕大多數的並沒有專業的電腦維修知識或是汽機車等相關知識，更不用去講型號、價格這些更細的問題了。東西壞掉當然是直接去街坊尋找相關維修的店面，這些人並不知道接下來他準備被「無良業者」狠狠地敲詐了。

很多人被敲詐了也渾然不知，直到朋友告知「不會吧！你怎麼被坑那麼多」、「你怎麼不跟我說！我幫你還不用錢」；或者是維修好的東西一壞再壞，不斷找同一業者維修，事後聽到謠言才驚覺有異，方知頻繁故障的幕後黑手竟然就是維修業者，這類情形最常出現在生存遊戲的玩具槍店售後維修服務。

就直接進入正題，我們就直接從實際案例去分析，維修產業如何去敲詐顧客的。

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筆者朋友（以下稱呼A），有次將壞掉的電腦拿去街上的電腦維修工作室維修，這家店家甚至還是家裡人推薦的。A將電腦送去給店家維修，維修人員宣稱固態硬碟的C槽完全受損無法維修，是沒有救的，若要移轉檔案至少要6000－10000元。然後維修人員開了一筆近10000元的菜單，內容包含新的主機板、記憶卡、硬碟，「建議」A花錢購買這些零件組裝新電腦。

然而A有個朋友是在台北3C賣場擔任工作人員（以下稱呼B），B透過A的貼文知道對方狀況，而要求A將受損狀況跟維修電腦的人菜單開給他看。B發現A的新電腦菜單中所有的零件，不是最低檔次就是庫存很久的舊品，市值也只有菜單上的一半費用；接著B也得知A的固態硬碟壞掉花了近8000元救出檔案，於是B向A說明他的硬碟很有可能沒有故障，極高機率是被業者坑錢。

B隨後向A說：「電腦維修那邊開的菜單你不要跟他買，他那是在坑錢。我這幾天剛好要南下台中，我去幫你檢查。」後來A聽了B的話，很快就向業者取消訂單並將損壞電腦帶回家，等待朋友B來檢查電腦。

兩天後B去找A，幫他檢測電腦，並開一個更適合工作用的電腦配件菜單，順道將受損的固態硬碟帶回去台北的工作室檢測。隔天中午B打電話向A表示：「固態硬碟根本沒有故障，對方幫你複製檔案，CTRL+C、CTRL+V這樣子就跟你收了8000元。」得知這樣的消息時A的感覺如同晴天霹靂，但也深知已經來不及了。

從這件事情中，可從幾件跡象推敲商家是如何去坑客戶的。業者向A表示：「您的硬體受損無法恢復，我只能嘗試幫您救回一些檔案。您先回去等我弄好了，我再打電話通知您。」通常顧客就會回去等候報告（但這也是常見基本的流程，但不良業者就會從這下手）。

其實有的時候只是軟硬體衝突或是部分硬體受損，才間接導致電腦故障。有些店家會看顧客臉色，若顧客一臉對電腦懵懂的模樣，「沒有良心」的業者就講先幾句專業術語把顧客唬得團團轉，再現場秀出幾招，讓客人覺得電腦真的是如業者說的「損毀」、「故障」，還需要另外支付救回檔案費用，再購買昂貴的「淘汰」硬體。

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電腦發生的當機、故障每個人遇到的都不一樣，所以最好多方交叉比較是最好的。業者知道很多檔案對於顧客來說非常重要，深知多數顧客願意花上高昂費用救回檔案。但仔細檢查往往會發現，很多故障問題其實並不嚴重，甚至根本無需維修，只需重新設定、調整就能恢復正常，顧客通常這時只需支付檢查費幾百元即可。

但有些黑心業者就從這榨乾信任他們的顧客，先表示技術很複雜、時間相當長、檔案不一定能救回，如果能救回來差不多要支付6000－10000元左右。透過心理戰術，營造出檔案若有救回來是業者技術高超的印象，如此開出價格再貴的費用，也能讓顧客心甘情願的掏出腰包。

由於顧客在真的急需救回檔案時，會自然展露出「願意」支付這種款項的面容，自然而然就容易被業者牽著鼻子走。業者會請顧客先行離開並等候通知，然而等顧客回去之後，業者可能也不用費什麼力，就如上面所述複製貼上，幾個小時候再跟顧客說：「電腦修好了。」當然大把鈔票也賺進口袋了。

敲詐完顧客的「檔案複製」的費用後，貪得無厭的他們當然不會放棄宰肥羊的機會，接著就會向客人推薦一些硬體配置菜單、建議顧客更換零件。當然看不懂電腦零件品牌、型號、名稱的人，很容易被維修人員的言語牽著走，因為自己不懂，因此維修人員說什麼都是對的。

這時許多業者就會開些庫存、多餘、淘汰的不良硬體零件，不然就是檔次最低的型號。趁此機會清出自己的庫存賺取兩倍以上的費用、又能獲得顧客的信賴與感謝，可謂一舉三得，清倉、賺錢、信賴三個一把抓。所幸故事中的主人翁及時被朋友救援，才免得再花買爛設備的冤枉錢。

以上是維修電腦常見的坑錢模式，相對的汽機車、電器之維修亦同，這些產業都是有專業零件、型號、名稱，一般人若不是有興趣或是非本行的人，幾乎不會對此有所了解，這類的人最容易成為這些專業人士宰殺的肥羊。

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不過，不能因此代表每個業者或是類似模式推銷的人，都是這樣無良黑心的人。這世上仍然有許多正直的商人，是憑著良心在服務顧客的。由於無良業者的手法模式與正直手法其實僅有一線之隔，畢竟這是「專業」的產業，不能見到所有維修人員講專業術語、開採購菜單、要顧客回去等候就認為是敲詐。

最重要的是顧客必須去學習一點知識，在識別之前必須先做好功課，最最最重要的就是去了解商家網路「口碑」還有「行情價」，再來就是「專業名詞及型號」。

但也不是每個人都有這樣的時間去學習，所以也可透過網路稍微爬文先給自己打預防針。若身旁好友有這些專業技能，在將物品送修前最好先跟朋友聯繫，請他們協助。若他們無法立即協助，那也請他們掩護，並隨時保持通聯。

然而遇到在坑錢的業者時，「臉皮」務必比他們還要厚，適時多方查證、交叉比對、勇敢拒絕他們的「採購訂單」及「服務」，千萬不要覺得會「不好意思」。若已經被坑但事後才知道，對方甚至也已經叫貨，那在趁他們組裝之前趕緊踩剎車，第一時間要求業者停工跟取消訂單，並停止後續的維修服務。

由於這類交易行為多為沒有合約，甚至多數是私下處理，事後「才發現自己被敲詐」或者「朋友告知才發現自己被敲詐」，導致與業者發生衝突卻難以有保障。因為這部分有不少灰色地帶，尤其在電腦使用和汽機車維修還有個人使用習慣問題，因此要撇清是誰的責任是相對困難的。最好的保護自己方式就是懂得預防跟專業友人掩護。

雖然本篇文章看起來很像是在講「基本常識」，但絕大多數的人在吃虧之前，並沒有相關常識跟應對法則，甚至連筆者早在學生時期也是有吃過類似的虧。筆者也有聽過一些朋友抱怨，他們遇到類似事情通常會「不好意思」，反而不敢在第一時間向業者拿回自己的權益，而被佔了便宜。

所以這篇文章用意是，希望給還沒吃過虧的人一個警惕跟預防，吃過虧的人未來再遇到類似事件能鼓起勇氣向不良業者提出拒絕跟及時查證，保障自己的權益。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航