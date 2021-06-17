源自格拉蘇蒂小鎮的創芯境界 NOMOS 綻放三十年大成的自製榮光

1990年，NOMOS榮歸離開超過半世紀的格拉蘇蒂小鎮，開啟品牌力求德國鐘錶工藝再復興的希望工程。對比當時德國鐘錶圈的業內規則，NOMOS奉行「不使用通用機芯」的信條，嚴守所有錶款95%以上零件的製造與完成組裝，都必須在格拉蘇蒂完成，展現不超快搶徑的「匠藝」精神，因此NOMOS被鐘錶收藏家戲稱為「鐘錶界的慢動作大師」。

包浩斯設計主義，是NOMOS奉為錶款設計的靈魂信仰，體現直觀思考與實用風格，同時融入現代簡約美學元素，令許多人過目難忘的同時，激活了NOMOS獨樹一格的品牌特色，經過世代輪替，NOMOS培養出一批不曾踏進傳統錶店的「新生代消費群」，有鑒於消費者購物喜好轉變，讓傳統通路不再「重瑞輕德」，NOMOS在台灣歷經十多年的耕耘與推廣，漸漸從小眾領域，轉變成為文青經濟崛起下的業績黑馬。

Photo Credit：NOMOS

NOMOS不斷在機芯的自製進程，締造突破頂尖的新里程，在錶款設計風格，更加散發細膩的工藝格局；2021日內瓦“Watches & Wonders鐘錶與奇蹟”的線上發佈會，引起各界好評盛讚，全球歷經三個月的等待，NOMOS展現超凡新意的年度重量級新作，終於正式抵台。

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綻放閃螢盛夏午夜的迷人身影

Tangente Update「幻裝」登場

熟悉NOMOS的消費者，相信對品牌旗下非常知名的Tangente系列，一定不太陌生；Tangente系列家族，不僅體現設計美學與實用機能並重的獨家風采，同時堅持在德國製錶重鎮-格拉蘇蒂，不斷進行自製機芯的工藝提升，一直被視為當代傳奇的進行式，品牌走過30年的興業之路，力求帶給消費者更具包浩斯新意的堅定信念之下，歷經三年的擘劃，設計團隊凝聚令人驚艷的動人元素，終於在今年推出Tangente Update系列。

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於本月正式在台市售的Tangente Update系列，身為NOMOS代表包浩斯精神腕錶的骨幹家族，設計風格延續簡約優雅並存的經典神韻，採用更貼近市場主流的41mm黃金配戴尺寸，在放大錶徑之餘，依舊流淌獨家製錶血統；Tangente Update系列，面盤時刻採用數字與線型時標的「交錯式放置」設計，展現讀時的便利性與視覺逸趣，同時巧妙運用時標的銀灰色與指針的不銹鋼原色，襯托午夜藍面盤的深邃與整體層次美感；面盤視覺核心，NOMOS沿用深受消費者喜愛的小秒盤佈局，體現機能與典雅的共冶之美。Tangente Update系列，同時搭載深受消費者喜愛的「環型日期顯示」設計，滑動顯示日期的螢綠色模塊，透過面盤三明治工藝的運用，即使在光線昏暗處「滑動日期顯示功能」依舊清晰可見。為了增添配戴舒適性，特別選用質地細膩高級的「科爾多瓦馬」真皮錶帶，同時具備 50米的防水性能，體現NOMOS實戴主義與細節主張並重的工藝基因。

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透過環型日期顯示與完美用色的襯托之下，Tangente Update系列，優雅綻放專屬NOMOS的工藝美學，而環型日期顯示功能，歸功於DUW 6101機芯的匠心問世，有別於傳統的單向調教，DUW 6101機芯可讓配戴者，進行順、逆的自由調整，具有顛覆傳統的工藝創新，更加難能可貴的是，為了延續品牌一脈的輕薄外型，以不增加機芯厚度為前提，品牌打造一種特殊的專利齒輪，驅動日期模組運行，同時運用自製擒縱系統與用高溫製成的藍色合金游絲，不僅確保機芯的精準度，更讓機芯直徑保持在35.2mm，而厚度僅3.6mm。

DUW 6101機芯的特別之處，包括自動擺陀上的鍍金字母採用壓印雕刻，機芯夾板上以兩種色彩雕刻著"reguliert in 6 Lagen"(意為:六方位調校)字樣。 該款機芯經過精心的打磨和裝飾，是一款秉承了格拉蘇蒂175 年製錶傳統的經典傑作，至今已屬罕見。 NOMOS 首席執行官 Uwe Ahrendt 表示:「或許，第一眼您會感覺這就是一款帶有日曆顯示功能的新型腕表。 但如果仔細觀察，您會意識到這款創新之作，超越了市場現有的其他同類腕表作品。

Photo Credit：NOMOS

【技術資料】

機芯：品牌自製DUW 6101自動上鍊機芯

功能：專利環形日期顯示與可前後雙向快調功能

錶盤：午夜藍錶盤搭配綠色夜光日期圈

錶殼：圓形不鏽鋼錶殼

錶耳：20mm

錶徑：41mm

錶帶：黑色科爾多瓦包邊馬皮錶帶

錶面：藍寶石防眩水晶玻璃

防水：50米防水

定價 : 133,400元

浪漫體現自製自主的德藝情懷

Metro neomatik 41 Update訴說簡單中的不簡單

非常執著機芯自製研發的NOMOS，瀟灑地拋開使用通用機芯的桎梏，在今年日內瓦"Watches & Wonders鐘錶與奇蹟"正式亮相Metro neomatik 41 Update，獲得各界好評與讚賞，大器表態「簡單中的不簡單」的巨匠思維。

仰賴於機芯不斷進化，NOMOS體現的包浩斯設計靈感，亦透過時間的演進，屢屢帶給消費者悸動與感動，即將於本月在台上市的Metro neomatik 41 Update系列，保留品牌一貫的錶殼薄型特色，透過41mm的錶殼直徑，給予消費者直覺式讀時的設計著眼；Metro neomatik 41 Update採用視覺感極佳與鐘錶市場罕見的銀白色面盤，賦予錶款色彩獨特出眾的表現平台，。

設計團隊為了賦予Metro neomatik 41 Update系列，嶄新的面貌與生命力，特別由「古老德國精密儀器」淬煉出的實用靈感，指針採用非常特殊「探針式」造型，韻發出懷舊科技的獨特氛圍；NOMOS設計團隊為了增益精密儀器元素與品牌簡約靈魂的完美般配，巧妙運用包浩斯「基礎造型原理」，設計出「獨家點型時標與點型記速圈」，透過多種密度與大小不同的時標與夾鑲置放5分鐘進位「分鐘標」，混合出視覺環型放射的律動之美，同步賦予「同心圓放射紋理」小秒盤，視覺更開闊的視覺空間美感，展現NOMOS與日俱進的設計巧思。

Metro neomatik 41 Update系列與Tangente Update系列，同樣搭載倍受市場青睞的環型日期顯示功能，透過面盤外緣三明治技術，令滑動日期顯示的亮橘色模塊，綻放點睛佩戴者聚焦的視覺之美。

Photo Credit：NOMOS

【技術資料】

機芯：品牌自製DUW 6101自動上鍊機芯

功能：專利環形日期顯示與可前後雙向快調功能

錶盤：小秒盤銀白色錶盤搭配螢光橘色日期圈

錶殼：圓形不鏽鋼錶殼

錶耳：20mm

錶徑：41mm

錶帶：快拆灰色尼龍錶帶

錶面：弧面藍寶石水晶玻璃

防水：50米防水

定價 : 140,000元