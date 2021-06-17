緬甸軍方縱火焚村釀兩死、千人逃離，英國駐緬大使館譴責

緬甸中部馬圭省（Magway Region）金馬村（Kin Ma）15日傍晚燃起大火，導致兩名長者身亡，全村幾近焚毀。村民指出，起火原因是緬甸安全部隊與反軍方示威民眾發生衝突後縱火，緬甸國營媒體將事件歸咎「恐怖分子」所為，英國駐緬甸大使館則譴責軍方，「對緬甸人民毫無顧念之心。」

2月1日緬甸軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）發動政變，推翻翁山蘇姬翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導民選政府。政變後緬甸全國武裝衝突不斷，軍政府部隊血腥鎮壓全國各地反軍方抗爭，不少人民揭竿而起，而原先在邊境與政府長期對抗各少數族群組織，和軍方的衝突也升溫。

《伊洛瓦底》報導，15日上午，軍方部隊與地方人民反抗隊伍在金馬村附近發生衝突，軍方因觸發地雷導致7到15人傷亡，平民傷亡人數未知，一名當地村民告訴《伊洛瓦底》。

衝突過後，軍方約有150名士兵增援，並在金馬村民宅縱火，當時大部分村民已經逃離，一名目擊者表示，軍方部隊對試圖救火和搜救的村民開火。全村約240戶民宅燒成灰燼，超過1000名村民逃到叢林或鄰村避難。一名村民表示，「我們呼籲全國人民抵抗軍方部隊，他們甚至對無辜平民動武。」

《Myanmar Now》報導，劫後，村民發現一對夫婦在家中葬身火海，兩人年歲已高，丈夫85歲、妻子83歲，膝下育有八子。「老人身體不好，幾乎不能走路，他們的孩子都逃走了。我想太太是選擇不逃，與他丈夫待到最後一刻。」夫婦的鄰人告訴《Myanmar Now》。一名返回村莊的村民說，他看到這對夫婦的兒子，在家屋餘燼中哭泣。

《路透社》報導，國營緬甸廣播電視台（MRTV）報導，金馬村大火是「恐怖分子」所為，有些媒體的報導是「刻意抹黑軍方」。發生在金馬村的火勢大到讓美國航空暨太空總署（NASA）的火點追蹤系統於15日晚間9時52分留下紀錄，路透社無法獨立證實起火原因，軍政府發言人並未回覆《路透社》置評請求。

英國駐緬甸大使館引述大使楚格（Dan Chugg）說法在推特（Twitter）發文，「報導指出軍政府燒毀馬圭省一整座村落、殺害年長村民，再度顯示軍政府持續犯下可怕的罪行，對緬甸人民毫無顧念之心。」

Statement from British Ambassador: “Reports that the junta has burned down an entire village in Magway, killing elderly residents, demonstrate once again that the military continues to commit terrible crimes and has no regard for the people of Myanmar.“https://t.co/0lv8h3ts4D — UK in Myanmar 🇬🇧 (@ukinmyanmar) June 16, 2021

「一切都被焚毀」

《美聯社》報導，透過電話採訪一位金馬村民（因擔心政府報復不願具名）表示，全村237棟房子只有10棟還沒完全倒塌。他表示，軍警組成的部隊還在搜索村莊的反抗勢力，絕大多數當地人的武裝非常簡陋，只有自製的來福獵槍而已。

記者詢問他是否要回村，他說，「不，我不敢。我們不覺得事情已經結束。我們將轉移到其他村莊。而且即便我們回村，也沒有地方可以待，一切都被焚毀。」

政府部署軍力在少數民族組織掌控的區域，因而大部分衝突都是發生於邊境，像是西邊的欽族（Chin ）、北邊的克欽族（Kachin）、東邊的克倫尼族（Karenni）。發生在金馬村衝突格外引起關注，是因為緬甸主流族群緬族（Barmar）長期該村所在的馬圭省佔優勢地位，對他們而言，如此嚴重的衝突並不尋常。

金馬村的反抗勢力有意加入平行政府民族團結政府（NUG）未來將成立的聯邦軍（Federal Army），有些人也已和邊境長年與政府交戰的少數民族組織建立同盟。

緬甸境內暴力衝突不斷，人民傷亡慘重，國際社會不斷呼籲軍政府停止暴力。每日追蹤整理緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至6月16日，遭受軍方暴力鎮壓殺害的死亡人數為865人。緬甸政治犯援助協會指出，金馬村有長者死亡，有村民被射中大腿、被逮補。

聯合國（UN）11日新聞稿指出，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）表示，「國家安全部隊持續，對武裝組織、平民、人民財物使用重裝武力，包括空襲。」巴舍萊指出，「過去四個月，緬甸已徹底遠離危墜民主之路，轉變成一場人權災難。人民喪生、承受巨大社會經濟衝擊，軍方領導階級必須對此災難負有唯一責任。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒