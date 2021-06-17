緬甸軍方縱火焚村釀兩死、千人逃離，英國駐緬大使館譴責
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軍方部隊對試圖救火和搜救的村民開火，全村約240戶民宅幾乎燒成灰燼，超過1000名村民逃到叢林或鄰村避難。一名村民表示，「我們呼籲全國人民抵抗軍方部隊，他們甚至對無辜平民動武。」
緬甸中部馬圭省（Magway Region）金馬村（Kin Ma）15日傍晚燃起大火，導致兩名長者身亡，全村幾近焚毀。村民指出，起火原因是緬甸安全部隊與反軍方示威民眾發生衝突後縱火，緬甸國營媒體將事件歸咎「恐怖分子」所為，英國駐緬甸大使館則譴責軍方，「對緬甸人民毫無顧念之心。」
2月1日緬甸軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）發動政變，推翻翁山蘇姬翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導民選政府。政變後緬甸全國武裝衝突不斷，軍政府部隊血腥鎮壓全國各地反軍方抗爭，不少人民揭竿而起，而原先在邊境與政府長期對抗各少數族群組織，和軍方的衝突也升溫。
《伊洛瓦底》報導，15日上午，軍方部隊與地方人民反抗隊伍在金馬村附近發生衝突，軍方因觸發地雷導致7到15人傷亡，平民傷亡人數未知，一名當地村民告訴《伊洛瓦底》。
衝突過後，軍方約有150名士兵增援，並在金馬村民宅縱火，當時大部分村民已經逃離，一名目擊者表示，軍方部隊對試圖救火和搜救的村民開火。全村約240戶民宅燒成灰燼，超過1000名村民逃到叢林或鄰村避難。一名村民表示，「我們呼籲全國人民抵抗軍方部隊，他們甚至對無辜平民動武。」
《Myanmar Now》報導，劫後，村民發現一對夫婦在家中葬身火海，兩人年歲已高，丈夫85歲、妻子83歲，膝下育有八子。「老人身體不好，幾乎不能走路，他們的孩子都逃走了。我想太太是選擇不逃，與他丈夫待到最後一刻。」夫婦的鄰人告訴《Myanmar Now》。一名返回村莊的村民說，他看到這對夫婦的兒子，在家屋餘燼中哭泣。
《路透社》報導，國營緬甸廣播電視台（MRTV）報導，金馬村大火是「恐怖分子」所為，有些媒體的報導是「刻意抹黑軍方」。發生在金馬村的火勢大到讓美國航空暨太空總署（NASA）的火點追蹤系統於15日晚間9時52分留下紀錄，路透社無法獨立證實起火原因，軍政府發言人並未回覆《路透社》置評請求。
英國駐緬甸大使館引述大使楚格（Dan Chugg）說法在推特（Twitter）發文，「報導指出軍政府燒毀馬圭省一整座村落、殺害年長村民，再度顯示軍政府持續犯下可怕的罪行，對緬甸人民毫無顧念之心。」
「一切都被焚毀」
《美聯社》報導，透過電話採訪一位金馬村民（因擔心政府報復不願具名）表示，全村237棟房子只有10棟還沒完全倒塌。他表示，軍警組成的部隊還在搜索村莊的反抗勢力，絕大多數當地人的武裝非常簡陋，只有自製的來福獵槍而已。
記者詢問他是否要回村，他說，「不，我不敢。我們不覺得事情已經結束。我們將轉移到其他村莊。而且即便我們回村，也沒有地方可以待，一切都被焚毀。」
政府部署軍力在少數民族組織掌控的區域，因而大部分衝突都是發生於邊境，像是西邊的欽族（Chin ）、北邊的克欽族（Kachin）、東邊的克倫尼族（Karenni）。發生在金馬村衝突格外引起關注，是因為緬甸主流族群緬族（Barmar）長期該村所在的馬圭省佔優勢地位，對他們而言，如此嚴重的衝突並不尋常。
金馬村的反抗勢力有意加入平行政府民族團結政府（NUG）未來將成立的聯邦軍（Federal Army），有些人也已和邊境長年與政府交戰的少數民族組織建立同盟。
緬甸境內暴力衝突不斷，人民傷亡慘重，國際社會不斷呼籲軍政府停止暴力。每日追蹤整理緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至6月16日，遭受軍方暴力鎮壓殺害的死亡人數為865人。緬甸政治犯援助協會指出，金馬村有長者死亡，有村民被射中大腿、被逮補。
聯合國（UN）11日新聞稿指出，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）表示，「國家安全部隊持續，對武裝組織、平民、人民財物使用重裝武力，包括空襲。」巴舍萊指出，「過去四個月，緬甸已徹底遠離危墜民主之路，轉變成一場人權災難。人民喪生、承受巨大社會經濟衝擊，軍方領導階級必須對此災難負有唯一責任。」
延伸閱讀
新聞來源
- Senior Citizens Die After Myanmar Junta Soldiers Set Village on Fire（伊洛瓦底）
- Junta police set fire to Magwe Region village, reducing it to ‘mounds of ashes’（Myanmar Now）
- Myanmar village burned after fighting; residents blame security forces（路透社）
- Junta troops burn Myanmar village in escalation of violence（美聯社）
- UN rights chief urges accountability for escalating ‘catastrophe’ in Myanmar（聯合國）
- Daily Briefing in Relation to the Military Coup（緬甸政治犯援助協會）
責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒