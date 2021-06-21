有效幫助上班提神的五種秘密武器，讓你不用再躲廁所打瞌睡

文：Chloe

一上班就好想睡？每到了下午兩三點，雖然眼睛還是看著螢幕，手指也還是敲打著鍵盤，但就是會有一股睡意襲來，眼皮感覺越來越沉重，打字速度漸漸慢了下來。想必這樣的經驗也是許多上班族的心聲。除了喝咖啡，還有哪些提神方法呢？

為了幫你解決上班容易疲倦的通病，筆者彙整了能有效幫助上班提神的五種秘密武器，讓你既能快速趕走惱人的瞌睡蟲，還能重拾工作效率。

上班提神武器TOP5：芳香提神

忙碌的上班族彷彿籠中鳥一般，一整天被困在辦公空間裡，而此時若能聞到你喜歡的氣味，不僅能幫助你快速轉換心情，選到對的精油味道也能重新提振精神。

其中，被公認為最有助上班提神的精油味道，則是首推薄荷和尤加利精油，這兩種精油獨特的清新氣味，也是最能夠趕走懶散憂鬱的情緒。因此，既然你離不開電腦前，下次想打瞌睡時，不妨試著點個香氛蠟燭或擺放香氛機、擴香石吧！

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上班提神武器TOP4：洗臉、使用清涼眼藥水

同樣被譽為是上班提神的好方法之一，相信能最快速醒腦的還是直接去洗手間「洗臉」，用水龍頭清涼的水在臉上輕輕拍打，不只能達到讓身體一部分冷卻的效果，也會有讓血液集中到大腦和心臟的「潛水反射」效果。此外，點眼藥水的清涼效果，也會讓人立刻醒來。但這兩種上班提神方法還是比較偏向一時的權宜之計。

上班提神武器TOP3：咬口香糖或吃薄荷糖

事實上，會造成上班的你感到昏昏欲睡的感覺，有一部分原因其實是來自環境缺氧，尤其在辦公室這樣的密閉空間。而此時的你，不妨試著咬咬口香糖或吃一下清涼口味的糖果，像是薄荷、檸檬口味等，讓你的嘴巴可藉此動一動，享受咬東西的快感，又能有效帶來上班提神作用。接著，當你咬完口香糖之後再喝一杯水，補充水分之餘，也能瞬間感受到清涼感、立刻清醒。

上班提神武器TOP2：起身做個伸展運動

對上班族而言，長時間坐在電腦前不但容易讓贅肉囤積在下半身，靜止不動也很容易陷入想睡覺的氛圍中。因此，想讓自己達到提神效果的你，除了可透過定期起身到茶水間倒杯水、上個廁所，像是把手向後伸展或是將兩手向上伸展，這類簡單的伸展操也都可以嘗試看看。另外，配合深呼吸吐氣的伸展操，也是一個不錯的選擇。

上班提神武器TOP1：擺放家人合照或寵物生活照

模樣可愛的寵物照、家人的溫馨合照，向來都是大家無法抗拒的甜蜜負擔，而這也是不少人進入職場後，仍喜歡在辦公桌擺上家人、伴侶、毛小孩等生活照的原因。因此，下次想快速幫助自己上班提神、感到工作疲憊時，就看看這些照片吧。想起愛人、或是你的可愛毛小孩，是重振精神迅速又溫馨的方式之一。

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航