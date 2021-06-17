大金空調【疼惜台灣2】觀看突破666萬 疼惜台灣 持續前進

回想去年的《疼惜台灣1》的基礎，是我們看到齊柏林導演因為滿懷疼惜台灣的心，辛辛苦苦的拍了「看見台灣」紀錄電影，讓千千萬萬的國人第一次因為看到「美麗寶島」而感動，更因為目睹了許許多多的土地被摧殘而心痛。大金空調特別注意到齊柏林導演「發現了土地被天災蹂躪的問題」，也知道其實問題的關鍵在「地球暖化」，地球暖化造成極端氣候/極端氣候造成天災不斷/天災不斷持續蹂躪台灣，所以大金空調要具體的「用R32減緩地球暖化的問題」。使用對地球環境最友善的R32環保冷媒空調，可以減少地球暖化75%，而且臭氧層0破壞，讓改變從現在開始「不只看見，更要疼惜」。

希望能透過與「看見·齊柏林基金會」的合作，拋磚引玉，喚起大家對於環境保護的重視共同更疼惜這一塊土地，更疼惜子子孫孫的未來。

今年在疫情持續緊繃的時刻，大金空調再次與「看見·齊柏林基金會」合作製作了《疼惜台灣2》，一起透過齊柏林導演所拍攝帶來希望、充滿能量的《台灣之光》安定人心，並且延伸到「每一吋被珍惜的土地，都是美麗的台灣之光」「每一個盡情努力的人，更是美麗的台灣之光」，大金空調不止具體的用減少地球暖化係數75%、臭氧層0破壞的R32環保冷媒疼惜台灣每一吋的土地，更疼惜每一個在這一塊土地上盡情努力的人，並且期待和全體國人一起充滿正能量的度過難關，邁向更美麗的新境界，讓台灣之光再次耀眼世界。

大金全系列空氣清淨機及2021年家用空調旗艦機種-橫綱V系列，皆搭載日本先進閃流放電技術，透過閃流放電釋放高速電子，強力分解空氣中99%細菌、過敏有害物質、病毒、異味。

7月31日前，購買大金家用變頻空調每台組最高現金回饋5,000元，還可申請政府貨物稅退稅2,000元；6月30日前，購買大金空氣清淨機3款指定機型，可現折1,000元，拿現金、最實在。