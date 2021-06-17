「愛爾蘭語言法案」引發政治僵局：北愛爾蘭首席部長下台，恐提前大選

編譯：王國仲

北愛爾蘭兩大政黨——親英國的民主聯盟黨（Democratic Unionist Party, DUP）與支持愛爾蘭民族主義的新芬黨（Sinn Féin），正因愛爾蘭語言法案陷入政治僵局。在北愛首席部長佛斯特（Arlene Foster）14日辭職後，若雙方未能盡快取得共識，甚至可能導致議會提前改選。

愛爾蘭語言法案是什麼？

支持愛爾蘭統一，力求回歸愛爾蘭懷抱的新芬黨，已經推動語言法案長達數十年。

一言以蔽之，該法案希望賦予愛爾蘭語和英語同等的法律地位，細部規定包括：允許在法庭、議會、警察單位等政府機構中使用愛爾蘭文；任命愛爾蘭語文專員、設立專業學校教導愛爾蘭文；公共設施、路牌告示以雙語標示等。

新芬黨已在多次在議會中提案，認為此舉有助於實現對愛爾蘭裔民眾的尊重和平等，但皆未能取得足夠支持。根據2018年9月一項民調顯示，約有三分之二的DUP支持者反對愛爾蘭語言法案，因此DUP自然會全力阻止法案過關。佛斯特更曾指稱，北愛爾蘭境內的波蘭文使用者，反而比愛爾蘭文使用者來得多，因此就算要通過語言法案，也得以波蘭文法案為先。

此外，反對者亦認為愛爾蘭語言法案，只不過是新芬黨尋求愛爾蘭獨立的手段之一。佛斯特過去在競選時便曾以「給鱷魚肉吃，只會讓牠回來要更多肉」比喻，堅決反對和新芬黨妥協、通過法案。

2020年時，兩黨取得共識，以通過愛爾蘭語言法案為交換條件，在2017年執政聯盟解散以來，再次重組聯合政府。不過，至今法案仍尚未通過。

首席部長下台、新任命陷入困局，北愛爾蘭恐面臨議會改選

由於脫歐議題處理不當、引發後續一連串政治對立與批評（甚至還爆發兩黨支持者流血衝突），佛斯特於4月底宣布辭職，並於6月14日下午1時正式結束首席部長職務。

根據北愛爾蘭議事規定，隸屬新芬黨的副首席部長蜜雪兒（Michelle O’Neill）也必須一同下台。因此，除佛斯特指派黨內同志吉凡（Paul Givan）接任部長外，新芬黨也需再次推舉副部長人選，以利行政部門持續運作。

不過，新芬黨已表明，要他們配合指派副部長的先決條件，就是必須通過推行已久的愛爾蘭語法案。

DUP黨主席普茲（Edwin Poots），接受BBC北愛爾蘭廣播分台（BBC Radio Ulster）採訪時僅表示「讓時間說明一切」，似乎並不打算與新芬黨妥協。他並稱如果新芬黨執意阻撓吉凡成為新科部長，將對北愛爾蘭的和平「造成危害」。

英國國會議員、北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）則呼籲兩黨平穩地化解衝突：「至關重要的是，我們需要一位能正常行使職權的官員，替北愛爾蘭民眾與社群服務。我們得謹記歷史教訓，大家都有守護穩定政治環境的義務。」

無論如何，兩黨只有一周的時間，必須在6月21日下午1點前化解歧見、取得共識，推派出接續執政的新部長人選。否則按照現行法規，議會必須全面改選。由於沒人能保證改選後的席次與權力分配，至今的協商與政策推動可能會全都化為泡影。

新芬黨找上英國議會協助，能否舒緩僵局仍有待觀察

眼看談判陷入僵局，新芬黨找上唐寧街尋求協助。他們籲請英國政府繞過北愛爾蘭議會，直接在英國國會通過相關語言法案。新芬黨成員，北愛爾蘭財政部長莫菲（Conor Murphy）便表示，若英國國會願意通過法案，新芬黨便將不再杯葛新部長任命。

作為新芬黨談判負責人，莫菲向《衛報》（The Guardian）表示，這樣要求並非為了黨內私利，而是希望實現一個早該達成的協議：「長久以來，我們一再呼籲必須通過法案。我們已用盡一切方法、試著和DUP對談。這次行動並非最後通牒，而是為了達成協議的努力嘗試。」

由於時值親英派紀念博因河戰爭（Battle of the Boyne）勝利、在北愛爾蘭各地遊行慶祝的「進軍季」（loyalist marching season，該戰爭確立英國在北愛爾蘭的統治地位，遊行過程常導致親英／愛爾蘭派民眾衝突），再加上日前脫歐問題產生的齟齬，部分英國工會領導人建議首相強森（Boris Johnson）不要「蹚渾水」。

不過，新芬黨的嘗試並非徒勞無功。北愛爾蘭第三大黨——社會民主工黨（Social Democratic and Labour Party, SDLP）黨魁，同時身兼國會議員的伊斯特伍德（Colum Eastwood）表示，他將嘗試在議程中撥出時間討論法案；前北愛爾蘭事務大臣史密斯（Julian Smith）也發推特力挺，稱其支持在國會中討論任何相關議題。

北愛爾蘭另一政黨「傳統統一之聲（Traditional Unionist Voice, TUV）」主席阿利斯特（Jim Allister）更直言，其實DUP內部也有不少聲音，希望英國政府能直接通過法案，避免議會改選。不過他亦補充，此種做法等同扼殺愛爾蘭議會權力。

和阿利斯特看法一致的，也包括DUP籍議員威爾森（Sammy Wilson）。他在接受媒體聯訪時表示：「若英國議會實現新芬黨的許願清單，對愛爾蘭議會無疑是一種傷害、將政府分權與地方自治視為無物。」並籲請唐寧街不要介入此事。

儘管兩黨都希望避免議會改選局面，雙方在語言法案上目前依舊互不相讓。DUP批評新芬黨把法案「當作政治武器使用」；新芬黨則稱自己是為了愛爾蘭文化的尊嚴與平等而戰。

據信，普茲與莫菲已安排會面，就法案問題持續進行協商。雙方能否突破僵局，抑或聯合政府將再度垮台，6月21日便會正式揭曉。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航