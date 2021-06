壹傳媒五高層被捕、蘋果大樓被再搜，國安處警司：重視新聞自由絕非針對傳媒

今(17)晨,香港警方國安處以涉嫌違反《國安法》拘捕五名壹傳媒公司董事,被捕者為壹傳媒集團行政總裁張劍虹、集團營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏與蘋果動新聞平台總監張志偉。

警方也於今日搜查位於將軍澳的蘋果日報大樓,警方表示已根據《國安法》有關細則向法院申請手令,獲授予權力搜查大樓中的新聞材料。

警方於事後記者會表示,被捕者涉違反《國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」,而警方已用《國安法》凍結《蘋果日報》有限公司等三間公司共1,800萬元港幣資產,但強調不是針對傳媒、重視新聞自由;保安局局長李家超則表示,新聞工作者要與「罪犯切割」,警方要對危害國家安全者追究到底。

事件除了令一眾香港人,尤其是新聞從業員震驚,也令外國主流傳媒關注,甚至以「對媒體的最新打擊」、「令人憂慮香港未來的新聞自由」報導事件。

Photo Credit: AP / 達志影像 張劍虹等人被押到蘋果大樓搜查。

警方被指強行「破門」入屋拘捕副社長,記者不得進入蘋果大樓編採部

《立場新聞》報導,警方今早上門拘捕《蘋果日報》副社長陳沛敏時,強行破門而入,並在屋內搜查達兩個半小時,取走數個電子器材,包括兩部手提電腦,以及一部平板電腦。

另外,《蘋果日報》報道,警方今日6時許曾派警員到《蘋果日報》總編輯羅偉光住所,並要求他到警署協助調查。五名被捕人士早上被帶到住所附近的警署,今晨9時許開始,他們陸續被押送至將軍澳蘋果日報大樓搜查。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

而於早上7時許,超過十輛警車駛往將軍澳蘋果大樓,並有警員封鎖各出入口。警察要求進入大樓的所有人士須登記等個人資料,而被登記人士只能選擇離開或到5樓餐廳位置。

而根據《蘋果日報》報道,有探員打開記者的電腦搜查資料,搜查時所有在大樓內的記者已被要求離開編採部,未能在大樓內自由出入,其間有警員阻止記者用攝錄機拍攝警員搜查。

過千萬資產遭凍結壹傳媒(282)暫停牌,保安局局長:被凍結「黑錢」有別於合法財產

國安處高級警司李桂華於今午記者會中,表示案情涉及由2019年至今,《蘋果日報》數十篇文章呼籲外國制裁香港與中華人民共和國,顯示文章為「整個串謀計劃重點」。然而,他強調行動絕非針對傳媒,只是針對違反《國安法》的機構,「對新聞自由相當重視」。

有記者質疑《國安法》沒有追溯力,但李桂華指案情涉及由2019年至今,故缺乏執法理據。李桂華表示日後如果要檢控會與律政司商量清楚,但強調《蘋果日報》違反《國安法》的行為直至最近仍有,是「執法重點」。

另外,保安局局長李家超表示,一般新聞工作者「要同罪犯切割」,又強調期望警方搜集更多證據,對危害國家的人追究到底。他也稱被警方引用《國安法》而凍結的《蘋果日報》等三間公司資產為「黑錢」,不是合法財產。

Photo Credit: AP / 達志影像 保安局局長李家超:被凍結的是「黑錢」。

受拘捕事件影響,壹傳媒(282)今早開市前停牌,上日收報0.29元。

外媒:中共與港府鏟除反對聲音最新行動、對媒體最新打擊

港府一年內兩次搜查《蘋果日報》並拘捕高層人士,多國媒體關注事件,歐美、加拿大、台灣、日本以至新加坡多地也有媒體報道。

《彭博》報道指,是行動是港府和中國政府為鏟除反對聲音(to quell any form of dissent in the city)的最新行動,報道也引述《蘋果日報》總編輯羅偉光日前向讀者發出的電郵,指香港媒體在越來越多限制新聞自由的法律(more and more laws restricting freedom of the press)下營運,但重申《蘋果日報》都繼續報道。

《衛報》報導指,事件是「政權要令媒體窒息」( the government’s moves to stifle Hong Kong’s press)的最新升級行為。

