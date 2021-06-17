美歐攜手抗中，波音與空中巴士17年補貼爭議暫時劃上休止符

編譯：吳宗宜

歐美放下陳年爭端，共同面對中國威脅

6月15日，美國總統拜登（Joe Biden）訪問歐盟總部，會晤歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及歐洲高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）等人，雙方同意結束17年來的空中巴士與波音（Airbus-Boeing）爭端，擱置自身爭議以共同因應中國等新興的挑戰。

雙邊關於航太工業的貿易戰早於2004年就已開始，起因為歐洲向空中巴士（Airbus）公司提供補貼。

繼拜登在3月和歐盟達成臨時協議，暫停對包括飛機零件、葡萄酒、牽引機、烈酒、糖漿和起司在內的各種產品徵收報復性關稅後，本協議延續了前述協議的精神，繼續停止互徵上述領域的關稅。

拜登表示，「美國和歐盟都同意對相關產品互相停課關稅五年，我們的協議是為了確保我們的公司和工人能夠有個公平的競爭環境。更重要的是，我們也達成協議，共同對抗中國不公平貿易／非市場行為所帶來的不公平優勢。美國和歐盟將找出具體合作方式，包括加強內外投資以及技術移轉等。美國和歐盟共同的價值，如公平競爭和決策透明等，將使民主世界的聯盟更加強大。」

拜登並表示，此協議解決了美歐關係長期的問題，現在則是雙方放下爭議，共同專注於面對中國問題的時候。

據《紐約時報》報導，國際貨幣基金組織前中國區負責人普拉薩德（Eswar S. Prasad）表示：「拜登政府顯然渴望緩和與傳統盟友的緊張關係，重新建立共同戰線，對中國採取更強硬的態度。隨著美國站出來重新領導G7集團，明顯西方主要經濟體正準備聯合起來，遏制中國不公平的貿易和經濟行為。」

這對歐洲各國來說將是一項微妙的任務，長期以來歐洲與中國有大量經貿往來，不像華盛頓逐漸地將北京視為主要競爭或軍事對手，但歐洲國家也開始明白，中國在習近平領導下曝露的野心、在國外濫用現行貿易制度，以及廣泛侵犯國內人權，都使其不能只視中國為單純的合作夥伴。

如今歐盟將中國定位為經濟的競爭者和體制性的對手，不再像德國總理梅克爾（Angela Merkel）長期以來所主張，繼續認為貿易和接觸將帶來政治和諧。

美國貿易代表戴琪表示，美歐雙方已同意將暫停關稅的期限延長五年，以共同應對中國在飛航領域的、尤其是來自國營企業的大量投資。

「在與盟友並肩作戰合作時，我們是最強大的。我們的目標很明確，就是在這個領域建立新合作關係，讓我們的企業員工就能夠在更公平的環境中競爭。」

過去波音和空巴兩公司寡佔了全球龐大的飛機市場，如今他們面臨著來自中國的嚴峻挑戰。在中國官方的大力贊助下，中國商用飛機公司（Commercial Aircraft Corporation of China）在2017年首度公開試飛，此後迅速成為飛機製造領域的主要競爭對手；此外，中國飛航公司都是國營事業，中國政府可以命令其購買國產飛機，這將大量壓縮波音和空巴的市場。

據《BBC》報導指出，空巴執行長福里（Guillaume Faury）早已暗示，未來十年飛機市場的雙頭壟斷可能變成三頭壟斷；因此，當他們現在面對共同的對手時，浪費精力在昨日的戰鬥中是沒有意義的。兩家公司的結盟是更廣泛的美歐關係縮影，即面對中國增長的經濟實力威脅和與俄羅斯日益緊繃的關係，人們似乎意識到美歐需要重新鞏固舊時的盟友。

對此戴琪指出，美國和歐盟將合作去面對中國的不公平貿易／非市場行為，以反映雙方在高標準、公平貿易上的堅持。

「近20年來，我們一直殺紅了眼，但在我們打這場仗的同時，別國也趁機發展了自己的產業，而我們一直忙著對付彼此而沒注意到。」

但她也警告，該協議對歐盟向空巴提供的補貼設定了上限，若歐盟的補貼越過紅線，美國將重新對該公司開徵數十億美元的關稅。「只要歐盟對空巴的補貼符合該協議，美國將繼續暫停課稅，如果歐盟的已使美國廠商無法公平競爭，美國將保留重新啟動關稅的政策靈活性。」

Photo Credit: AP / 達志影像

從關係低谷緩步回溫

美歐貿易爭端在川普（Donald Trump）執政時期加劇，導致一系列與飛機生產無關的公司被兩方報復性的加徵關稅，從法國釀酒商、德國餅乾烘焙商到美國烈酒生產商等均受其害，雙方貿易關係在2019年達到低谷。

在世界貿易組織（WTO）裁定歐盟沒有遵守其對空中巴士的補貼裁決後，美國2019年對歐洲出口產品課徵了高達75億美元的關稅，WTO在2020年11月裁定美國向波音公司提供的補貼為非法後，歐盟隨即向美國輸歐產品課徵高達40億美元的懲罰性關稅作為報復。

2021年3月拜登上任後，雙方同意暫停徵收關稅，協議從3月11日開始，為期4個月，因此雙方的新協議將於7月11日正式生效。

在與拜登於今日的會議取得共識後，歐盟執委會主席馮德賴恩表示，「確實開啟了我們關係的新篇章，經過17年的飛航爭端，我們從訴訟轉向合作。」

儘管兩國在貿易爭端上取得了突破，但該協議並未完全結束川普時期雙方的貿易爭端。川普政府曾在2018年6月以國安風險為由，對歐洲的鋼和鋁分別加徵25％和10％關稅，此舉激怒了歐洲國家，認為此舉既傷害歐洲生產商，又增加了美國公司進口鋼鐵的成本。

歐盟在與川普政府數度談判未果後，訴諸WTO仲裁，並展開報復性的反制措施，宣布自2021年6月1日起，對波本威士忌、哈雷機車、牛仔褲、花生醬和化妝品等一系列美國商品加徵50％關稅。

今年5月17日歐盟與美國貿易代表發表共同聲明，針對川普政府時期實施的鋼鋁關稅展開談判，雙方希望在年底前達成共識，並商討如何解決與中國補貼國內廠商所造成的全球鋼鐵產能過剩問題。歐盟執委會也表示，原擬於6月1日實施報復性關稅計畫將暫停實施最長6個月，以表善意。

即使雙方沒有解決所有貿易爭端，白宮官員仍表示美歐已在拜登16日與普亭（Vladimir Putin）會晤前，進行更多的聯繫，該協議緩解了美國與歐盟的緊繃關係，讓拜登得以尋求歐盟國家支持他在與普亭會晤上的立場。

在拜登和歐洲聯盟領袖的高峰會後，兩方共同宣布成立「歐盟貿易和技術委員會」（Trade and Technology Council），為人工智慧（AI）、量子計算和生物技術等擬定標準規範，並協調加強供應鏈彈性。

拜登任命國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪，共同代表美方輪流主持該會議，白宮也表示，雙方也將討論如何減緩氣候變遷，並成立專案小組討論如何在後COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代安全地重新開放旅行。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航