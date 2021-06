「同志驕傲月」相關英文：LGBTQIA各是什麼意思？

談論性別議題時,總會聽到很多人提到LGBTQIA。它到底是什麼意思呢?近年同志議題討論度逐漸提升,一起來認識相關英文單字跟句子吧!

六月是同志驕傲月(pride month),而根據2021年3月的調查結果顯示,全球對同志最友善的國家前三名依序為瑞典、加拿大以及挪威,台灣則位居第27名。這個許多人引頸期待的同志驕傲月(pride month)可以回溯至1969年6月發生的「石牆事件」(Stonewall riots)。美國警方在一次搜捕行動中,於「石牆酒吧」裡與同性戀者發生流血衝突,而隨著類似事件不斷發生,同志們開始組織團體,為自己共同的權益發聲,也替「同志驕傲月」打下了基石(build the foundation)。

同志遊行有兩大目的,第一個是讓一般大眾看見同志、第二則是讓同志可以展現最真實的自己。藉由每年的同志遊行運動(Pride Parade),大眾可以更深入地了解同志其實跟一般人一樣都在努力認真地為自己生活,無論膚色(skin color)、性別(gender)、長相(appearance)。他們希望藉由遊行活動,讓大眾在近距離與同志朋友們接觸以後,徹底打破既有的偏見 (prejudice)與歧視(discrimination)。

LGBTQ是指什麼?

對同志遊行有初步認識後,我們來聊聊LGBTQ及近年出現的LGBTQIA代表了什麼吧!LGBT其實代表著多個同志族群名稱的集合體,結合起來就出現了這個總稱,這裡替大家解讀每個字母的意義。

L — Lesbian 女同志

Lesbian是女同志的意思,而女同志又可以細分為比較陽剛型的T(Tomboy)跟比較陰柔的P,與中文「婆」的發音類似。除了T跟P,也有些人會認為自己不屬於其中一方。

G — Gay 男同志

Gay專指男同志,也可以細分為0號跟1號,主要是以性行為中的角色做區隔,男同志裡也會有「不分」的人,但值得注意的是,這個角色區隔與彼此在情感中的關係定位並沒有關係。

此外,gay作為形容詞有快樂的意思,且不分男女都可以使用,例如當你聽到有人說I’m gay.的時候,並非全然是公開出櫃的意思,依據當下的情境,有可能是要表達「我非常開心」,千萬不要誤會囉!

B — Bisexual 雙性戀

Bi- 作為前綴有雙數的意思,因此我們會用bisexual來形容雙性戀,意指無論同性或異性,都會受其吸引進而產生感情。

T — Transgender 跨性別

Trans- 作為前綴有改變、轉變的意涵,所以transgender直譯為改變性別,也就是跨性別的意思。這是指生理性別與心理性別不一樣。像是:生理性別為男生,但是心理認同性別為女生;或者生理上為女生,但心理認同自己是男生。因此有些人會進行性別置換手術,讓自己的生理與心理性別一致。

Q — Queer 酷兒

Queer原有古怪、怪胎等負面意思,用來辱罵非異性戀的人,但隨著同志運動的興起,越來越多人使用queer這個詞來形容對自己的性別或性取向(sexual orientation)感到疑惑的人,演變成這類少數群體的稱呼之一。

而LGBTQIA這個說法於1990年代出現,除了原先五個群體外,又多了另外兩個群體:

I — Intersex 雙性人

Inter- 這個前綴有between的意思,因此intersex衍生為雙性人,指同時具備男女性徵的人,例如發育不全的陰莖或子宮。這些人在成長過程中會開始發展出對自己的性別認同,並決定移除非自己認同的性器官,但有些人也會選擇保留。

A — Asexual 無性戀者

Asexual指的是沒有明顯情慾或性慾的人,雖然他們依然會產生愛的情感或依賴,但沒有想發生性行為的慾望,也可以算是一種柏拉圖式的戀愛(Platonic love)。

Photo Credit: Reuters / TPG Images

另外,跟大家分享五組這個議題中常見又實用的詞彙,下次也可以用英文跟外國朋友輕鬆聊!

同性戀 homosexual

Homo- 前綴詞源於希臘語, 有「相同」的意思,sexual作為形容詞是「性的、性別的」,因此兩個字結合為homosexual,做為名詞,泛指同性戀者。如果是異性戀者則為 heterosexual,hetero- 作為前綴則代表不同的、有差異的,因此可以用heterosexual來形容異性戀者。

同性婚姻 same sex marriage

台灣在2019年5月24日將同性婚姻合法化,也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。其他通過同性婚姻的國家包含阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥(部分地區)、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國(部分地區)、美國、烏拉圭等26國家。

彩虹旗 rainbow flag

色彩鮮明的彩虹旗是由Gilbert Baker所設計,每種顏色各自代表不同的意義。 亮粉紅—性(sex)、紅—生命(life)、橙—治癒(healing)、黃—陽光(sunlight)、綠—自然(nature)、青綠—魔術(magic)、靛青—和諧(harmony)和紫羅蘭—精神(spirit)。彩虹旗於1978年6月25日首次在公開場合亮相,自此國內外許多商店跟餐廳也都會在門外插上彩虹旗或貼上彩虹貼紙來對同志群體表達支持。

同志雷達 gaydar

同志雷達是gay跟radar(雷達)兩個英文單字組合而成的詞彙,是指有些人對於辨認同性戀、異性戀或雙性戀者特別敏銳,有很直觀的能力,多半是透過穿著、行為等非言語的線索來判斷。

出櫃 come out of the closet;被出櫃 be outed

英文單字the closet在這裡有不可告人的意思,衍生自skeleton in the closet(櫥櫃裡的骷髏頭),也有家醜的含意。這是由於許多同志在社會中遭受歧視、排斥甚至仇恨的現象,因此被比喻為不可見人的骷髏頭。如果聽到身邊有朋友出櫃,就表示他/她向大家公開表明自己的性傾向或性別認同。

要注意的是,我們偶爾也會聽到「被出櫃」的說法,這代表當事人並非出於自身意願公開表明(publicly delcare)自己的性別認同,通常都是在非常突然的狀況下發生。出櫃是一件值得鼓勵(encouragement)但也需要極大勇氣(courage)的行為,千萬不能貿然侵犯(invade)朋友的隱私(privacy)喔!

Be outed是另一種出櫃的說法,out在方向上有往外的意思,be在這裡有被動的意思,可以指某人被強制出櫃。例如,He was outed by his brother.(他被他哥哥強制出櫃)。

恐同症 homophobia

Phobia的中文是恐懼症,與前綴homo- 結合而有了homophobia,恐同症這個詞彙。恐同症是指對同性戀者產生負面情緒,如異常的恐懼(fear)、排斥(rejection)、厭惡感(disgust)等現象。我們在面對自己不了解的事物時,難免會感到不安或者有先入為主的觀念,但是如果可以學習從新的觀點去接納不同的人事物,也許這種不安全感就能減少許多。

恐同症的治療方式包括心理諮商、藥物治療、行為治療等方式。可以學習放下既有的偏見,誠實面對自己的情感,下次遇見同性戀朋友時,或許會有不一樣的收穫!

同志族群的比例很常被低估,但國內外許多我們熟知的藝人或電影明星皆曾大方坦承自己的性取向或性別認同,也在各領域發光發熱。蔡康永是台灣演藝圈首位出櫃的同志,也多次為同志權益發聲;國外許多知名的電影明星如《暮光之城》(Twilight)女主角Kristen Stewart公開表達自己喜歡女生,飾演《美女與野獸》(Beauty and The Beast)的反派Luke Evans也大方承認自己為同志,且從未嘗試要隱藏自己的性向。

現今社會逐漸走向多元化,對於性別議題與同志群體的討論益發熱烈,每個人都是獨立的個體,學習用包容與欣賞的態度去認識每個人,其實是個讓生活更豐富的方法之一哦!

