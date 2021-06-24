《金錢決定歷史，我決定好好讀史》：「莊園經濟」使漢朝開始了500年的下坡路
我們想讓你知道的是
強大的經濟實力對農耕民族的國家來說是最大的優勢，但是這個優勢被莊園經濟的出現給摧毀了，國家失去了抵禦北方游牧民族攻擊的能力。可以說，古代中國的國力在漢武帝時一度達到顛峰，從那之後到南北朝開始前的大約500年間，一直在走漫長的下坡路。
文：洪椿旭
莊園經濟使漢朝開始了500年的下坡路
《三國演義》在韓國、甚至東亞各國的巨大影響是不言而喻的。漢末因宦官和外戚的專橫，國家政治一片混亂，黃巾農民起義開啟了「亂世」，在此背景下覬覦天下霸權的曹操、孫權、劉備時而合作，時而爭鬥的過程使眾多讀者熱血澎湃。
可是似乎很少有讀者對三國時代結束後的歷史抱有興趣。當然，對此多少可以理解為，故事的主人公劉備、關羽、張飛三兄弟依次離開人世，剩下諸葛孔明獨自竭盡全力以保蜀國，可是蜀國和強國魏國的差距還是越來越大，最後其殞命北伐，讀到這裡不少人都會黯然神傷。
後來就是晉統一中國，五胡亂華，長江以北被人強占，中原漢族倉皇逃離、苟延殘喘等過程而已。相比三國時期群雄逐鹿中原，讀者變得興趣索然是可以理解的。
在這裡可能有人會問，三國時期相互交戰時動用的兵力，少則數萬，多則數十萬，當時的軍事力量是如此的強盛，可統一了三國的晉為什麼會莫名其妙就被北方民族打垮了？
歷史學家們認為，分封地方的王族為繼位問題發動叛亂的「八王之亂」使國家處於分裂狀態，以及登基的皇帝們個個無能，這些都是晉朝敗亡的原因。但當真如此嗎？
除了清朝，中國歷代王朝因皇帝昏庸無能而滅亡的例子比比皆是，可是為什麼唯獨自晉朝開始，一直到唐朝之前的這一時期，漢族建立的王朝總是被外族欺淩？
當然這其中存在各種原因，但首要的原因應數「軍事改革」。北方民族借助於新發明的、強有力的新式武器——馬鐙，使重騎兵在戰場上有了壓倒性的優勢。
這裡所說的馬鐙是和馬鞍連在一起的腳鐙子。馬鐙使人在上下馬和在馬背上時得以保持平衡，是很實用的發明。在馬鐙發明以前，騎兵的主要武器是弓弩，騎兵的戰術一般是用弓箭進攻敵方，然後退後；馬鐙發明以後，騎兵的戰術變成使用長槍的突擊戰法。
如果考慮到八世紀左右馬鐙傳到西方之後，西方世界才真正開啟了中世紀時代，那麼由此下結論「因為有了馬鐙，北方游牧民族才占了優勢」，似乎也不無道理。
然而在中國的歷史文獻裡，首次出現有關馬鐙的記載是西元477年，所以在三國時期（西元三世紀初）北方民族似乎也沒有軍事上的優勢。事實上，曹操只派遣少數的遠征部隊就打垮了鮮卑族。那麼是什麼給北方民族帶來了優勢？
為了戰勝游牧民族，農耕民族得採取「敗於戰鬥而贏在戰爭」的方式，即要在人數上占壓倒性的優勢。
要想建立大城市並長期居住，就需要具備先進的生產力，積極利用這些特點和游牧民族展開持久戰，可以說是必勝的祕訣。游牧民族不會種田，所以如果沒有農耕民族生產的糧食和鐵器，便會直接威脅他們的生存。
事實上西漢初期的漢武帝（西元前140年至前87年在位）擁有強大的軍事力量，國庫裡糧食和貴金屬十分充足。憑藉巨大的財力，他在歷史上留下不少濃墨重彩的壯舉，如征服朝鮮、派張騫出使西域等。
漢武帝名留青史很大程度上是因為其善於征戰，他如此熱衷於和西域國家進行貿易，主要就是為了得到汗血寶馬（按：中亞出產的一種良駒，山地馬種、抗疲勞，蹄堅硬，甚至可以「日行千里」，亦稱天馬），以便防範北方的匈奴。
當然，即使沒有這些馬，征服北方民族也是完全有可能的事情。切斷和匈奴的往來，完全停止供應糧食和鐵器，以萬里長城為主加強各地要塞的防禦，也許需要的時間長一些，不過照此堅持下去，匈奴是必亡無疑的。
但是漢武帝的願望是在位時就解決掉匈奴問題。所以，他透過開拓絲綢之路培育了騎軍，在西元前119年成功將匈奴趕到了戈壁沙漠之外。
把強敵匈奴遠遠的驅趕到戈壁沙漠之外雖是值得稱道的功績，可是從那之後，漢朝便開始走向漫長的下坡路。
為了改善因長期戰事導致的國家財政緊縮，朝廷開始對鹽和各種生活必需品課以重稅，令商業活動受到嚴重打擊，這是漢朝開始走下坡路的直接原因；而為了引進以馬匹為主的大量物品，向西域輸出大量貴金屬則是更關鍵的因素。
漢朝時期一斤黃金相當於1萬個銅錢，黃金和銅的兌換比率是1：130。和現在相比，當時黃金的價格是驚人的低廉，不過在中國和西方通商以後，黃金的價格也開始持續攀升。
貨幣供應（貴金屬供應）一旦減少，就會對整體經濟造成負面影響。就像前文中提到的15世紀歐洲一樣，貨幣供給開始減少時，最為通用的應對方法是減少貨幣的使用，而減少貨幣使用最簡單的方法就是自給自足。
事實上，「莊園文化」從東漢開始一直延續到南北朝時代。所謂「莊園文化」就是指富裕的貴族們大規模開墾土地，然後利用飢餓難耐、無處安身的百姓在農場勞作，建造一種自給自足的生活圈。
這在當時是非常合乎常理的事情，但是從經濟的角度看這種做法，則非常低效。經濟學家亞當．斯密（Adam Smith）在《國富論》（The Wealth of Nations）中指出，分工和交換才是快速提高生產率的首選方法。在這裡引用一下書中製針工廠的案例。
若一名勞動者不借助機器、純手工作業，一天最多只能生產一根針，但假如將製針的過程分為18個工序、10個人分工製作的話，一天則可以生產4.8萬根針。
而如果要把針的生產規模化，進行分工製作，則必須有一個每月能夠銷售140萬根針的市場。所以只有形成大規模的市場，才能開啟靠專業化提高生產效率，並以此獲得巨大利潤的收益遞增世界。
亞當．斯密的文章裡也說得很明確，城市萎縮、市場消失，改革也會隨之消失。透過分工等改革提高生產效率，才能夠製造出品質優良的產品，但是如果沒有與之匹配的市場，改革的幼苗就不會發芽成長。
《三國演義》中經常會出現劉備、孫權等豪傑們受到地方權貴資金和兵力支援的情節，其實後者就是莊園的所有者。他們經常率領著由家僕組成的私人部隊，即「部曲」，作為部隊的將領參加戰鬥。
相比變得脆弱的經濟，更為嚴重的問題是人口數量的急劇下降。在黃巾起義（184年）之後，中國的人口數量急速下降，由三國初期的約6,000萬急減到三國末期的1,600萬。雖然這個數字不包含藏匿在莊園裡面的人，但這同時也反映了政府行政能力的薄弱。
結果晉朝雖然統一了三國，但經濟不景氣的形勢卻一直在延續，脆弱的經濟和減少的人口，使覬覦多時的北方游牧民族有了機會。
強大的經濟實力對農耕民族的國家來說是最大的優勢，但是這個優勢被莊園經濟的出現給摧毀了，國家失去了抵禦北方游牧民族攻擊的能力。可以說，古代中國的國力在漢武帝時一度達到顛峰，從那之後到南北朝開始前的大約500年間，一直在走漫長的下坡路。
總之，可能的原因有很多種，但是漢武帝之後漢朝的貨幣經濟逐漸萎縮，並倒退到自給自足的莊園經濟狀態，這卻是千真萬確的。
下一個小節我們來探討一下，借力於歐洲航海時代的開啟，中國引進了規模龐大的貴金屬，可是明朝卻還是難免滅亡的命運，這又是為什麼？
明朝滅亡的原因——氣候變化
一直到16世紀還保持富強的明朝，為什麼到17世紀就被清軍打垮了？
當時滿洲騎兵具有強大的戰鬥力是事實，但是想衝破以山海關為中心的明朝防禦網也絕非易事。特別是明朝名將袁崇煥所統帥的軍隊，還曾使用西洋傳教士湯若望（Johann Adam Schall vonBell）製造的西式火炮。明朝軍隊絲毫沒有顯現出會敗在防禦戰上的跡象，因此可推測，導致明朝亡國的是李自成領導的農民起義。
那麼為什麼明朝會發生大規模的農民起義？其直接的原因就是明朝的皇帝們沒有實施正確的國家政策，這一點成了農民起義的導火線。
最典型的例子是萬曆帝，其在晚年因怠政出名，他基本上不臨朝聽政，也不和大臣們共商國事，而是在宮中和宦官一起決定政務。但是哈佛大學的漢學家卜正民教授（Timothy Brook）卻主張，導致明朝滅亡的直接原因是「氣候變化」。
1586年至1588年間，發生了第一次「萬曆之淵」，此次災難造成的危害難以衡量。但是明朝竟然能夠順利度過難關，這要歸功於1580年初，張居正推行的國家財政改革。1582年，張居正去世時明朝國庫仍然充盈，正因為有了如此的財力，明朝才得以從容應對暴風雨般襲來的自然災害。
1615年，第二次「萬曆之淵」開始了。在這次危機發生的前兩年，中國北部全域持續發生洪水氾濫，兩年以後氣溫又開始急劇下降，變得異常寒冷。
1616年下半年，飢荒從中國北部蔓延到長江以南，接著又撲向了廣東省。雖然最為惡劣的狀況在1618年之前結束了，但是在此之後，也就是萬曆時期的最後兩年間，乾旱和蝗災從未中斷過。
圖表2-8是過去兩千年間全球平均氣溫的變化圖，從圖中可以看出，大約500年前全球氣溫開始下降。這在氣候學界被稱為「小冰河期」。透過研究和分析樹的年輪得出的結論是，明朝末年發生的乾旱是500年間最為嚴重的乾旱，而當時中國北部地區發生旱災的頻率比明朝初期高76％。
假如當時的明朝皇帝充分累積應對氣象異變的財力，並以此為基礎增強國力，也許明朝不至於走到滅亡的地步。但是在萬曆帝執政期間政府鋪張浪費，異族侵擾頻繁，對戰時後勤至關重要的驛站被撤銷，這些因素都已經決定了戰爭的勝負。而在這裡值得一提的是，明末起義軍的領袖李自成，原先就在驛站工作，被裁後便參加了起義軍。
在下一個小節我們將探討，中國能夠成為世界上人口最多的國家，其歷史背景是什麼。
書籍介紹
本文摘錄自《金錢決定歷史，我決定好好讀史：國家能否強盛，隔壁鄰居是關鍵；我若要有錢，就別跟央行作對；致富的答案，都藏在歷史裡。》，大是文化出版
作者：洪椿旭
譯者：金勝煥
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- 19世紀的英國海軍為何這麼強？因為英國王從不拖欠該發給人民的利息。
- 清朝政府禁鴉片、美國引爆南北戰爭，主因不是維護人權，都是因為經濟。
- 光是改變一條稅收政策法令，就讓清朝的人口成長40倍！突破四億。
- 德國濫印鈔票不只導致通貨膨脹，最大的「負」作用是養大了希特勒。
原來，決定國力的，不是政府法力（執法能力）、不是軍力，是「錢」——財力。
本書作者洪椿旭，是韓國YouTube頻道「洪椿旭的經濟課筆記」主持人，
粉絲人數十萬以上，
致力將艱澀的經濟及金融市場知識，用簡單的故事傳達給大眾。
他說，國家能否強盛，隔壁鄰居是關鍵（例如隔壁的有錢國家帶動旅遊經濟），
人民要有錢，就是千萬別跟中央銀行作對（利率高低會影響股市房市和投資設廠）。
因為，決定世界歷史（和你的發跡史）走向的，
是經濟，貨幣，和決定這所有一切的中央銀行。
想贏得戰爭，船堅炮利不如雄厚財力！
19世紀稱霸歐洲的拿破崙，最後為何慘敗？原來輸在財政。
明明是西班牙和葡萄牙開啟了大航海時代，為什麼是荷蘭人掌控世界貿易？
一切要歸功於荷蘭的阿姆斯特丹銀行。
自給自足，弱了漢；稅收政策，強了清
漢武帝征服朝鮮，還派張騫出使西域，但為何到了東漢就一整個弱掉？
原來，問題出在「自給自足的莊園經濟」，人民不想再遷徙與移動，
大大弱化了當時的市場力和生產力。
而造就出太平盛世的康熙皇帝，則利用「攤丁入地」的稅收政策，
讓人民願意生孩子又養得活，迅速將中國人口推向四億，創造出太平盛世。
人口充裕是紅利，還是技術發展的阻礙？
工業革命不會在中國和日本發生？
因為康熙讓中國人口過剩，根本沒必要製造昂貴的機器替代人力，
日本則出現了「勤勉革命」，以勞動力實現經濟增長。
英國呢？因小麥產量不足影響人口成長，只好發展技術，反而引爆工業革命。
大蕭條曾出現的危險信號，現代也通用
1929年美國股市崩盤前，曾出現兩個重要訊號，其中一個臺灣目前也看得到。
泡沫經濟使日本停滯20年，這個政府犯了那些錯？臺灣可以避免嗎？
1997年外匯危機後，韓國經濟得到了增長，但失業率和自殺率還是居高不下？
金錢和歷史分開讀，很乾；擺在一起讀，你就能過得很滋潤，
美國股票現在到底能不能買？哪些指標會影響一個國家的經濟成長？
又是誰，將主導你錢包的厚薄？讀史唄。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九