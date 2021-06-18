【一圖看懂】疫情衝擊下，零售、電商、餐飲、物流等企業營收發生什麼變化？

2021年5月，台灣疫情驟然升溫，民眾消費行為與整體經營環境迎來劇變，企業難以再遵循過往經驗法則進行決策，各種挑戰接踵而來：現有資源是否足以支撐至消費回暖？應該迅速止血或是積極轉型？即使為疫情下業務受益業別，亦難以評估該如何適切投入資源，以因應短期內非理性爆量的市場需求？企業永續經營能力充滿了未知變數。

以零售、電商、餐飲、物流等產業別為核心的流通型企業，在疫情進逼下的應對能力，不僅象徵著台灣核心服務業別強韌且富有彈性的經營實力，也成為台灣社會度過疫情管制的關鍵供應鏈，支撐著民生物資、居家飲食、醫療配送等重要社會命脈。

未來流通研究所盤點台灣零售、電商、餐飲、物流等流通型企業今（2021）年5月份營收數據，並進行三年期（2019-2021）同期比較，藉由營收年變化率，觀測疫情衝擊下各類型企業受到的具體影響。

Photo Credit: 未來流通研究所

哪些類型企業相較2020年已做足因應對策並抓住發展契機，而哪些類型企業則再次遭受嚴峻打擊？

實體零售業冰火兩極：

3C家電零售爆發成長，百貨賣場全面衰退

連鎖實體零售業為台灣規模最大的內需服務產業，但在疫情社交管制下形成冰火兩極營收變化。

例如3C家電零售業受惠於居家上班與遠距上課帶來的設備採購需求，加上在宅娛樂市場成長推升，2020及2021年5月營收均迎來大幅成長。其中順發2021年5月營收年成長幅度高達71.0%，燦坤及全國電子也分別成長40.9%及14.0%。

而做為民生物資主要供給通路，三商家購（美廉社）營收亦年增30.9%。然而另一方面，百貨賣場營收卻全面陷入衰退，例如以軌道商場經營為特色的京站2021年5月營收年減40.9%，中友百貨及遠百亦分別下跌37.7%及13.8%。

電商生態圈連續兩年高速成長：

電商平台、品牌電商、線上支付、網路服務業營收大漲

2020年疫情爆發以來，電子商務一直扮演著火車頭角色，拉動整體線上商務生態圈蓬勃發展，多家企業連續兩年營收均有顯著成長。

其中富邦媒（momo購物）5月營收年增46.7%、東森營收年增34.8%、網路家庭（PChome）營收年增13.1%，為2021年5月份營收成長TOP 3綜合電商平台。此外，主營線上金流處理與電子支付業務的綠界科技與歐買尬（歐付寶母公司），5月營收與2020年同期相較亦分別成長52.0%及43.9%。

而網路服務類別中，營收成長幅度較顯著的企業則有由交友直播跨足保健食品銷售的尚凡國際，5月營收大幅成長68.7%；以及甫於6月份上櫃，被稱為疫情電商新星的新零售系統解決方案商91APP，營收年增33.6%。

餐飲業整體下挫：

中西速食企業表現較佳，聚餐宴會型場所跌幅最深

受到邊境與社交管制影響，餐飲觀光業為台灣核心服務業別中遭遇疫情衝擊最顯著的產業類別。

當中又以主營聚餐與宴會型企業營收衰退幅度最顯著，例如韓式連鎖餐飲集團豆府（涓豆腐）、泰式連鎖餐飲集團瓦城泰統、以及主攻高級自助餐/宴會廳/餐廳的漢來美食，2021年5月營收重跌50.6%、24.5%及23.8%。不過，中西式速食業別受惠於易於外帶的商品結構特色，以及2020年即積極展開的外送服務佈局見效，受損程度相對輕微。

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咖碼（cama）、八方雲集、揚秦國際（麥味登）營收與2020年5月相較均正向成長。此外，部分企業因2020年國際疫情重挫營收基礎，2021年5月迎來逆勢成長，例如六角國際（日出茶太）及美食達人（85度C）。

物流運輸業逆轉勝：

突破2020年經營挑戰，2021陸海空運全線噴發

台灣整體物流運輸業2021年5月在各方面有利因素推升下迎來驚人營收成長。

尤其國際海運受惠於全球運價高漲，歐美城市逐步解封、客戶庫存回補急單，業務量復甦成長推動，萬海、長榮、陽明、裕民今年5月營收成長均超過100%，大型承攬業者台驊投控營收亦年增82.0%。而新竹物流、宅配通及嘉里大榮也在電商物流需求大幅成長帶動下，2021年5月營收分別年增31.0%、18.5%及18.5%。

此外，科技園區專業供應鏈物流業者科學城物流（嘉里大榮持股60%），則因受惠於半導體及電子製造業物流需求持續高漲，5月營收年增22.6%。

註解

資料來源為公開發行企業財務資訊，經程式彙整及計算後詳實呈現，若後經發布單位修改調整，則以發布單位更新資訊為準。

為避免比較性失真及代表性不足，資料剔除少數營收來源多元及營收規模較低之企業，敬請見諒。

企業營收為合併財務數據，除本業營收外，亦涵蓋子公司應計合併營收比重。

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本文經未來流通研究所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航