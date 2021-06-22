開發台灣海洋能源，首先需要制定「海洋能源發電總目標」七大架構

文：莊閔傑（富連海能源科技有限公司技術部經理）

筆者在〈2050年淨零碳排，政府該開始思考「黑潮發電」等海洋能源相關政策〉文中提到，為了國家長遠的發展，實現「2050年淨零碳」目標，台灣發展海洋能已經是「非做不可的事情」，因為海洋能不僅僅是台灣半導體業產能危機的解方，更是所有產業未來穩定發展最需要的能源方式。

台灣是個海島型國家，國內發展海洋能技術也已超過十年以上，但是一直到2018年海洋委員會、國家海洋能研究院相繼成立，以及「海洋基本法」通過後，對於海洋事務、海洋政策及海洋資源調查等才開始有了系統性的進行規劃、研究與執行。

然而對於海洋能的發展，除了海洋委員會與國家海洋研究院持續支持的幾項已研發了數年的洋流能與波浪能研究計畫外，其他諸如海洋能潛能調查、海洋能場域規劃、商轉所需要的發電廠建置配套與相關的法規、申辦流程、產業鏈建立、人才培訓等等則有待加強與加速進行。

開發海洋能源，首先需要「海洋能源發電總目標」

這幾年太陽能與風力發電能夠快速發展並形成產業規模，主因是政府大力推動「能源轉型」，訂定2025年再生能源發電量占比達20％的總目標，並設定了太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量達5.7GW的發電目標，有了這些政策支持、時程規劃與發電目標，加上技術成熟，自然快速發展。

因此，若要發展海洋能，首先需要制定「海洋能源發電總目標」。

雖然目前國內的海洋能尚未達到真正可商轉的程度，但是技術仍不斷進展當中，因此應制定2025年至2050年海洋能發電目標，逐步提高海洋能在能源結構的占比，如此，相關部會與業者有了依據準則與發展目標，將有更大的動力向前邁進。

海洋能整體發展架構與方向

有了「海洋能源發電總目標」之後，未來該如何推動台灣海洋能的發展，筆者整理了「海洋能發展架構」，提供給有關單位參考：

Photo Credit: 富連海能源科技 海洋能發展架構

詳細調查海洋能潛力地點，規劃開發場址

台灣周圍海域到底有多少的海洋能開發潛能，由於尚未做過全面性的調查，因此截至目前為止，仍沒有詳細的「海洋能資源分布圖」與海文資料可供參考。

有了這些詳細「海洋能資源分布」資料後，搭配「海洋空間規畫」，便能針對不同海洋能量特性（波浪能、洋流能、潮汐能、溫差能等），劃分出適合發展何種海洋能技術之專區。同時有興趣開發的業者亦可針對不同的海域特性，開發出合適且效率高的海洋能機組。

制定《海洋空間規劃法》

我國雖制定了《海岸管理法》，但「近岸海域」僅及於3浬或水深30公尺海域；《國土計畫法》包括「海洋資源地區」之功能分區，但對於離岸3至12浬海域規範不足。其他如航運路線、生態保育、離岸風場、海洋能場等多目標使用，皆面臨欠缺全盤規劃、相關規範不完備的情形。

因此，在海洋能潛力地點調查的同時，還需要《海洋空間規劃法》的制定，進行台灣周遭海域整體的海洋空間規劃，使各種海洋產業的發展達到使用平衡，同時亦能綜合考慮環境影響，以及與環境影響的無關因素，例如與有可能被開發利用為海洋能源的海域內的所有利害關係人（國防、各管理單位、民眾、環保團體、漁民、航運業者等）進行協商。

Photo Credit: 中央社

制定《海洋能產業發展條例》，促進技術研發與產業鏈建立、資金取得

海洋能測試場目前已有海洋大學的波浪能測試基地，以及正在規劃中的洋流能測試場，未來還需要在大海中建設海洋能源示範與實證場域，供業者進行長期實證試驗，而後方能進行大規模商轉。

海洋能前期的研發經費相當高，包含了裝置開發以及正式商轉前的長期驗證所需的場域與經費，這都需要政府制定《海洋能產業發展條例》予以支持。

有了《海洋能產業發展條例》的支持，相關的政府機關、金融機構及信用保證機構，便得以建立優惠政策或產業發展投資之優惠融資管道及信用保證機制，協助業者取得更多研發資金，投入海洋能技術發展與場域開發。

由於海洋能裝置具有地域特殊性，亦需要《海洋能產業發展條例》來支持國內海洋能產業鏈的建立與扶植關鍵零組件廠商（請參考《海洋能發電，是台灣下個兼顧國際化與在地化的能源產業》 一文），如此，將可加速海洋能產業發展，當海洋能產業規模與技術發展到一定程度，發電成本自然下降。

設置單一申辦窗口，簡化申請流程

海洋能源的開發與陸上的能源開發不同，涉及了國家安全、漁業發展、生態保護等，需要制定並簡化開發與審查之相關規範。

目前對可開發場域與選址之流程仍充滿不確定性，如有業者想要申請進行開發，過於複雜的申請流程與過多的申辦單位，將延長業者開發的時間，設置單一申辦窗口可加速申辦申請。

盤點產業鏈與建立人才市場誘因

扶植產業鏈，提高人才投入誘因。海洋產業具有極高風險性與困難性，加上看不見產業前景，因此無法吸引優秀人才留下，更遑論投入海洋能產業，以國立海洋大學為例，每年培養出將近2000名海洋相關科系畢業生，然而實際投入海洋相關產業的不到10%。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「系統整合性人才」培養的部分，海洋能技術要發展成功，最需要的是具備豐富實務經驗且多專業的「系統整合性人才」，因為海洋能是從電機、機械、電力、土木、海洋工程、環境工程等專業延伸而後進行整合應用，「系統整合性人才」方能在設計時多方考量，開發出性價比高、具備商轉條件的海洋能裝置。

單一專業人才往往即需要長時間經驗累積培養，更遑論多專業的「系統整合性人才」，若是沒有政府政策支持，沒有產業的支撐，則不會有人才願意投入。

此外，在海洋能發展愈趨成熟後，金融、法律、投顧等也都要有對應的專業人才，上述都是未來政府在培育人才上，應思考並協助推動的方向。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航